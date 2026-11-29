Netanyahu y Eisenkot se reúnen en el cuartel general de las FDI para negociar la conformación de un Gobierno de unidad en Israel (Composición fotográfica)

Guardar

El primer ministro interino de Israel, Benjamin Netanyahu, y el líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot, comenzaron este domingo a las 10:00, hora local, una reunión en el cuartel general de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para abordar la formación de un Gobierno de unidad tras las elecciones de octubre, que no otorgaron mayoría a ninguno de los dos bloques.

El encuentro tiene lugar en el cuartel central de defensa de Kirya, en Tel Aviv, sitio donde recibirán información actualizada sobre seguridad antes de entablar conversaciones sobre la posible formación de una administración unida.

PUBLICIDAD

El presidente israelí, Isaac Herzog, encargó a Eisenkot formar un Ejecutivo después de los comicios inconclusos. El dirigente intenta reunir una mayoría parlamentaria antes del 6 de diciembre, sin solicitar la extensión de 14 días que permite la ley.

Netanyahu propuso un Gobierno de unidad con una presidencia rotativa. El actual mandatario aceptó que Eisenkot ocupe primero el cargo de primer ministro y que él asuma como primer ministro alterno durante el inicio del mandato. “Ante la magnitud del peligro existencial y la posibilidad de que se forme un gobierno incapaz de afrontarlo, mi responsabilidad como líder me obliga a dejar todo de lado, y que Gadi Eisenkot ocupe primero el cargo de primer ministro, y yo, al inicio del mandato, el de primer ministro alterno”, sostuvo Netanyahu.

PUBLICIDAD

Eisenkot respondió que está dispuesto a evaluar la propuesta si el Likud de Netanyahu acepta negociar una coalición. “Si el Likud está dispuesto a lograr una unidad genuina, estoy preparado para comprobar la seriedad de la situación en las próximas 24 horas”, afirmó.

El presidente israelí, Isaac Herzog, encargó a Eisenkot formar un Ejecutivo después de los comicios de octubre (REUTERS/Ronen Zvulun)

El dirigente centrista enfrenta obstáculos para formar una coalición alternativa debido a las reticencias a depender de los partidos árabe-israelíes y a las concesiones necesarias para incorporar a los grupos ultraortodoxos.

Gadi Eisenkot abrió negociaciones con el Likud pese a que inicialmente se esperaba que formara una coalición con los partidos opositores al primer ministro interino israelí. El ex jefe militar ordenó a su partido centrista Yashar negociar con el Likud, aunque el viernes acusó a esa fuerza de bloquear las conversaciones para forzar una nueva convocatoria electoral.

PUBLICIDAD

“Likud... ha sido reacio a ceder y, durante dos semanas, se ha negado a poner sobre la mesa una sola propuesta concreta”, afirmó Eisenkot. El sábado sostuvo que el partido de Netanyahu tampoco respondió a una “propuesta detallada” presentada con anterioridad.

El bloque del aspirante a convertirse en primer ministro israelí enfrenta discrepancias sobre una eventual alianza con los partidos ultraortodoxos, las listas de mayoría árabe o un acuerdo de unidad con el Likud.

Los demás dirigentes contrarios a Netanyahu cuestionaron la propuesta de alternancia en el cargo de primer ministro. El líder de la Lista Conjunta, de mayoría árabe, Youssef Jabareen, anticipó que su formación podría respaldar desde fuera a un Ejecutivo de Eisenkot. “Este Gobierno manchado de sangre y negligente debe irse”, afirmó Jabareen sobre la administración saliente.

PUBLICIDAD

El ex primer ministro Yair Lapid, copresidente del partido centrista Beyachad, calificó la iniciativa de Netanyahu como “otra estafa descarada de un estafador reincidente que ha engañado a todos sus socios y violado todos los acuerdos”.

Herzog busca cerrar el capítulo judicial de Netanyahu

Los abogados del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aceptaron participar en una instancia de diálogo bajo la mediación del presidente Isaac Herzog para buscar un acuerdo que permita concluir el juicio que enfrenta el mandatario desde hace casi siete años.

La convocatoria incluye a la fiscal general y a la defensa de Netanyahu. Herzog propuso las conversaciones bajo el amparo de su oficina “con el fin de llegar a acuerdos y poner fin al juicio”.

PUBLICIDAD

El primer ministro interino de Israel, Benjamin Netanyahu (REUTERS/Ronen Zvulun)

La decisión de la defensa se conoció después de que los jueces del Tribunal de Distrito de Jerusalén plantearan el 25 de noviembre dudas sobre la posibilidad de una condena en dos de los tres expedientes contra el primer ministro.

“En vista de lo que han dicho los jueces, no cabe duda de que el juicio debe concluirse lo antes posible, por lo que acudiremos a una reunión en la residencia del presidente”, señalaron los abogados. Los magistrados indicaron que existen obstáculos para una condena en los casos 2000 y 4000. Sobre el caso 1000, relacionado con regalos ilícitos, propusieron que las partes busquen un entendimiento, aunque esa apreciación no constituye una resolución judicial.

PUBLICIDAD

(Con información de AFP)