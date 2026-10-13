Video | Así es el exoesqueleto robótico que permite “caminar” a personas con paraplejia

Jessica Tawil volvió a dar sus primeros pasos en más de una década con la ayuda de un exoesqueleto portátil. (Tomado de Instagram)

Guardar

Jessica Tawil dio sus primeros pasos en más de una década con un exoesqueleto portátil, luego de que un accidente automovilístico ocurrido en Nueva Jersey, Estados Unidos, en noviembre de 2014 le provocara una lesión medular y la dejara paralizada de la parte inferior del cuerpo.

El video superó las 200 millones de reproducciones en Instagram, donde la joven de 27 años reúne más de 800 mil seguidores. La publicación acumuló más de 8 millones de me gusta y 140.000 comentarios.

PUBLICIDAD

Tawil tenía 16 años cuando sufrió el accidente. Desde entonces usa una silla de ruedas a diario y fue diagnosticada como parapléjica T6, una condición que le impide mover las piernas y la parte inferior de su cuerpo.

El video de la joven en sus redes sociales acumuló más de 200 millones de reproducciones. (Foto: @JessicaTawil)

Aunque considera que posiblemente no vuelva a caminar de forma natural, el dispositivo le permitió ponerse de pie y avanzar. Al incorporarse, reaccionó con incredulidad: “Oh, Dios mío... está bien, está bien, está bien”.

Cómo es la tecnología detrás del exoesqueleto

Los exoesqueletos son estructuras que se colocan sobre el cuerpo y utilizan energía para asistir el movimiento de personas con parálisis. Suelen fabricarse con metal y fibra de carbono, e incorporan sensores que registran los desplazamientos del usuario.

PUBLICIDAD

En quienes no pueden mover las piernas, estos sistemas interpretan señales de la parte superior del cuerpo. Inclinarse hacia adelante o desplazar las caderas puede activar el inicio de un paso.

La lesión medular de la joven fue causada por un choque automovilístico en Nueva Jersey en noviembre de 2014. (Foto: @JessicaTawil)

Algunos modelos, incluido el que utilizó Tawil, cuentan con controles situados en las muñecas para dirigir el movimiento. Otros incorporan botones desde los que el usuario puede ordenar cada acción.

La tecnología fue desarrollada durante años por científicos e ingenieros con el objetivo de ampliar la movilidad de personas con paraplejia. Sumado a permitirles caminar con asistencia, los investigadores han asociado su uso con efectos físicos y psicológicos.

Qué beneficios de salud traen los exoesqueletos

Un estudio publicado en 2022 en el Journal of Personalized Medicine señaló que caminar con un exoesqueleto puede fortalecer músculos afectados, mejorar la velocidad y la eficiencia de la marcha, y actuar sobre consecuencias secundarias de una lesión medular.

PUBLICIDAD

Las estructuras robóticas interpretan señales de la parte superior del cuerpo para activar el desplazamiento de la persona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores incluyeron entre esos posibles efectos la espasticidad, la densidad ósea, la masa corporal magra, el tono muscular, el dolor y cambios en las funciones cardiovasculares, de la vejiga y del intestino. A su vez, indicaron que se registraron mejoras en el estado de ánimo, la salud mental y la calidad de vida.

Cómo le fue a la creadora de contenido probando el exoesqueleto

En el video se observa el procedimiento mediante el cual la máquina eleva a la joven desde una banqueta hasta la postura erguida. Durante la sesión, dos especialistas permanecieron a su lado para supervisar la prueba e impartir instrucciones sobre la operación de los mandos del dispositivo.

PUBLICIDAD

A lo largo del ensayo, los técnicos explicaron a Tawil la manera de dirigir los controles para realizar giros a la izquierda y avanzar en línea recta por el recinto. El exoesqueleto sostiene el torso y las extremidades inferiores mediante correas y soportes rígidos, permitiendo el movimiento asistido de las piernas.

La joven crea contenido en redes sociales con el propósito de informar sobre la vida con parálisis y contrarrestar la discriminación. (Foto: @JessicaTawil)

Hacia el final de la prueba, la creadora de contenido se desplazó hacia un espejo ubicado frente a los ventanales del establecimiento para observar la posición erguida con la estructura robótica colocada.

Asimismo, este tipo de tecnología médica basada en robótica, se utiliza en procesos de rehabilitación e investigación para proporcionar soporte físico y movilidad asistida a pacientes con parálisis o afectaciones en la columna vertebral.

PUBLICIDAD

Actualmente, el desarrollo de estos sistemas tecnológicos continúa en fase de evaluación clínica, con el objetivo de mejorar la autonomía funcional de los usuarios y analizar la viabilidad de su integración progresiva en espacios de uso personal y cotidiano.