Los ciberdelincuentes utilizan agentes de inteligencia artificial para vulnerar sistemas de entidades financieras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los delincuentes recurren cada vez más a la inteligencia artificial para fabricar identidades falsas y acceder a servicios financieros. Mediante agentes de IA pueden coordinar estos ataques y modificar su estrategia después de cada rechazo, lo que multiplica los intentos de engaño entre distintas entidades.

Frente a ese escenario, Incode presentó una herramienta para contener lo que denomina fraude agentico, teniendo en cuenta la facilidad que hay actualmente para generar documentos falsos, duplicar rostros y crear máscaras con IA para pasar autenticaciones de identidad.

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Cómo los ataques dejaron de ser manuales gracias a la IA

Durante años, el fraude de identidad dependió de personas que fabricaban documentos de forma manual. Con la llegada de agentes de IA, buena parte de ese proceso puede automatizarse: generar una imagen, presentar una solicitud y, ante un rechazo, modificar el intento para repetirlo en otra entidad.

El fraude agentico ocurre cuando un atacante utiliza agentes de inteligencia artificial para generar documentos, imágenes y solicitudes de forma automática, y ajustar cada intento según el resultado del anterior. Esto permite dirigir ataques casi idénticos contra múltiples bancos o fintechs en poco tiempo, sin que ninguna entidad detecte por sí sola el patrón.

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El fraude agéntico automatiza la creación de identidades sintéticas y modifica su estrategia tras cada rechazo institucional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Juan Camilo García, Head de Estrategia y Operaciones para Latam de Incode, explicó que antes un defraudador debía operar herramientas de inteligencia artificial de forma manual para crear cada activo falso.

“Ahora, si montan muy bien sus agentes, el agente hace todo eso por ellos”, afirmó, y agregó que este tipo de ataques proviene hoy principalmente de China y Rusia, aunque anticipó su expansión hacia la región.

Entre las técnicas que describió Incode se encuentran las máscaras hiperrealistas y la inyección de video durante las pruebas de vida, un mecanismo mediante el cual un defraudador reemplaza la imagen captada por la cámara con un video manipulado.

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Mario Moreno, country manager de Incode en Colombia, precisó que estos ataques se detectan porque el dispositivo permanece inmóvil durante la inyección: “El movimiento natural que yo hago cuando hago la prueba de vida es este movimiento. Cuando el defraudador está inyectando, pues el teléfono está absolutamente quieto”.

Los defraudadores recurren a máscaras hiperrealistas y a la inyección de video para eludir las pruebas de vida biométricas. (REUTERS/Dado Ruvic)

Qué es TrustGraph y cómo funciona

Para enfrentar este problema, la empresa desarrolló TrustGraph, una red que conecta señales de fraude y confianza entre instituciones financieras sin centralizar la información de sus clientes. “Lo que hace es que crea una capa adicional de seguridad hacia las entidades financieras”, explicó García.

La tecnología no integra bases de datos ni funciona como un consorcio. García la describió como un proceso criptográfico que permite comparar señales entre bancos sin exponer datos personales.

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“No es que nosotros tengamos la base de datos del cliente. Es una tecnología donde cada entidad mantiene sus datos, es responsable de su información y lo que nosotros hacemos es, precisamente, hacemos un ping criptográfico para levantar una señal de alerta”, detalló.

La plataforma de prevención contra el fraude digital opera en los mercados financieros de México, Colombia y Argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando dos entidades comparten una misma señal de riesgo (un documento, un rostro o un dispositivo vinculado a fraude en otra institución), ambas pueden marcar esa sesión como sospechosa antes de que el ataque se concrete. La herramienta es modular: cada banco decide qué señales activar según su propio apetito de riesgo. Una herramienta que ya opera en tres países: México, Colombia y Argentina.

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Como recomendación para los usuarios, García asegura que parte de la clave para no caer en engaños y estafas es mantener la calma y verificar siempre las señales, para no dejarse llevar por la presión de los atacantes cada vez más rápidos, su recomendación frente a comunicaciones sospechosas es simple: “El mejor consejo que yo daría es respirar. El mundo no se va a acabar y si algo les suena raro, paren, llamen al banco”.