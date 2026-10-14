Nvidia afirma que la IA consume solo el 70% de energía de los centros de datos: para qué se utiliza el resto

Rod Evans, vicepresidente de Nvidia para EMEA, reveló que solo el 70% de la electricidad contratada llega efectivamente al procesamiento de IA. (Reuters)

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Nvidia sostiene que los centros de datos dedicados a inteligencia artificial desperdician hasta el 30% de la electricidad que consumen en procesos ajenos al procesamiento de datos. La afirmación surgió de Rod Evans, vicepresidente de Supercomputación, Nube de IA e Infraestructura de IA/HPC para la región EMEA de la compañía, durante un evento anual organizado por el constructor de centros de datos Vertiv en Europa, Oriente Medio y África.

Según detalló Evans, de la electricidad que se extrae de la red para alimentar estas instalaciones, un máximo del 70% se destina efectivamente al procesamiento de inteligencia artificial. El 30% restante representa ineficiencias que, de acuerdo con la visión de Nvidia, los diseños futuros de centros de datos deberían reducir.

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Dónde se pierde la energía en un centro de datos de un gigavatio

Evans desglosó el origen de esas pérdidas. En un centro de datos con capacidad de un gigavatio, el 20% de la energía se pierde en procesos de refrigeración, distribución eléctrica y conversión de potencia. Un 10% adicional se pierde por configuraciones incorrectas de los racks de servidores, además de fallas y reinicios de los sistemas.

El 20% de la energía de un centro de datos de un gigavatio se pierde en refrigeración, distribución y conversión de potencia. (Reuters)

“Firmas un contrato por 100 megavatios, pero nunca obtenés realmente esa cifra. Con algo de suerte, conseguirás 93 megavatios, y en ciertos momentos del día, incluso menos”, explicó el directivo de Nvidia. La brecha entre la capacidad contratada y la realmente disponible ilustra el tipo de pérdidas que la compañía busca atacar.

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El diseño pensado para picos de demanda, no para el uso habitual

Para Nvidia, parte de ese 30% de ineficiencia, que en algunos casos puede llegar al 40%, es recuperable. “Un centro de datos está diseñado en realidad para la carga máxima y para los cortes de suministro, no para lo que habitualmente se utiliza”, señaló Evans. Esto implica que existe capacidad sin usar que podría aprovecharse si se revisan y ajustan los sistemas de energía y refrigeración hasta dar con configuraciones más eficientes.

Vertiv y Nvidia colaboran desde comienzos de 2026 en el codiseño de la próxima generación de centros de datos. En ese esquema, Vertiv aporta la gestión de energía e infraestructura, mientras Nvidia provee las unidades de procesamiento gráfico (GPU) que ejecutan las cargas de trabajo de inteligencia artificial.

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Fallas, reinicios y configuraciones incorrectas de los racks explican otro 10% de las pérdidas energéticas, según Nvidia. (Europa Press)

Evans resumió el objetivo conjunto de ambas compañías: “Juntos, queremos construir centros de datos de IA sostenibles donde el foco no esté en usar la mayor cantidad de energía posible, sino en sacarle el máximo provecho a cada vatio”.

La falta de energía, un freno mayor que la escasez de chips

Uno de los planteos centrales de la conferencia de prensa fue que el principal obstáculo para los centros de datos de IA no es la escasez de chips, sino la falta de energía disponible. Esta limitación genera instalaciones subalimentadas, con casos en los que las empresas esperan varios años para recibir la potencia eléctrica que necesitan para igualar su capacidad instalada.

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La ubicación geográfica resulta determinante en este problema. Paul Ryan, presidente de Vertiv para la región EMEA, lo describió así: en algunos lugares se puede conseguir el suministro eléctrico pero no el permiso de construcción; en otros, el permiso se otorga con rapidez, pero no hay energía disponible. “Y a veces tienes ambas cosas, pero la ubicación es tan remota que apenas puedes hacer llegar el equipamiento”, explicó Ryan.

Para 2028, el consumo eléctrico de los centros de datos podría representar hasta el 12% del total en Estados Unidos. (Reuters)

El consumo eléctrico de los centros de datos, en cifras

Según estimaciones del Departamento de Energía de Estados Unidos basadas en un estudio del Lawrence Berkeley National Laboratory, los centros de datos consumieron en ese país alrededor de 176 teravatios hora de electricidad en 2023, equivalentes al 4,4% del consumo eléctrico nacional, una proporción que en 2018 había sido de apenas el 1,9%. Las proyecciones apuntan a que ese consumo podría alcanzar entre 325 y 580 teravatios hora en 2028, lo que representaría entre el 6,7% y el 12% de toda la electricidad utilizada en el país.

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El crecimiento de la demanda eléctrica choca además con las limitaciones de las redes de transmisión y con la oposición de comunidades locales por el impacto en el precio de la energía, el uso del agua y el territorio. Durante 2025, al menos 48 proyectos de centros de datos por unos USD 156.000 millones fueron bloqueados o demorados por ese tipo de resistencia local, según registros de Data Center Watch citados en esa nota.