Lucia y Jason en GTA VI: todo sobre los personajes, habilidades y mecánicas de juego

Lucia busca cambiar su vida y está dispuesta a asumir riesgos extremos para lograrlo. ROCKSTAR GAMES

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Lucia y Jason, los dos protagonistas jugables de Grand Theft Auto VI, forman un dúo criminal con historias, habilidades y mecánicas de juego diferenciadas dentro del estado ficticio de Leonida. Rockstar Games ha ido revelando, a través de entrevistas y adelantos, quiénes son estos personajes, qué los motiva y cómo funcionará el sistema de cambio entre ambos durante la partida.

Quién es Lucia en GTA 6 y cuál es su motivación

Lucia es la primera protagonista femenina jugable en la era moderna del 3D de la franquicia. Su historia arranca en un centro penitenciario de Vice City, donde las primeras imágenes del juego la muestran vestida con un mono naranja de prisión durante sesiones de terapia.

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Rupert Humphries, vicepresidente sénior de narrativa de Rockstar, explicó en una entrevista con LOVE Magazine que Lucia fue concebida como una mujer decidida a conseguir una vida mejor, alguien que no permitirá que los obstáculos la detengan en el camino hacia ese objetivo.

Jason actúa como contrapeso sensato frente a la ambición desmedida de su compañera. Rockstar Games

Lucia busca cambiar su vida y está dispuesta a asumir riesgos extremos para lograrlo: esa ambición personal, descrita por Rockstar como una versión más modesta del sueño americano, es el motor central de su historia en Grand Theft Auto VI.

Esa búsqueda encaja con el mundo construido alrededor de Leonida, el estado inspirado en Florida que combina turismo, grandes diferencias económicas y criminalidad.

Vice City concentra la parte más visible de ese escenario, pero Rockstar también quiere narrar lo que ocurre lejos de sus playas y clubes, y Lucia funciona como esa mirada más personal dentro de ese contexto.

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Humphries también describió una contradicción central en el personaje: Lucia combina una actitud esperanzada con cierta ingenuidad, al punto de sostener una huida y una carrera criminal sin detenerse demasiado a pensar en las consecuencias.

GTA 6 no tendrá el modo en primera persona durante su lanzamiento. (Rockstar)

Jason, el socio criminal y su rol dentro de la historia

Jason aparece como el conductor y tirador pesado del dúo, con una conexión marcada con las redes de contrabando. Su historia comienza en el condado de Port Gellhorn o Leonard, en contraste con el punto de partida carcelario de Lucia.

Según la información disponible, Jason actúa como contrapeso sensato frente a la ambición desmedida de su compañera. Arraigado en los pantanos rurales de Leonida y en los canales portuarios de Vice City, aporta precisión en el manejo de armamento pesado y experiencia en la personalización de vehículos.

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En términos narrativos, mientras las circunstancias que rodean a Jason tendrán un peso importante a la hora de explicar sus decisiones, Lucia aparece impulsada de forma más directa por su propio deseo de cambio. Esa diferencia, señalan desde Rockstar, puede convertirse en un elemento central de la relación entre ambos personajes.

Cómo se construyó el personaje de Lucia desde el guion

La guionista Alexa D’Agostino tuvo un papel determinante en la construcción de Lucia. Para desarrollarla, recurrió a las mujeres que conoció a lo largo de su vida, incluida su propia madre, inmigrante que creció en Newark, Nueva Jersey.

Lucia fue concebida como una mujer decidida a conseguir una vida mejor. (Rockstar Games)

D’Agostino describe a Lucia como una mujer rebelde, amable y con carácter, alguien que no está dispuesta a permitir que los demás se aprovechen de ella. Esa conexión personal ayudó a alejar al personaje de los estereotipos habituales asignados a las protagonistas femeninas.

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La guionista sostiene que la clave consiste en tratar a Lucia como una persona completa, con deseos, defectos y contradicciones, sin necesidad de que su comportamiento resulte siempre perfecto. Ese enfoque conecta con la tradición de Rockstar de construir protagonistas como Arthur Morgan o Niko Bellic, pensados para reflejar algo más amplio que su propia trama personal.

La relación entre Lucia y Jason dentro del juego

Rockstar ha definido la dinámica entre ambos como una relación moderna al estilo Bonnie y Clyde, basada en la confianza mutua, robos de alto riesgo y un intercambio de identidades que funciona sin fisuras durante la partida.

Esa conexión también se refleja en el material promocional reciente. Una de las imágenes publicadas por LOVE Magazine muestra a Lucia y Jason sentados frente a frente en una cafetería, una escena que coincide con una de las secuencias más conocidas de la filtración que sufrió el desarrollo del juego en 2022.

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Las diferencias entre Lucia y Jason también se trasladan a las mecánicas de combate y desplazamiento. Europa Press

El usuario de la red social X identificado como Synaptic comparó esa nueva imagen con el material filtrado hace cuatro años y encontró coincidencias directas: la misma zona del restaurante, las mismas ventanas y las mismas mesas, además de un entorno exterior reconocible.

El lugar corresponde a Hank’s Waffles, la cafetería que protagonizó una de las secuencias más comentadas de aquella filtración de septiembre de 2022, en la que Lucia y Jason atracaban el establecimiento antes de enfrentarse a la policía.

Rockstar ya había mostrado oficialmente esta localización en el extenso gameplay difundido en agosto, con el atraco completamente terminado y buena parte de la distribución original del escenario conservada.

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Habilidades y especialidades de cada personaje

Las diferencias entre Lucia y Jason también se trasladan a las mecánicas de combate y desplazamiento. Lucia funciona como estratega táctica e infiltrada, con un estilo centrado en el manejo en espacios reducidos, la gestión de rehenes durante los robos a tiendas y la toma de decisiones rápidas bajo presión policial.

Grand Theft Auto VI saldrá a la venta el 19 de noviembre de 2026. (Rockstar)

Su arsenal se orienta hacia subfusiles y pistolas de porte oculto, mientras que en materia de vehículos domina automóviles y motocicletas deportivas ágiles.

Jason, en cambio, destaca por su habilidad para conducir a alta velocidad en huidas, controlar el retroceso de las armas y coordinar posiciones tácticas durante atracos a bancos e interceptaciones de camiones blindados en todo el estado de Leonida. Su enfoque de combate se inclina por fusiles de asalto, escopetas y explosivos, y en vehículos se especializa en muscle cars, camionetas todoterreno y aerodeslizadores.

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El sistema de cambio de personaje en Grand Theft Auto VI

Grand Theft Auto VI perfecciona el sistema de cambio de personaje que Rockstar introdujo en GTA V. En lugar de gestionar tres vidas aisladas como ocurría en Los Santos, Lucia y Jason funcionan como un dúo unido a lo largo de la historia.

Los jugadores podrán alternar entre ambos de forma instantánea tanto durante las misiones como en la exploración libre del mundo abierto, lo que permite combinar las habilidades tácticas de Lucia con la capacidad de conducción y manejo de armamento pesado de Jason según las necesidades de cada situación dentro del juego.