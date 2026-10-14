El Manchester City de Enzo Fernández jugará ante el campeón PSG en la continuidad de la fecha 2 de la Champions League: la agenda completa

Los argentinos se presentarán en Champions

Guardar

La emoción de la UEFA Champions League alcanza su punto álgido este miércoles 14 de octubre de 2026. Tras una tanda de martes plagada de goles, la segunda jornada de la fase de liga se completa con una cartelera estelar donde el Real Madrid y el París Saint-Germain acaparan todos los focos en condiciones de extrema exigencia.

El plato fuerte de la jornada tendrá lugar en el Etihad Stadium, donde el Manchester City se enfrenta al PSG. El vigente campeón de Europa, que debutó de manera contundente goleando 6-1 al Slovan Bratislava, se mide ante el bloque de Enzo Maresca en un duelo que promete definir el rumbo de los puestos de vanguardia.

PUBLICIDAD

Paralelamente, el Real Madrid visitará a la AS Roma en el Estadio Olímpico. Los dirigidos por Jose Mourinho buscan consolidar su puntaje ideal tras imponerse al Inter de Milán en la primera fecha, enfrentando a un conjunto italiano hambriento de triunfos tras su empate inicial.

La jornada comenzará más temprano con dos atractivos encuentros: el Feyenoord recibirá al Como 1907 de Nico Paz y Cesc Fabregas, y el LASK Linz será local ante el Liverpool de Alexis MacAllister, que busca ratificar su condición de favorito.

En el turno principal, además de los cruces en Mánchester y Roma, la acción se diversificará por todo el continente. En Inglaterra, el Aston Villa recibirá al Fenerbahçe, mientras que el Shakhtar Donetsk chocará contra el AEK Atenas. En la península ibérica, el Real Betis medirá fuerzas frente al Porto. Por último, el Slovan Bratislava buscará recuperarse ante el Stuttgart y el siempre impredecible Bodo/Glimt desafiará al Borussia Dortmund en territorio noruego. Una noche crucial para acomodarse en la nueva y disputada tabla general europea.

PUBLICIDAD

Todos los partidos de la jornada

Feyenoord vs. Como 1907

El Como buscará una victoria en la segunda jornada de Champions (Reuters)

Hora: 13.45- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 12.45- Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 11.45 - Perú, Colombia, Ecuador / 10.45 - México.

TV: Fox Sports / DGO/ Disney+ Premium

Estadio: De Kuip (Rotterdam)

LASK Linz vs. Liverpool

Liverpool quiere sumar de a tres (Reuters)

Hora: 13.45- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 12.45- Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 11.45 - Perú, Colombia, Ecuador / 10.45 - México.

TV: ESPN / DGO / Disney+ Premium

Estadio: Raiffeisen Arena (Linz)

Manchester City vs. PSG

Erling Haaland y Ferran Torres serán las amenazas en ataque en sus respectivos equipos (AP)

Hora: 16.00 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 15.00 - Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 14.00 - Perú, Colombia, Ecuador / 13.00 - México.

PUBLICIDAD

TV: Fox Sports / DGO / Disney+ Plan Premium

Estadio: Etihad Stadium (Mánchester)

Roma vs. Real Madrid

Real Madrid visitará a Roma en la segunda jornada de Champions

Hora: 16.00 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 15.00 - Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 14.00 - Perú, Colombia, Ecuador / 13.00 - México.

TV: ESPN / DGO / Disney+ Plan Premium

Estadio: Estadio Olímpico (Roma)

Bodo/Glimt vs. Borussia Dortmund

Borussia Dortmund visita Noruega en la segunda fecha (Reuters)

Hora: 16.00 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 15.00 - Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 14.00 - Perú, Colombia, Ecuador / 13.00 - México.

TV: ESPN 2 / DGO / Disney+ Plan Premium

Estadio: Aspmyra Stadion (Bodø)

Aston Villa vs. Fenerbahçe

Aston Villa buscará un triunfo en la segunda fecha (Reuters)

Hora: 16.00 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 15.00 - Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 14.00 - Perú, Colombia, Ecuador / 13.00 - México.

PUBLICIDAD

TV: ESPN 3 / DGO / Disney+ Plan Premium

Estadio: Villa Park (Birmingham)

Slovan Bratislava vs. Stuttgart

Stuttgart quiere sumar de a tres en la segunda fecha (Reuters)

Hora: 16.00 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 15.00 - Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 14.00 - Perú, Colombia, Ecuador / 13.00 - México.

TV: ESPN 4 / DGO / Disney+ Plan Premium

Estadio: Tehelné pole (Bratislava)

Shakhtar Donetsk vs. AEK Atenas

Shakhtar Donetsk se mide al AEK Atenas en Champions (Reuters)

Hora: 16.00 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 15.00 - Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 14.00 - Perú, Colombia, Ecuador / 13.00 - México.

TV: Disney+ Premium

Estadio: Veltins-Arena (Gelsenkirchen)

Real Betis vs. Porto

Betis recibe al Porto en Champion

Hora: 16.00 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 15.00 - Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 14.00 - Perú, Colombia, Ecuador / 13.00 - México.

PUBLICIDAD

TV: Fox Sports / DGO Disney+ Premium

Estadio: Estadio Benito Villamarín (Sevilla)