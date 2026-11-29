ONGs ecologistas tildaron la COP31 de "fracaso colosal" (REUTERS/Umit Bektas)

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Los organizadores reconocieron que fue un resultado “decepcionante”, ya que la COP31, la cumbre climática de más larga duración en la historia se cerró en Turquía sin acuerdo. La pregunta es qué hacer, y la respuesta es que un ejemplo de la iglesia católica puede ser útil, en caso de que los organizadores acepten que fue una profecía autocumplida, la consecuencia de un deterioro interno, no causado por nadie más que por el catastrofismo, es decir, equiparar el cambio climático con una especie de fin de mundo, donde una visión fundamentalista dificulta todo acuerdo, por la que la falta de avance y de consenso en torno a un problema real, es el equivalente al error no forzado del tenis.

La COP31, la conferencia anual de la ONU sobre el cambio climático tuvo lugar en Antalya con el propósito de reunir a líderes mundiales para acelerar las medidas contra el calentamiento global, pero nada de ello ocurrió, además de ausencias inesperadas, ya que algunas estrellas de Hollywood que habitualmente asistían estuvieron esta vez ausentes, al igual que conocidas figuras de las principales economías. No solo hubo fracaso y se careció de un acuerdo por mínimo que fuera, sino que las diferencias se prolongaron después de finalizada, toda vez que la Unión Europea públicamente rechazó el borrador, argumentando que no incluía el abandono de los combustibles fósiles y que no era aceptable “negociar retrocediendo en el tiempo”, seguramente aludiendo a la vigencia del Acuerdo de París (2015). En ese sentido, la ministra española para la Transición Ecológica, junto con acreditar que “el multilateralismo puede ofrecer soluciones a tiempo” rechazó a quienes pensaban distinto diciendo que “la ciencia es clara”, y el ministro irlandés de Clima y Medio Ambiente en el plenario dijo que “no aceptaban una COP que haga lavado de imagen verde a los combustibles fósiles”, agregando que la cumbre había estado “secuestrada por algunos estados petroleros”.

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El 22 de noviembre 2026 se cerró sin acuerdo, después de que se agregaran 44 horas extras sin que se lograra consenso entre países que reclaman el fin de los combustibles fósiles y aquellos cuya economía ( y estabilidad) depende de estos, sin contar la difícil situación de naciones poco desarrolladas y pequeños Estados insulares que siguen reclamando financiación y ayuda, para protegerse ellos y sus habitantes, de las inundaciones, sequías y la subida del nivel del mar, que según varios oradores de esta Cumbre podrían hacerlos desaparecer, pronóstico que no se ha materializado como tampoco la entrega del dinero ofrecido y/o aprobado en reuniones anteriores, a pesar de la “urgencia “.

Dos elementos surgen inmediatamente ante este fracaso, ninguna flexibilidad y mucha abundancia de lo que en tenis se conoce como errores no forzados, es decir, no causado por nadie más que el propio jugador y no por el adversario en el caso del deporte, y en estas cumbres, por los propios países impulsores de la narrativa de la necesidad de cambios profundos. Lo segundo, es que prefirieron hundirse con las banderas al tope antes de ceder en nada, confirmando que pocos encuentros mundiales han entregado resultados tan dañinos a sus intenciones, como esta Cumbre climática, heredera del predominio de visiones wokistas como también cuán difícil es llegar a acuerdos, cuando predomina el catastrofismo sobre hechos que nadie debiera negar, como, por ejemplo, el cambio climático.

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En efecto, impresiona cuán poco no solo no se avanza, sino que se retrocede, ya que esta crisis no empezó ahora, sino que lleva tiempo, toda vez que en las últimas cuatro COP ha pasado lo mismo, en el sentido que siempre las Cumbres nuevas han sido peores que las anteriores en relación con los objetivos propuestos, donde no ayuda la repetición una y otra vez de escenarios catastróficos de fin de mundo, que simplemente no se han concretado.

La historia muestra que el clima siempre ha estado cambiando en la tierra, al igual que emergencias surtidas de las cuales se sabe al mismo tiempo que ocurren por los avances en comunicaciones y transporte, que recuerdan el poder destructivo de la naturaleza, sobre todo, cuando hay escasa preparación para ellas.

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Lo que no se ha observado es moderación y la invitación a quienes se descalifica diariamente como es el caso de los gobiernos que no transmiten alarmismo y que una invitación a trabajar juntos los haría integrarse, partiendo por EEUU sociedad diversa, donde puede haber alguna opinión negacionista en el Congreso o la Casa Blanca, pero mucho de la posición del país se define a nivel de cada Estado como lo demuestra el caso californiano. También se necesita a países como India y China que no colaboran lo suficiente, como también son necesarias las grandes empresas de cualquiera de estos países.

La conferencia climática COP31 concluyó en la ciudad de Antalya sin un documento de consenso tras cuarenta y cuatro horas extras de deliberaciones. (REUTERS/Umit Bektas)

El estilo de culpar a otros y siempre amenazar con las penas del infierno lo reflejaba el interés que sigue despertando la activista sueca Greta Thunberg, que tuvo mucha cobertura en redes sociales y medios tradicionales, toda vez que Turquía marcaba su regreso a estas Conferencias de la ONU tras ausentarse, por las diferencias comentadas, desde Glasgow 2021, quien mezcló sus nuevos intereses geopolíticos con el tema climático, pidiendo un embargo energético a un país que lo hace bien en el tema de la llamada urgencia climática como es Israel.

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Sus intervenciones estuvieron llenas de criticas surtidas a todos los asistentes que no pensaban igual a ella, y a quienes se dirigió no con el “cómo se atreven” de otras veces, sino acusándolos de “genocidio y ecocidio” del planeta a través de frases como “el planeta no está muriendo, sino que lo están matando. Y sabemos quién lo mata”.

Es una estrategia que tiene titulares y likes, pero que hoy requiere urgente cirugía, de partida, comenzando por el hecho que el interés que ella despierta y que beneficia a la fundación que administran sus padres no siempre beneficia a todos quienes asistieron, ya que los grandes medios de comunicación y las redes sociales cubren sus intervenciones de tal manera que quienes la acompañan quedan totalmente opacados, situación que se volvió a repetir en Turquía, toda vez que se hizo acompañar por otros cuatro activistas, uno de Gaza, otro de Australia, uno de Nepal y otro de Canadá, quienes seguramente tenían denuncias, pero estas quedaron totalmente invisibilizadas ante el gran interés que despierta esta activista profesional.

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De hecho, en los días que llegaban o viajaban a Turquía quienes propagan el catastrofismo en lo que al clima se refiere, coincidió con otra profecía que no se cumplió, ya que según una investigación desarrollada por el profesor austriaco-estadounidense Heinz von Foerster y dos de sus ayudantes de cibernética y publicada en inglés en la famosa revista científica Science con el título de “ El fin del mundo: viernes 13 de noviembre de 2026”, cuya tesis no era un evento repentino, sino un proceso, culminación de la crisis provocada por el aumento descontrolado de la cantidad de personas en el planeta, un argumento popular en aquel entonces. Demás está anunciar que la fecha de este “fin de mundo” pasó totalmente desapercibida, similar a lo ocurrido con las varias fechas que en el medio ambiente se le han vencido a Al Gore como también le ha pasado al Club de Roma de los 70s con sus anuncios del agotamiento de diversos minerales, combustibles y materias primas.

Lo real es que lo que pasó en Turquía se veía venir desde hace tiempo, ya que las propuestas, palabras y promesas que no se cumplieron se notaron al menos desde el mandato de Berlín (1995), del protocolo de Kyoto (1997), los planes de acción de Bali (2007) los Acuerdos de París (2015), las propuestas de Glasgow (2021), solo por mencionar algunas frustraciones que no hacen sino aumentar el escepticismo sobre la irrelevancia de las organizaciones internacionales, donde es indudable que uno de los problemas es el hecho comprobado que en esas organizaciones existe una burocracia con su propia agenda, que en vez de trabajar de buena fe busca imponer ciertas recetas.

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En todo caso, sería un error descartar este sistema por la simple razón que no existe otro en su reemplazo, por lo que causa asombro que siempre se repiten las mismas causas en el fracaso de tantas promesas incumplidas, partiendo por aquella que reaparece una y otra vez, la promesa de traspasar 100.000 millones de dólares anuales a los países más pobres. En común tienen todas estas Cumbres la búsqueda del impacto mediático por sobre el mínimo realismo, ya que predominan las amenazas y la verborrea grandilocuente, donde todo falla, partiendo por el hecho, que no se toma en cuenta que en esta 31 se han atacado siempre muchos frentes, demasiados, para tener resultados positivos.

El primero es que se pide a todos los países que modifiquen conductas y hábitos, incluyendo los de consumo, para lo cual debieran antes existir consensos nacionales en cada país. Lo segundo, es algo presente en todos estos reiterados fracasos: la utilización de un discurso catastrofista que aleja en vez de acercar, utilizado no solo por activistas, sino en forma preocupante por líderes políticos y empresariales, sobre todo, entre los europeos. Lo tercero, en un mundo donde hay tanta alternativa de información, se hace necesario fortalecer todo tipo de transparencia, lo cual incluye no solo a lo visible, sino también lo que ha quedado oculto, como, por ejemplo, las motivaciones de quienes hacen estudios a favor y en contra como también de muchas y cada vez más cuestionadas ONG, donde confunde el hecho denunciado, que las posiciones por ellos adoptadas pasan a ser el medio de vida de quienes las dirigen. En el mismo sentido, así como son visibles los intereses de las industrias del petróleo y del gas, también existen intereses económicos grandes no solo en las industrias fósiles, sino también en las nuevas que aspiran a reemplazarlas. No hablamos de buenos y malos como son divididos por los activistas, sino de intereses, y todos debieran quedar visibles.

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En cuarto lugar, además de las decisiones políticas de Estado también se necesitan muchas inversiones, y precisamente por la falta de resultados, llama la atención el rechazo permanente a quienes pueden proporcionar tanto los mecanismos de mercado como avances tecnológicos, que en cambio son presentados como el enemigo a combatir y si es posible, a destruir. En quinto lugar, conviene preguntarse qué se hace en el tema de la justicia climática, toda vez que es notoria la falta de compromiso de las economías más importantes que también coinciden con grandes contaminadores como lo son China y EEUU.

La activista climática sueca Greta Thunberg habla ante los medios a su llegada en el segundo día de la COP31, la conferencia anual de la ONU sobre el clima, en Antalya (Turquía). EFE/EPA/TOLGA AKMEN

Es indudable que hay creciente escepticismo, y que al menos en el caso de las sociedades democráticas no pueden ni deben ser expulsados o cancelados, sino que deben ser convencidos, y por ello, la conversación se dificulta cuando hay tanto grupo extremo que por decisión propia se auto otorgan un pedestal moral superior y descalificatorio del resto.

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La total falta de realismo que predominó en la reciente Cumbre de Turquía, reafirma la necesidad de construir acuerdos, lo que salta a la vista porque le guste o no a los organizadores, este tema en vez de avanzar ha retrocedido, porque si algo logró el cierre del Estrecho de Ormuz, es exhibir algo que todos observan como lo es la renovada importancia del petróleo, con consecuencias de distinta naturaleza que incluyen la fuerte derrota electoral que sufrió Donald Trump en las elecciones estadounidenses de medio término, lo que debiera haber sido una invitación a la moderación y no a la denuncia, ya que es difícil que en el día de hoy, cualquier acuerdo se pueda imponer en contra de la voluntad no solo de EEUU y China, sino también de otros contaminadores que avanzan hacia el desplazamiento de Europa como tercer actor, como es hoy el caso de India.

Por último, hay otro hecho que no solo se ha hecho notar en las Cumbres de la ONU sino también en reuniones internacionales de igual importancia, como es el caso de Davos, toda vez que desde 1971, algunos de los principales nombres del liderazgo político, financiero, empresarial y cultural del mundo a veces no se hacen presente en las reuniones de la ONU, pero en este siglo XXI casi nunca faltan en las reuniones de Davos, Suiza, en lo que se conoce como el Foro Económico Mundial, y el denominador común de estos encuentros es poder, mucho poder e influencia, lo que a veces se refuerza por la presencia de conocidos rostros religiosos, académicos, de medios de comunicación y hasta figuras de Hollywood, llenando hoy el lugar que antes jugaron el Club de París y después, la Tricontinental en el siglo pasado.

Allí, desde hace una década, y, sobre todo, después de la vitrina adquirida a partir del año 2020 por la pandemia del CV-19, se empezó a agregar el tema del cambio climático. Es un escenario distinto al de las Cumbres de la ONU, pero ha resultado ser igualmente escéptico de que estaríamos presenciando el fin del mundo.

Es interesante que además de lo anterior. También resuenan críticas a la falta de transparencia y a la opacidad de muchas fuentes de financiamiento de estudios e investigaciones universitarias como también de las motivaciones de conocidas ONG y de la magnitud de los intereses económicos que aspiran a reemplazar a las industrias fósiles.

Del mismo modo, es visible el daño causado por la fijación arbitraria de fechas que simplemente no se cumplen, por lo que es doblemente necesario que se proyecte una imagen de seriedad, toda vez que el tema del cambio climático ha prácticamente desaparecido ante las consecuencias no solo de la guerra con Irán sino también de la más antigua de Ucrania.

Además, del similar daño causado por un discurso buenista de superioridad moral, Davos ha sido muy visible en mostrar el rechazo a quienes hacen exigencias a los demás, pero viajan solos en aviones privados distancias cortas y compran propiedades frente al mar en lugares que se asegura su desaparición o inundación, toda vez que sobre todo para las nuevas generaciones ningún mensaje es creíble si se actúa con hipocresía y doble estándar, lo que se extiende también no solo a líderes políticos, sino también a los empresariales.

Por otra parte, Davos 2023 coincidió con días en que se entregaron noticias estimulantes acerca del mejoramiento de la capa de ozono, que desde 1985 aparecía como un gran problema, camino cuyo tránsito ha sido más pausado, pero al mismo tiempo más realista en mostrar un camino de unión más que de separación.

El papa León siguió con preocupación el fracaso de la cumbre climática en Turquía (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Entonces, ¿qué hacer?

Al respecto, además de lo dicho, creo que en la iglesia católica se encuentra un ejemplo útil ante tanto fracaso en un tema que es real, pero además de mal manejado, ha sido ensuciado por el discurso cansador de la superioridad moral. La iglesia católica es una institución que llama la atención, toda vez que, en sus dos milenios de existencia, siempre ha tenido la necesidad de recordar principios que le son propios, incluyendo la buena nueva, ante audiencias cada vez más reticentes a escucharlo, a pesar de lo cual, sigue obteniendo lo que sin duda son éxitos.

En ese sentido, las obligaciones de prédica y mantención de su influencia son las mismas quienquiera ocupe en el Vaticano el lugar de Pedro. Lo primero que llama la atención es que eso no se hace a través del mismo tipo de pontífice, sino con seres humanos de estilo diferente como han sido uno detrás del otro los últimos, es decir, Juan XXIII, Paulo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco y León XIV, quienes en sus encíclicas tratan de actualizar los principios y dogmas, aplicándoselos a temas muy diferentes, como lo está haciendo hoy León XIV, enfatizando la renovada importancia del humanismo en la era de la IA.

Respecto del tema de esta columna, es muy interesante la revisión del Vía Crucis Bíblico que hiciera Juan Pablo II el Viernes Santo de 1991, en el Coliseo de Roma. La modificación consistió en reemplazar nada menos que las estaciones de la tradición popular que no aparecen explícitamente en los Evangelios, por episodios que están documentados claramente en las Sagradas Escrituras. Según declara el Vaticano, el objetivo “era ofrecer una alternativa profundamente arraigada en el texto bíblico, especialmente útil para el diálogo ecuménico con otras confesiones cristianas “, manteniendo las 14 estaciones del Vía Crucis tradicional, y permitiendo que a veces se agregue una decimoquinta dedicada a la Resurrección.

Creo que, por tratarse de una institución que durante dos milenios ha logrado integrar tradición y cambio, aunque no sean católicos, lo del vía crucis bíblico es una enseñanza útil no solo para el diálogo con otras confesiones, sino que es una enseñanza que como método podrían adoptar aquellos que han fracasado en lo que tanto les importa, y que han acometido como si el cambio climático fuera una religión. Juan Pablo II lo hizo por razones ecuménicas, la ONU lo debiera hacer para cumplir con los fines para los cuales fue creada.

Esta enseñanza de la iglesia católica creo que ofrece un camino que no pide renunciar a principios, como también una muestra de adaptación a otros, ya que, con humildad hasta ahora inexistente, se necesita que sin previas descalificaciones, más gente sea invitada a dialogar en la mesa climática. Además, aceptar el hecho que en el pasado ha habido procesos de cambio climático que incluyen no la muerte, sino la vida, como aquel que permitió la supervivencia humana, al ayudar a nuestros antepasados a salir de África para poblar el resto de la tierra.

Algo que tampoco debe ser olvidado en una época, la de la IA, que requerirá otra necesaria adaptación evolutiva del homo sapiens

@israelzipper

Máster y PhD en Ciencia Política (U. de Essex), Licenciado en Derecho (U. de Barcelona), Abogado (U. de Chile), excandidato presidencial, Chile, 2013