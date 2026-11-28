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La derrota 1-0 de Estudiantes de La Plata en Montevideo ante Palmeiras en la final de la Copa Liebrtadores 2026 tuvo un capítulo paralelo: el arquero uruguayo Fernando Muslera anunció públicamente su retiro del fútbol tras el encuentro.

El histórico jugador uruguayo de 40 años confirmó en una nota con ESPN que el choque en el Estadio Centenario fue su última aparición profesional: “Mucha amargura por el resultado, pero mucha satisfacción de cómo competimos hasta incluso el partido de hoy. Me voy, la verdad, que muy feliz. En lo personal, es un cierre de carrera la verdad que espectacular más allá del resultado. Esto es parte del fútbol. Vino Estudiantes a mi casa, a Uruguay, al estadio donde debuté como profesional. Llenaron las tribunas, alentaron a morir. Está mi familia afuera, a la que le mando un abrazo. Mis amigos, mi viejo. Es difícil obviamente hablar ahora, pero me voy feliz de haber competido hasta el último día. Lamentablemente no se pudo dar, pero no hay mejor felicidad que Estudiantes de La Plata esté en Uruguay y en esta altura”.

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Tras el extenso discurso, le repreguntaron si era “el cierre de la carrera” y el arquero con pasado Montevideo Wanderers, Nacional de Montevideo, Lazio de Italia y Galatasaray de Turquía no dudó: “Sí, total. Es el cierre de mi carrera. Ya se venía hablando, pero yo no lo había confirmado. Sí lo había hablado con la directiva. Ahora le agradecí uno por uno a todos los compañeros, a Sebastián (Verón) y a toda la gente que me debe estar escuchando en este momento. Muchísimas gracias”.

En diálogo con Fox Sports, Muslera remarcó su orgullo por la carrera que pudo lograr como profesional: “Más allá del resultado, que es parte del fútbol, creo que no hay mejor cierre de carrera que este. Que Estudiantes de La Plata, un equipo que me abrazó en un momento muy difícil, un equipo que creyó en mí con 39 años volviendo de Turquía, una felicidad enorme. Muy feliz por la carrera y porque Estudiantes esté peleando por lo máximo, como es la Libertadores”.

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Fernando Muslera disputó su último partido como profesional en el mismo estadio en el que debutó con Montevideo Wanderers (REUTERS/Andres Cuenca)

A lo largo de su carrera, Muslera acumuló 25 títulos oficiales: 24 a nivel de clubes y uno con la selección de Uruguay (Copa América 2011). De acuerdo con el portal Transfermarkt, disputó un total de 753 partidos oficiales en clubes. Además, sumó 137 presencias con la Celeste.

El arquero comenzó su trayectoria en Montevideo Wanderers, club que defendió entre 2004 y 2007. Luego pasó a Nacional, donde jugó 17 encuentros oficiales y ganó la Liguilla Pre-Libertadores 2007. Más tarde tuvo su primera experiencia europea en Lazio: permaneció entre 2007 y 2011. En el cuadro europeo conquistó la Copa Italia 2008-2009 y la Supercopa de Italia 2009.

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Su ciclo más extenso fue en Galatasaray, institución a la que representó entre 2011 y 2025. Allí disputó 536 partidos oficiales y marcó los únicos dos goles de su carrera. Con el club de Estambul obtuvo 19 títulos: ocho ligas turcas, cinco Copas de Turquía y seis Supercopas de Turquía. Esa etapa lo convirtió en uno de los futbolistas extranjeros con mayor recorrido en la historia de la entidad.

En 2025 regresó al fútbol sudamericano para incorporarse a Estudiantes de La Plata. Con el equipo argentino obtuvo tres trofeos: el Torneo Clausura 2025, el Trofeo de Campeones 2025 y la Supercopa Argentina 2026. El cierre de su carrera llegó en la Copa Libertadores contra Palmeiras, donde fue titular y se lució con una buena intervención cerca del final para mantener con vida al Pincha.

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Con Uruguay, Muslera consiguió la Copa América 2011 y participó en cinco Mundiales: Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Fernando Muslera fue clave en la Copa Libertadores 2026 para Estudiantes, donde se destacó en la tanda de penales contra Flamengo en las semifinales (REUTERS/Ricardo Moraes)