Adolescente con parálisis aprueba exámenes finales de secundaria gracias a tecnología de seguimiento ocular

Patrick McCabe, un joven de 16 años con parálisis cerebral, aprobó sus siete exámenes GCSE (el título de educación secundaria en Inglaterra) tras un proceso que se extendió durante cuatro meses, entre el 2 de febrero y el 5 de junio, mediante el uso de tecnología de seguimiento ocular.
El estudiante, que asiste a la Fallibroome Academy en Macclesfield, condado de Cheshire, utilizó un dispositivo de comunicación aumentativa y alternativa (AAC) conocido como Eyegaze para completar las pruebas mientras sus compañeros las rindieron en el período habitual de exámenes.
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El proceso de evaluación se prolongó durante cuatro meses
Mientras el resto de los estudiantes dedicó la primera parte del año a repasar contenidos, Patrick inició directamente la rendición de sus exámenes. Una sola pregunta que valía 30 puntos y formaba parte de un examen podía demandarle hasta seis horas de trabajo con el dispositivo de seguimiento ocular. El esfuerzo lo dejó exhausto, frustrado y, en ocasiones, enfermo, según relató a The Guardian.
“Revisar para mis exámenes GCSE fue muy agotador porque me llevó tiempo y esfuerzo adicional revisar en primer lugar”, explicó Patrick. “Sentí que tenía que trabajar más duro para expresar lo que sé”, incluso cuando entiendo la materia. Esto fue agotador, tanto física como mentalmente. Necesitaba descansos extra, pero aun así quería hacer lo mejor posible para demostrar lo que había aprendido".
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Durante todo el proceso, el estudiante contó con el respaldo de CandLE, una organización que asiste a estudiantes que utilizan tecnología AAC para acceder a la educación en el Reino Unido.
La familia y la escuela debieron negociar con las autoridades examinadoras
El director de la Fallibroome Academy, Ross Martland, señaló que la institución y la madre de Patrick, Jo, debieron negociar con los organismos examinadores para garantizar condiciones adecuadas. “Todo lo que queríamos era que Patrick tuviera la oportunidad de demostrar su conocimiento”, afirmó Martland.
El director también se manifestó a favor de las reformas educativas impulsadas por el gobierno laborista en materia de necesidades educativas especiales y discapacidad (Send, por sus siglas en inglés), que buscan mantener a los estudiantes con estas condiciones en escuelas convencionales en lugar de instituciones especiales.
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“Creo que los planes son correctos. Moral y valóricamente, es absolutamente correcto”, indicó, aunque advirtió sobre el financiamiento: “Me preocupa que esto añada presiones significativas a las escuelas” si no se destinan los recursos adecuados".
Sistema educativo con barreras de comunicación y relación
Patrick, nacido en Suiza, se mudó con su familia a Inglaterra cuando tenía seis años y desde entonces asistió a escuelas convencionales de la zona. “Lo mejor ha sido que, al igual que mis hermanos mayores, he podido aprender y desarrollar habilidades y adquirir conocimiento del mundo que me rodea”, relató.
Sin embargo, el estudiante reconoció las dificultades que atravesó en su experiencia escolar. “La gente no siempre está familiarizada con la tecnología Eyegaze” y no siempre está dispuesta o en condiciones de darle una oportunidad en términos de amistades", indicó Patrick.
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Una de las asistentes educativas que trabaja con él, Rachel Crew, destacó el acompañamiento brindado durante su etapa escolar. “Estamos increíblemente orgullosos de Patrick y de todos nuestros estudiantes con necesidades especiales”, afirmó.
Inicio de la etapa preuniversitaria
Tras su éxito en los GCSE, Patrick comenzó sus estudios de A-level (el nivel educativo previo a la universidad en el Reino Unido) en las materias de francés, negocios y estudios de medios. El joven considera que la transición a esta nueva etapa está transcurriendo de manera positiva y que la escuela continúa brindándole el apoyo necesario.
Pese a los avances académicos, sus principales inquietudes permanecen vinculadas al ámbito social. “Mis preocupaciones siguen girando en torno a las amistades, si soy honesto”, expresó.
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De cara al futuro, Patrick manifestó su interés en cursar estudios de medios en la universidad, con la aspiración de ingresar a esa industria. Mientras su madre sugirió la posibilidad de estudiar en Salford, una ciudad cercana a su hogar, el joven evalúa la Universidad de Bournemouth, ubicada a 200 millas (322 kilómetros) de distancia. Consultado sobre si esta perspectiva lo intimida, respondió: “Me siento emocionado por la experiencia”.
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