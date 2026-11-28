El fabricante QNAP alertó el 6 de noviembre sobre servidores Plex comprometidos en sus dispositivos de almacenamiento en red. (Reuters)

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Hackers están tomando el control de servidores de Plex, el programa que muchas personas usan para ver en cualquier dispositivo sus películas y series guardadas en casa. Los atacantes instalan programas que minan criptomonedas y usan la conexión del usuario como puerta de salida a internet, según la empresa de almacenamiento QNAP.

El fabricante taiwanés QNAP informó el 6 de noviembre que recibió reportes de usuarios cuyos servidores Plex, instalados en sus equipos de almacenamiento en red (NAS), parecían comprometidos. Su aviso de seguridad indica que Plex confirmó que las fallas se explotan de forma activa y generalizada.

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Plex Media Server es un programa gratuito que organiza colecciones personales de películas, series, música y fotos, y las transmite a otros aparatos, incluso fuera de casa. Muchos usuarios lo instalan en un NAS, una especie de disco duro conectado a la red doméstica.

El ataque, llamado Plex2Shell, combina cuatro vulnerabilidades que permiten ejecutar código sin necesidad de contraseña.

Cuatro fallas encadenadas permiten ejecutar código ajeno

El ataque se conoce como Plex2Shell y combina cuatro vulnerabilidades. Según QNAP, cada una presenta un riesgo limitado por separado, pero juntas permiten que un atacante sin contraseña ejecute código en el servidor con los permisos del propio programa.

El investigador de seguridad Zach Main descubrió las fallas y las notificó a Plex el 27 de julio, según BleepingComputer. Publicó los detalles técnicos el 16 de octubre y, tres días después, un código de prueba que automatiza el ataque.

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La explotación comenzó casi de inmediato. BleepingComputer informó que el 17 de octubre aparecieron reportes de ataques contra servidores señuelo, instalados para atraer a los delincuentes, con el fin de colocar un programa de minería de criptomonedas. Ars Technica publicó el 19 de octubre que otro investigador observó también programas que convierten el equipo en un intermediario de tráfico anónimo.

Los atacantes instalan programas de minería de criptomonedas en los servidores Plex comprometidos. (Reuters)

Según el mismo medio, esa segunda carga resulta atractiva porque los servidores Plex suelen estar en conexiones residenciales, que los atacantes pueden usar para acceder a redes de empresas sin levantar sospechas. Main dijo que usó herramientas de inteligencia artificial de forma intensiva para construir el ataque, aunque aclaró que las decisiones sobre qué buscar fueron suyas.

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La Agencia de Ciberseguridad de Estados Unidos (CISA) agregó las cuatro fallas el 20 de octubre a su catálogo de vulnerabilidades explotadas y ordenó a las agencias federales actualizar antes del 23 de octubre, informó BleepingComputer.

Actualizar no basta si el servidor estuvo expuesto

Las versiones afectadas son la 1.43.2 y anteriores. La corrección llegó con la versión 1.43.3.10861, que QNAP pide instalar desde su tienda de aplicaciones y verificar en Plex Web, en Ajustes y luego General. QNAP anunció además que la versión 1.43.5 estará disponible el 9 de noviembre.

Otros delincuentes convierten los equipos infectados en intermediarios de tráfico anónimo para acceder a redes empresariales. (Europa Press)

El aviso advierte que actualizar no elimina lo que un atacante ya haya instalado. Quien tuvo el servidor accesible desde internet, con el acceso remoto de Plex activado, el puerto 32400 redirigido o abierto de forma automática por el router, debe considerar el equipo como potencialmente comprometido.

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En ese caso, QNAP recomienda revisar los indicios de infección, reinstalar el sistema operativo del NAS desde cero y cambiar las contraseñas de Plex y del equipo. La empresa publicó una guía paso a paso y ofrece analizar los registros de los equipos sospechosos. Reporta que no hubo pérdida de datos.

Quien no necesita ver su biblioteca fuera de casa puede desactivar el acceso remoto de Plex y dejar de redirigir ese puerto. Para quien sí lo necesita, QNAP aconseja conectarse mediante una red privada virtual (VPN) en lugar de dejar el servidor abierto a internet.

La Agencia de Ciberseguridad de Estados Unidos ordenó a las agencias federales actualizar sus sistemas antes del 23 de octubre. (Reuters)

QNAP precisó que las fallas están en Plex Media Server y que sus sistemas operativos QTS y QuTS hero no están afectados. Ars Technica también recomendó configurar las actualizaciones automáticas del programa.

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Una brecha distinta ocurrió en 2025

El caso no debe confundirse con el robo de datos que Plex notificó a sus clientes en septiembre de 2025, cuando un tercero accedió a correos, nombres de usuario y contraseñas cifradas, según BleepingComputer. Aquel incidente afectó cuentas de la plataforma. Plex2Shell afecta servidores instalados por los propios usuarios.

QNAP dijo que mantiene contacto con Plex y actualizará su aviso a medida que haya novedades.