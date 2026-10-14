Rockstar revela que GTA 6 pudo ser mucho más grande: el plan original incluía ciudades de Norteamérica y Sudamérica

GTA 6 tenía planeado hacerse en diferentes ciudades de Norteamérica y Suramérica. (Rockstar)

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GTA 6 pudo tener un mapa mucho más grande del que finalmente llegará a las consolas. Rockstar Games planeó inicialmente desarrollar una aventura de mundo abierto que abarcara amplias regiones de Norteamérica y Sudamérica, pero terminó reduciendo esa ambición para concentrarse en Vice City y sus alrededores, el escenario inspirado en Miami que protagonizará la próxima entrega de la saga.

La información fue revelada en un reportaje del periodista Jason Schreier publicado por Bloomberg, que recoge testimonios de responsables de Rockstar sobre el desarrollo del videojuego.

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Rob Nelson, uno de los tres directores de desarrollo del proyecto, fue quien confirmó que el nombre interno de GTA 6 era Project Americas, una denominación que ya había aparecido en rumores y filtraciones anteriores.

En 2015, Rockstar planeó desarrollar el mapa de GTA 6 entre Norteamérica y Sudamérica. (Rockstar)

El testimonio permite conocer parte de los planes originales de uno de los videojuegos más esperados de la industria. También muestra cómo las dificultades de producción y la magnitud de otros proyectos de Rockstar obligaron al estudio a reorganizar sus prioridades y ajustar el alcance de su nueva aventura.

GTA 6 comenzó como un proyecto para dos continentes

Según Nelson, los planes iniciales de GTA 6 eran mucho más ambiciosos que la propuesta actual. En 2015, un grupo de responsables de Rockstar viajó a Miami para documentarse sobre la ciudad que serviría de inspiración para Vice City. En esa etapa, el estudio contemplaba construir un mundo abierto que incluyera distintas regiones de América del Norte y América del Sur.

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Sin embargo, la idea fue reduciéndose durante el desarrollo hasta centrarse en Vice City y las zonas cercanas. Nelson no detalló qué países o ciudades sudamericanas se consideraron ni qué escenarios llegaron a diseñarse antes de que el estudio descartara esa posibilidad.

El desarrollo de Red Dead Redemption 2 retrasó el desarrollo de GTA 6 y todos los planes iniciales que tuvo Rockstar. (Rockstar)

La decisión refleja uno de los principales desafíos de producir videojuegos de mundo abierto: ampliar el mapa no consiste únicamente en añadir territorio, sino también en crear actividades, personajes, misiones y sistemas que mantengan la experiencia coherente. Cada nueva región requiere recursos de diseño, programación, narrativa y pruebas.

Por ello, el tamaño final de GTA 6 responde a decisiones de producción que buscan equilibrar la ambición del proyecto con el tiempo y los recursos necesarios para terminarlo.

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Red Dead Redemption 2 retrasó los planes de Rockstar

Otro de los factores que influyeron en el desarrollo de GTA 6 fue la producción de Red Dead Redemption 2. Según Nelson, la intención inicial era trabajar en ambos videojuegos de manera simultánea, con el proyecto del oeste estadounidense liderado por el estudio de Rockstar en San Diego.

No obstante, la ambición de Red Dead Redemption 2 creció hasta requerir el apoyo de buena parte de la compañía. Nelson explicó que tuvo que movilizar a numerosos trabajadores y responsables de Rockstar para contribuir a terminar el juego.

GTA 6 no tendrá el modo en primera persona durante su lanzamiento. (Rockstar)

Este movimiento afectó al calendario de GTA 6 y retrasó su desarrollo durante varios años. Al mismo tiempo, la experiencia adquirida con Red Dead Redemption 2 permitió aprovechar herramientas y conocimientos técnicos que podían aplicarse al nuevo título.

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Después de esa etapa, Rockstar modificó su forma de organizar la producción y concentró a la mayoría de sus equipos en un único gran proyecto. La estrategia busca coordinar mejor el trabajo y evitar que diferentes producciones compitan por los mismos recursos.

La historia de Jason y Lucia tomó forma en 2019

El reportaje también señala que la estructura principal de la historia de GTA 6 no quedó definida hasta finales de 2019. La trama tiene como protagonistas a Jason y Lucia, dos personajes cuya relación y actividades criminales forman parte del núcleo de la aventura.

Aunque la historia ya tenía una estructura general, todavía quedaban decisiones importantes por resolver sobre el mundo abierto y sus sistemas de juego. Esto evidencia que el desarrollo de un título de esta escala implica avanzar de manera simultánea en la narrativa, los escenarios y las mecánicas que conectan ambas partes.

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La producción se extendió durante años y estuvo marcada por retrasos en su calendario de lanzamiento, mientras Rockstar continuaba trabajando en la construcción de su mundo virtual.

La historia de GTA 6 recién tomó forma en 2019 con Jason y Lucia como protagonistas. (Rockstar Games)

Cuándo sale GTA 6 y en qué consolas estará disponible

GTA 6 tiene previsto su lanzamiento para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X y Series S, según el calendario anunciado por Rockstar.

La compañía promete una experiencia de mundo abierto con un alto nivel de detalle, aunque todavía no se conoce la dimensión definitiva del mapa ni todos los lugares que podrán explorar los jugadores.

El proyecto original, conocido como Project Americas, demuestra que la visión inicial de Rockstar contemplaba una escala geográfica mayor. Sin embargo, el estudio optó por concentrar sus recursos en Vice City y sus alrededores, con el objetivo de construir una experiencia que pueda sostenerse tanto por su mundo como por sus personajes y actividades.

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