La locomotora de Ferrosur Roca terminó volcada tras el descarrilamiento entre Cabildo y Cochrane

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Un tren de cargas de Ferrosur Roca descarriló este sábado en el tramo de la Vía Pringles comprendido entre Cabildo y Cochrane, en el partido de Bahía Blanca. La locomotora terminó volcada fuera de la traza y no se registraron heridos.

El episodio afectó a una formación ferroviaria de cargas y se convirtió en el segundo descarrilamiento ocurrido en el mismo corredor en los últimos diez días. Además de la máquina, varios vagones quedaron fuera de las vías.

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La formación descarriló durante la tarde en un sector del ramal que atraviesa el sur bonaerense. La locomotora involucrada fue identificada como una General Motors GT22 número 9013, según informó el portal local La Nueva.

Hasta el momento no se informaron lesionados ni se difundieron precisiones oficiales sobre el alcance de los daños en la infraestructura o en la carga transportada.

El incidente fue el segundo registrado en diez días sobre la Vía Pringles, en el sur bonaerense

Las imágenes del lugar difundidas muestran el descarrilamiento de la formación. Entre las hipótesis iniciales figura una posible dilatación de las vías por las altas temperaturas, que habría provocado una deformación en el tendido ferroviario.

Sin embargo, la causa del incidente todavía no fue confirmada por las autoridades ni por la empresa. La investigación busca establecer qué originó la salida de la formación de las vías.

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El antecedente inmediato se produjo el miércoles 18 de noviembre, cuando otra formación de Ferrosur Roca descarriló entre Saldungaray y Cabildo, también sobre la Vía Pringles. En aquella ocasión, varios vagones quedaron semivolcados y tampoco hubo heridos.