Cómo crear una imagen de Las Guerreras K-pop peleando con Goku y Vegeta de Dragon Ball Z

Una herramienta de inteligencia artificial (IA) permite construir una escena de combate que reúna a Las Guerreras K-pop de Netflix con Goku y Vegeta de Dragon Ball Z.
El resultado depende de una secuencia de pasos: elegir referencias reconocibles, definir el escenario y redactar una instrucción que ordene las posiciones, los vestuarios, las expresiones y los efectos de energía.
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La imagen puede presentar a las tres protagonistas con sus rasgos visuales diferenciados frente a los dos guerreros saiyajin, en un paisaje rocoso y con ataques de energía.
Para evitar confusiones, conviene separar las indicaciones sobre cada grupo de personajes y revisar la composición antes de descargar el archivo final.
Cuál es el primer paso para generar con IA imágenes
El primer paso consiste en reunir una imagen grupal de Las Guerreras K-pop en la que se vean con claridad los rostros, los peinados y la ropa de cada integrante. Una referencia que muestre a las tres de cuerpo completo o desde la cintura ayuda a que la IA mantenga sus diferencias físicas y su ubicación dentro de la escena.
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Además, corresponde seleccionar una referencia de Goku y Vegeta que permita reconocer sus uniformes, peinados y posturas de pelea. Si el objetivo es mostrar a ambos en estado Super Saiyajin, la imagen debe incluir el cabello dorado, el aura amarilla y las expresiones de combate propias de esa transformación.
Cómo cargar las imágenes en Gemini
Con los archivos preparados, se deben adjuntar en el chat de Gemini, la herramienta de IA de Google. La carga puede realizarse desde el botón de archivos o mediante la función de arrastrar y soltar. Las referencias del grupo K-pop y de los personajes de Dragon Ball Z pueden enviarse en un mismo mensaje.
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Asimismo, antes de escribir el pedido, es necesario comprobar que los archivos se vean completos dentro de la conversación. Una imagen borrosa, recortada o con personajes secundarios puede alterar el resultado.
Las referencias funcionan como una guía visual, así que una selección limpia ayuda a conservar los elementos centrales de cada universo.
Qué debe incluir el prompt para ordenar el enfrentamiento entre los personajes
La instrucción debe detallar quiénes participan, cómo se distribuyen en el encuadre y qué acción desarrolla cada personaje. Conviene precisar que las tres guerreras estén ubicadas a la izquierda o en el centro, mientras Goku y Vegeta aparezcan frente a ellas, con ataques de energía o movimientos de avance.
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Un prompt posible puede ser: “Crear una ilustración de acción estilo anime: tres guerreras K-pop con peinados y vestuarios diferenciados luchan en un cañón desértico contra Goku y Vegeta de Dragon Ball Z en estado Super Saiyajin. Mantener a las tres protagonistas con cabello negro, violeta y rosa, ropa urbana de colores y armas de energía. Mostrar a Goku y Vegeta con aura dorada, cabello elevado y poses de ataque”.
Para conseguir una escena más precisa, se puede sumar: “Una guerrera usa una luz triangular azul; otra sostiene una espada luminosa; la tercera lanza energía desde sus manos. Goku avanza con el puño derecho extendido y Vegeta queda detrás, preparado para atacar”. La descripción de las acciones evita que los personajes aparezcan quietos o fuera de escala.
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Cuáles pautas considerar antes de descargar y compartir la ilustración
Tras recibir la primera versión, corresponde revisar las proporciones, las manos, los ojos, el cabello y los objetos que aparecen alrededor de los personajes.
Las imágenes creadas con IA pueden presentar errores en los dedos, accesorios duplicados, espadas deformadas o prendas con detalles inconsistentes. Si eso sucede, se puede pedir una nueva versión con una corrección puntual.
Una vez elegida la imagen, el archivo puede descargarse desde la conversación. Al compartirla, resulta necesario aclarar que se trata de una ilustración generada con inteligencia artificial, sin vínculo con el contenido oficial de Netflix, Dragon Ball Z ni sus titulares de derechos. Esa identificación diferencia la creación digital de los materiales originales y explica el procedimiento utilizado para producirla.
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