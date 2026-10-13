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Nvidia dejaría de fabricar la RTX 5090, su tarjeta gráfica más potente para jugadores: su chip iría destinado a la IA

Las filtraciones señalan que el chip GB202 de la GPU para videojuegos podría pasar a las tarjetas profesionales de Nvidia, en medio de la alta demanda de hardware para IA

Una RTX 5090 bañada en oro fue encontrada en una tienda local de Estados Unidos.
La RTX 5090 de Nvidia sería retirado del mercado de videojuegos. (Nvidia)
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Nvidia habría detenido la fabricación de la GeForce RTX 5090, su tarjeta gráfica más potente para videojuegos, según varias filtraciones que todavía no han sido confirmadas por la compañía. De concretarse, el chip que alimenta esta tarjeta se reservaría para productos profesionales y centros de datos dedicados a tareas de inteligencia artificial (IA).

La información fue recogida por Tom’s Hardware a partir de publicaciones de dos filtradores en X. El primero, conocido como @hongxing2020, aseguró que una RTX 5080 con 24 GB de memoria pasaría a ocupar el lugar principal dentro de la oferta de Nvidia. La versión de 16 GB de esa misma tarjeta, en cambio, dejaría de fabricarse. Según el filtrador, los datos provienen de una fuente vinculada a una fábrica.

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Otro usuario, @Zed__Wang, respaldó esa versión y añadió que el chip GB202 de la RTX 5090 se utilizaría únicamente en tarjetas para centros de datos y estaciones de trabajo profesionales. Por ahora, Nvidia no ha confirmado el supuesto cambio.

Nvidia descontinuaría la RTX 5090 para usar su chip en centro de datos para IA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Nvidia descontinuaría la RTX 5090 para usar su chip en centro de datos para IA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El chip de la RTX 5090 podría tener un uso más rentable

El GB202 también se emplea en productos profesionales de Nvidia, un mercado en el que la compañía puede vender tarjetas a precios considerablemente superiores. La RTX Pro 5500, presentada recientemente, cuenta con 21.760 núcleos CUDA, la misma cantidad que la RTX 5090, pero dispone de 84 GB de memoria frente a los 32 GB del modelo para videojuegos. Está pensada para profesionales y trabajos de computación, incluidas tareas relacionadas con IA.

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La diferencia de precio ayuda a explicar por qué Nvidia podría priorizar esos productos. La RTX 6000 Pro, equipada con 96 GB de memoria, puede venderse por alrededor de 15.000 dólares, según la información citada por Tom’s Hardware. Si un chip GB202 se utiliza en una tarjeta profesional de mayor precio, la compañía podría obtener más ingresos que al instalarlo en una GPU para jugadores.

Además, retirar la RTX 5090 del mercado reduciría la competencia entre las tarjetas de videojuegos de Nvidia y sus propios aceleradores profesionales. Los centros de datos que buscan hardware para IA tendrían menos opciones de comprar una GPU para juegos comparativamente más barata y podrían recurrir a la línea RTX Pro, de mayor precio.

El chip de la RTX 5090 de Nvidia también podría ser usada para el mercado profesional de la empresa. (Nvidia)
El chip de la RTX 5090 de Nvidia también podría ser usada para el mercado profesional de la empresa. (Nvidia)

Qué podría pasar con el precio y la disponibilidad

La RTX 5090 llegó al mercado en enero de 2025 con un precio de lanzamiento de 2.699 dólares. Sin embargo, los precios actuales en tiendas de terceros pueden ser mucho más altos. El material original sitúa algunos ejemplares por encima de los 6.500 dólares.

Aunque se confirme el fin de la producción, la tarjeta no desaparecería inmediatamente. Los fabricantes asociados, distribuidores y comercios podrían tener unidades en inventario para vender durante algún tiempo. Aun así, una reducción del suministro podría empujar los precios al alza, en especial si la demanda se mantiene elevada.

La falta de un competidor directo de AMD para la RTX 5090 y la RTX 5080 también podría disminuir la presión para que Nvidia mantenga esos modelos en producción. Para los jugadores, la combinación de menos unidades y ausencia de alternativas equivalentes podría complicar la compra de una tarjeta de gama alta a un precio razonable.

SpaceX - Nvidia (Bloomberg)
Los precios de la tarjeta gráfica RTX 5090 podrían aumentar en el mercado gamer. (Bloomberg)

La memoria también influiría en los planes de Nvidia

La disponibilidad de memoria sería otro factor detrás de los cambios. Una posible renovación de la familia RTX 50 Super se habría retrasado debido a limitaciones de suministro. Entre los modelos rumoreados figura una RTX 5080 Super con 24 GB de memoria. Si la RTX 5090 de 32 GB deja de producirse, Nvidia podría liberar componentes para retomar una tarjeta de 24 GB, aunque ese escenario tampoco está confirmado.

Más adelante está la serie RTX 60, que, según los rumores, se basaría en la arquitectura Rubin. Su lanzamiento se espera para finales de 2027 como pronto, aunque algunos analistas sitúan su llegada en 2028. Hasta que Nvidia comunique sus planes, tanto el futuro de la RTX 5090 como el de sus posibles reemplazos seguirá dependiendo de filtraciones.

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