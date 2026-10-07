Tecno

Esta tecnología transforma el calor de los centros de datos de IA en agua potable

Sus materiales, ideados por un premio Nobel de Química, no necesitan electricidad y ya tienen pruebas piloto en Estados Unidos y el Golfo Pérsico

Calor de los centros de datos
La máquina utiliza estructuras organometálicas (MOF) para capturar moléculas de agua del aire. (Atoco)
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La startup californiana Atoco presentó una máquina capaz de extraer agua potable del aire usando el calor residual que generan los centros de datos de inteligencia artificial, sin necesitar electricidad ni conexión a la red eléctrica. Sin duda, se trata de un avance que podría mejorar significativamente la sostenibilidad de estas instalaciones, cuestionadas por su elevado consumo de recursos.

El dispositivo, de seis metros de altura y recubierto en metal, funciona con materiales llamados MOF (estructuras organometálicas), una especie de esponja molecular capaz de atrapar moléculas de agua incluso en aire muy seco. Esos materiales le valieron a Omar Yaghi, fundador de Atoco, el premio Nobel de Química en 2025.

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El espacio interior de un gramo de MOF podría cubrir dos canchas de fútbol, explicó Yaghi. Esas estructuras pueden almacenar hidrógeno para generar energía limpia, dióxido de carbono para purificar el aire o, como en este caso, agua.

Calor de los centros de datos
El prototipo de Atoco mide seis metros de altura y está recubierto en metal. (Atoco)

Cómo saca agua del aire sin electricidad

El aire pasa a través del MOF, que atrae las moléculas de agua y las retiene en sus poros. El material permanece seco al tacto aun saturado y no libera una sola gota al exprimirlo: solo el calor logra liberar el agua retenida. El prototipo que Atoco mostró en su planta de Irvine, California, puede funcionar con humedad relativa de apenas el 13% y libera agua con calor de hasta 38 grados centígrados.

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Alrededor del 70% del calor residual industrial es de baja calidad, no se aprovecha y termina en los océanos o en el aire, señaló Samer Taha, director ejecutivo de Atoco. Si se convierte ese calor en agua limpia con la tecnología de la empresa, agregó, se habla de billones de litros potenciales.

El problema de agua que enfrenta la IA

Los centros de datos de inteligencia artificial generan tanto calor residual como el que producen decenas de miles de hogares, y ese calor debe dispersarse con sistemas de enfriamiento que a menudo consumen millones de litros de agua por día. Microsoft, Google y Amazon Web Services se comprometieron a devolver más agua de la que consumen antes de 2030.

Transformación de calor en agua
El dispositivo puede operar con una humedad relativa de apenas el 13%. (Atoco)

Seth Cohen, decano de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad de California en Irvine y ajeno a Atoco, advirtió que los MOF no son una solución mágica para el acceso al agua en todos lados. Sin una fuente externa de calor, señaló, los materiales siguen necesitando energía para liberar el agua, lo que podría complicar su instalación en zonas rurales alejadas de la infraestructura energética.

Los próximos pasos de la empresa

El prototipo de la planta de Irvine genera hasta 300 litros de agua por día, y Atoco trabaja en una versión comercial capaz de producir hasta 1.000 litros diarios. La compañía ya desplegó cinco pruebas piloto conectadas a la red eléctrica con socios en Estados Unidos y en países del Consejo de Cooperación del Golfo.

Atoco dijo que puede producir agua a un costo de USD 5 por tonelada métrica, un valor competitivo frente a plantas de desalinización más antiguas, aunque todavía lejos de las instalaciones nuevas que llegan a USD 2 por tonelada. Taha calculó que la empresa necesita entre tres y cinco años para alcanzar ese precio.

Los centros de datos de IA consumen millones de litros de agua diarios para sus sistemas de enfriamiento. (Reuters)
Los centros de datos de IA consumen millones de litros de agua diarios para sus sistemas de enfriamiento. (Reuters)

La empresa espera empezar a tomar pedidos de su primer producto comercial antes de que termine el año y dijo estar en conversaciones con grandes compañías tecnológicas para instalar proyectos piloto en sus centros de datos, aunque no reveló sus nombres ni el costo estimado de cada unidad.

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