Tecno

Nvidia afirma que la IA consume solo el 70% de energía de los centros de datos: para qué se utiliza el resto

Fallas, reinicios y configuraciones incorrectas de los racks explican un 10% de las pérdidas energéticas

Centro de datos IA
Rod Evans, vicepresidente de Nvidia para EMEA, reveló que solo el 70% de la electricidad contratada llega efectivamente al procesamiento de IA. (Reuters)
Guardar

Nvidia sostiene que los centros de datos dedicados a inteligencia artificial desperdician hasta el 30% de la electricidad que consumen en procesos ajenos al procesamiento de datos. La afirmación surgió de Rod Evans, vicepresidente de Supercomputación, Nube de IA e Infraestructura de IA/HPC para la región EMEA de la compañía, durante un evento anual organizado por el constructor de centros de datos Vertiv en Europa, Oriente Medio y África.

Según detalló Evans, de la electricidad que se extrae de la red para alimentar estas instalaciones, un máximo del 70% se destina efectivamente al procesamiento de inteligencia artificial. El 30% restante representa ineficiencias que, de acuerdo con la visión de Nvidia, los diseños futuros de centros de datos deberían reducir.

PUBLICIDAD

Dónde se pierde la energía en un centro de datos de un gigavatio

Evans desglosó el origen de esas pérdidas. En un centro de datos con capacidad de un gigavatio, el 20% de la energía se pierde en procesos de refrigeración, distribución eléctrica y conversión de potencia. Un 10% adicional se pierde por configuraciones incorrectas de los racks de servidores, además de fallas y reinicios de los sistemas.

El 20% de la energía de un centro de datos de un gigavatio se pierde en refrigeración, distribución y conversión de potencia. (Reuters)
El 20% de la energía de un centro de datos de un gigavatio se pierde en refrigeración, distribución y conversión de potencia. (Reuters)

“Firmas un contrato por 100 megavatios, pero nunca obtenés realmente esa cifra. Con algo de suerte, conseguirás 93 megavatios, y en ciertos momentos del día, incluso menos”, explicó el directivo de Nvidia. La brecha entre la capacidad contratada y la realmente disponible ilustra el tipo de pérdidas que la compañía busca atacar.

PUBLICIDAD

El diseño pensado para picos de demanda, no para el uso habitual

Para Nvidia, parte de ese 30% de ineficiencia, que en algunos casos puede llegar al 40%, es recuperable. “Un centro de datos está diseñado en realidad para la carga máxima y para los cortes de suministro, no para lo que habitualmente se utiliza”, señaló Evans. Esto implica que existe capacidad sin usar que podría aprovecharse si se revisan y ajustan los sistemas de energía y refrigeración hasta dar con configuraciones más eficientes.

Vertiv y Nvidia colaboran desde comienzos de 2026 en el codiseño de la próxima generación de centros de datos. En ese esquema, Vertiv aporta la gestión de energía e infraestructura, mientras Nvidia provee las unidades de procesamiento gráfico (GPU) que ejecutan las cargas de trabajo de inteligencia artificial.

Fallas, reinicios y configuraciones incorrectas de los racks explican otro 10% de las pérdidas energéticas, según Nvidia. (Europa Press)
Fallas, reinicios y configuraciones incorrectas de los racks explican otro 10% de las pérdidas energéticas, según Nvidia. (Europa Press)

Evans resumió el objetivo conjunto de ambas compañías: “Juntos, queremos construir centros de datos de IA sostenibles donde el foco no esté en usar la mayor cantidad de energía posible, sino en sacarle el máximo provecho a cada vatio”.

La falta de energía, un freno mayor que la escasez de chips

Uno de los planteos centrales de la conferencia de prensa fue que el principal obstáculo para los centros de datos de IA no es la escasez de chips, sino la falta de energía disponible. Esta limitación genera instalaciones subalimentadas, con casos en los que las empresas esperan varios años para recibir la potencia eléctrica que necesitan para igualar su capacidad instalada.

La ubicación geográfica resulta determinante en este problema. Paul Ryan, presidente de Vertiv para la región EMEA, lo describió así: en algunos lugares se puede conseguir el suministro eléctrico pero no el permiso de construcción; en otros, el permiso se otorga con rapidez, pero no hay energía disponible. “Y a veces tienes ambas cosas, pero la ubicación es tan remota que apenas puedes hacer llegar el equipamiento”, explicó Ryan.

Para 2028, el consumo eléctrico de los centros de datos podría representar hasta el 12% del total en Estados Unidos. (Reuters)
Para 2028, el consumo eléctrico de los centros de datos podría representar hasta el 12% del total en Estados Unidos. (Reuters)

El consumo eléctrico de los centros de datos, en cifras

Según estimaciones del Departamento de Energía de Estados Unidos basadas en un estudio del Lawrence Berkeley National Laboratory, los centros de datos consumieron en ese país alrededor de 176 teravatios hora de electricidad en 2023, equivalentes al 4,4% del consumo eléctrico nacional, una proporción que en 2018 había sido de apenas el 1,9%. Las proyecciones apuntan a que ese consumo podría alcanzar entre 325 y 580 teravatios hora en 2028, lo que representaría entre el 6,7% y el 12% de toda la electricidad utilizada en el país.

El crecimiento de la demanda eléctrica choca además con las limitaciones de las redes de transmisión y con la oposición de comunidades locales por el impacto en el precio de la energía, el uso del agua y el territorio. Durante 2025, al menos 48 proyectos de centros de datos por unos USD 156.000 millones fueron bloqueados o demorados por ese tipo de resistencia local, según registros de Data Center Watch citados en esa nota.

Temas Relacionados

Centros de datosInteligencia artificialNvidiaEnergíaTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Filtran nuevas imágenes de GTA 6 con escenas de las misiones finales y deportes

Una de las primeras escenas ocurre en Kurt’s Barber Shop, donde Lucia conversa con un empleado mientras lleva puesto un casco de motocicleta

Filtran nuevas imágenes de GTA 6 con escenas de las misiones finales y deportes

Google reforzó la detección de estafas en Android con un nuevo modo de inteligencia artificial

En Brasil, Android ya bloqueó más de tres millones de llamadas falsas de bancos tras una ola de suplantaciones del 195% en un año

Google reforzó la detección de estafas en Android con un nuevo modo de inteligencia artificial

Gran Turismo 7: actualización gratuita Spec IV en PlayStation con nuevo circuito y carros gratis

Sony presentó el DualSense Edición Limitada inspirado en Gran Turismo, un control inalámbrico con unidades limitadas

Gran Turismo 7: actualización gratuita Spec IV en PlayStation con nuevo circuito y carros gratis

Apple reveló que arreglar la pantalla plegable del iPhone Duo sale casi tan caro como comprar otro

Sin el seguro AppleCare+, algunas reparaciones llegan a USD 1.499, tres cuartas partes del precio del equipo nuevo

Apple reveló que arreglar la pantalla plegable del iPhone Duo sale casi tan caro como comprar otro

Por qué no se debe usar XUPER TV, Magis TV o Cuevana para ver películas, series o fútbol

Las apps piratas suelen pedir permisos innecesarios para reproducir contenidos. El acceso a archivos y notificaciones puede facilitar fraudes, publicidad invasiva e instalación de malware

Por qué no se debe usar XUPER TV, Magis TV o Cuevana para ver películas, series o fútbol

DEPORTES

River Plate empata contra Sarmiento por el partido pendiente de la fecha 11 del Torneo Clausura

River Plate empata contra Sarmiento por el partido pendiente de la fecha 11 del Torneo Clausura

El empujón de Enzo Fernández al árbitro en la derrota del Manchester City frente al PSG por la Champions League

Las dos asistencias de Matías Soulé en la increíble derrota de la Roma ante el Real Madrid por la Champions League

El Manchester City de Enzo Fernández perdió 4-2 ante el campeón PSG por la fecha 2 de la Champions League: todos los goles del día

La frase que retumbó en la selección argentina del delantero “de los tres pasaportes” que marcó un hattrick ante el Inter de Milán

TELESHOW

Pablito Ruiz confesó un íntimo momento con Ricky Martin en medio de una gira: "Después me quedé enganchado"

Pablito Ruiz confesó un íntimo momento con Ricky Martin en medio de una gira: "Después me quedé enganchado"

La respuesta de Lali Espósito a una fan que cuestionó su nueva canción: “Si le tenés un mínimo de respeto a los artistas”

Julieta Ortega habló del final de su amistad con Andrea Rincón: “Hay cosas que para mí se dirimen puertas adentro”

El video que compartió Darío Giordano horas antes de la entrevista de Valentín Yankelevich y luego borró

El testimonio de Cris Morena ante la Justicia sobre la situación de Valentín y Franco Yankelevich: “Abuela, me quiero hacer invisible”

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica abre las puertas de su megacárcel: líderes criminales, sicarios y extorsionadores serán los primeros trasladados

Costa Rica abre las puertas de su megacárcel: líderes criminales, sicarios y extorsionadores serán los primeros trasladados

Reservas de maíz para tres semanas y cosechas arrasadas: la crisis silenciosa que devora al Corredor Seco Centroamericano

Cuba intensifica la represión en las cárceles: 107 personas encarceladas sufrieron abusos en septiembre

Denuncian agresión contra el rapero cubano Maykel Osorbo en la cárcel de Guanajay

7,000 pasajeros estaban en el principal aeropuerto de Panamá cuando ocurrió el terremoto de 7.5