No suben, pero tampoco bajan mucho: los nuevos precios de la gasolina en Panamá

La gasolina de 95 octanos costará aproximadamente $5.38 por galón en Panamá y Colón, apenas un centavo menos que durante la quincena anterior. REUTERS/Ricardo Arduengo

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Desde el viernes 16 de octubre, los conductores de Panamá pagarán menos por las gasolinas de 95 y 91 octanos, mientras el diésel registrará un ligero aumento. El nuevo ajuste, publicado en la Gaceta Oficial, rompe con las alzas de las gasolinas aplicadas en las revisiones anteriores y tendrá una vigencia de 14 días.

En Panamá y Colón, la gasolina de 95 octanos bajará de $1.42 a $1.42 por litro, una reducción de 0.3 centavos. Su precio será de aproximadamente $5.38 por galón, frente a los $5.39 del periodo anterior, por lo que el ahorro para los consumidores será de apenas un centavo por galón.

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La disminución más importante corresponderá a la gasolina de 91 octanos, cuyo precio pasará de $1.31 a $1.27 por litro. La diferencia representa una rebaja de 3.9 centavos por litro, equivalente a cerca de 15 centavos por galón, que ahora costará aproximadamente $4.84 en Panamá y Colón.

El diésel tendrá un comportamiento contrario. Su precio aumentará de $1.51 a $1.51 por litro, lo que representa un incremento de medio centavo. Con este ajuste, el galón pasará de aproximadamente $5.72 a $5.74, una diferencia cercana a dos centavos para los conductores que utilizan este combustible.

La gasolina de 91 octanos tendrá la mayor rebaja, con una disminución cercana a 15 centavos por galón, hasta ubicarse en $4.84 en Panamá y Colón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los nuevos precios máximos estarán vigentes desde las 6:00 a.m. del 16 de octubre hasta las 5:59 a.m. del 30 de octubre. La resolución de la Secretaría Nacional de Energía establece valores diferenciados por localidad, según los costos de transporte y comercialización, por lo que no todos los consumidores pagarán lo mismo.

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En el extremo más alto de la tabla continúa Changuinola, donde la gasolina de 95 octanos costará $1.47 por litro, equivalente a $5.57 por galón. La de 91 llegará a $5.03 por galón y el diésel alcanzará aproximadamente $5.93, manteniendo una diferencia considerable frente a los precios establecidos para Panamá y Colón.

En David, los precios máximos serán de $1.44 por litro para la gasolina de 95, $1,300 para la de 91 y $1.53 para el diésel. En Puerto Armuelles, los valores subirán a $1.45, $1.31 y $1.54 por litro, respectivamente, debido a las diferencias de comercialización entre localidades.

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El comportamiento reciente de los mercados internacionales ayuda a explicar el ajuste. Entre el 30 de septiembre y el 13 de octubre, la gasolina de 91 acumuló una variación negativa de 3.71%, mientras la de 95 terminó con una reducción de 0.30%. En contraste, el diésel cerró con una variación positiva de 0.30%.

La Secretaría Nacional de Energía actualiza cada 14 días los precios máximos de venta al público, tomando en cuenta las variaciones internacionales y los costos de comercialización. REUTERS/Alyssa Pointer/File Photo

La gráfica de la Secretaría Nacional de Energía muestra que la gasolina de 91 mantuvo una trayectoria predominantemente descendente durante el periodo, después de registrar una variación negativa de 1.09% el 1 de octubre. La caída se profundizó en los días siguientes, hasta cerrar en -3.71% el 13 de octubre.

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La gasolina de 95 mostró mayores fluctuaciones. Después de alcanzar una variación positiva cercana al 1.10% el 5 de octubre, comenzó a perder impulso y terminó el periodo en terreno negativo. El diésel, por su parte, se recuperó de las caídas registradas durante la primera semana y volvió a mostrar una variación positiva al cierre.

El ajuste contrasta con la revisión anterior, cuando la gasolina de 95 aumentó cuatro centavos por litro y la de 91 subió 3.1 centavos, mientras el diésel disminuyó 1.9 centavos. Ahora, la gasolina de 91 recupera parte del incremento acumulado, aunque los precios permanecen por encima de los registrados antes de las alzas de septiembre.

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La Secretaría Nacional de Energía explicó que el mecanismo de actualización se aplica cada 14 días y considera las referencias internacionales de los combustibles, además de los costos de transporte y los márgenes de comercialización. La próxima revisión entrará en vigencia el 30 de octubre, cuando finalice el periodo establecido en la resolución publicada en la Gaceta Oficial.