Google reforzó la detección de estafas en Android con un nuevo modo de inteligencia artificial

Google lanzó un paquete de herramientas antifraude para Android basado en inteligencia artificial y verificación de llamadas. (Europa Press)

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Google anunció un nuevo paquete de defensas contra estafas para Android que combina inteligencia artificial en la nube, protecciones para las llamadas y alertas más claras en los mensajes. La actualización llega en momentos en que la compañía dice detectar más de cinco millones de intentos de fraude por mes.

El anuncio lo firmaron Alberto Pastor Nieto, gerente senior de producto de Google Messages, y Shaifali Bhandari, gerente de producto de Android, en el blog oficial de seguridad de la compañía. Según el texto, el 40% de los usuarios de teléfonos se declaró muy o extremadamente preocupado por el fraude móvil en una encuesta que Google encargó a YouGov entre 4.500 personas de Estados Unidos, Australia y Canadá.

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La novedad central es un modo llamado Enhanced Protection dentro de Google Messages, que se activará de forma opcional en las próximas semanas. Cuando un usuario lo habilita, la aplicación puede apoyarse en los modelos de Gemini que corren en los servidores de Google para analizar conversaciones completas con remitentes desconocidos.

El modo Enhanced Protection de Google Messages usará modelos de Gemini para analizar conversaciones con remitentes desconocidos. (Google)

Cómo funciona la nueva capa de IA

Esa evaluación en la nube se procesa dentro de un entorno llamado Private AI Compute, que según la empresa mantiene los mensajes cifrados y fuera del alcance de cualquiera, incluido el propio Google. La función estará disponible en el Pixel 6 en adelante, la serie Galaxy S24, los plegables Galaxy Z Flip y Z Fold6 y otros equipos con el chip AICore.

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El mismo modo suma un segundo filtro que corre directamente en el teléfono: el modelo liviano Gemini Nano revisa en tiempo real si un enlace desconocido es confiable antes de que el usuario lo toque, algo pensado para sitios recién creados que todavía no figuran en ninguna lista negra. Esta función exige equipos más recientes, como el Pixel 10 o la serie Galaxy S26.

A la vez, Android ampliará las alertas de estafa en las notificaciones de chat, una función que nació en los teléfonos Pixel, a equipos de otras doce marcas, entre ellas Motorola, OnePlus, Xiaomi y Oppo. Google dijo que esa protección llegará a cientos de millones de dispositivos adicionales antes de fin de año.

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El sistema Private AI Compute procesa los mensajes de forma cifrada, sin acceso ni siquiera para Google. (Google)

El negocio de las llamadas bancarias falsas

El paquete también ataca un problema puntual: las llamadas que simulan venir de un banco. Android se asoció con Banco do Brasil, Itaú Unibanco y otras entidades para verificar en tiempo real si una llamada que dice representar a un banco fue realmente iniciada por esa institución. Si la verificación falla, el sistema corta la comunicación y avisa al usuario de inmediato. Desde el lanzamiento de esa función en junio, Android bloqueó más de tres millones de llamadas falsas atribuidas solo a esos dos bancos brasileños, al detectar intentos de usar números que las entidades nunca emplean para contactar clientes.

La compañía citó a la Federación Brasileña de Bancos (FEBRABAN), que registró un aumento del 195,7% en las estafas de suplantación bancaria durante los últimos doce meses en Brasil. La federación sostuvo que la falsificación del identificador de llamadas erosiona la confianza de los clientes en la comunicación oficial de los bancos y que por eso la autenticación en tiempo real se volvió necesaria antes de que la víctima atienda.

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El sistema de verificación ya protege también a clientes de otras entidades financieras, como Revolut, y Google dijo que seguirá sumando bancos y aplicaciones de pago a través de documentación para desarrolladores disponible públicamente.

Android verifica en tiempo real las llamadas de bancos como Banco do Brasil e Itaú Unibanco para detectar suplantaciones. (Google)

Android contra iPhone en protección antifraude

Google respaldó el anuncio con una evaluación encargada a Leviathan Security Group, que comparó al Pixel 11 Pro, el iPhone 18 Pro, el Galaxy S26 y el Motorola Razr 2026 en funciones de seguridad incluidas de fábrica y sin costo adicional. Según ese estudio, los equipos con Android ofrecieron la protección antifraude más sólida del grupo, por delante de iOS en herramientas como el filtrado proactivo de llamadas y la detección de llamadas falsas.

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La misma encuesta de YouGov mostró que los usuarios de iPhone dijeron haber sido víctimas de una estafa con más frecuencia que los usuarios de Pixel, y que también calificaron con más frecuencia a su teléfono como nada efectivo para protegerlos.

Google no precisó una fecha exacta para que todas las funciones lleguen a la totalidad de los usuarios. La protección contra el desvío silencioso de llamadas, por ejemplo, recién empezará a funcionar en diciembre en el Pixel y en otros modelos seleccionados.