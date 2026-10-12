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Videos cortos en Instagram provocan que los adolescentes pierdan interés por su futuro, advierte estudio

Un análisis de 1.500 estudiantes relaciona el consumo constante de clips breves en redes sociales con problemas para anticipar consecuencias lejanas, sobre todo en el ámbito escolar

Varias investigaciones se han hecho sobre el impacto de las plataformas digitales en la mente de los más jóvenes. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Varias investigaciones se han hecho sobre el impacto de las plataformas digitales en la mente de los más jóvenes. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
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Los videos cortos de TikTok e Instagram pueden debilitar la perspectiva de futuro de los adolescentes, advirtió una investigación realizada con más de 1.500 estudiantes de secundaria, que vinculó el consumo frecuente de estos contenidos con una menor capacidad para relacionar las acciones presentes con sus consecuencias a largo plazo.

La perspectiva temporal futura permite entender, por ejemplo, que estudiar hoy puede derivar en buenas calificaciones, facilitar el ingreso a la universidad y, más adelante, contribuir a conseguir empleo. Esa mirada ayuda a relegar recompensas inmediatas, como los videos o los videojuegos, para concentrarse en las tareas escolares.

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Además, el análisis examinó la resiliencia académica, es decir, la manera en que los alumnos responden y se recuperan de las presiones y los contratiempos habituales de la vida escolar. Quienes estaban menos preparados para afrontar dificultades como las bajas calificaciones tendían a recurrir con mayor frecuencia a los videos cortos como vía de evasión.

Un joven sentado en una habitación a oscuras sostiene un teléfono inteligente iluminado mientras una figura permanece de pie en la puerta
El estímulo de los contenidos breves activa el circuito cerebral de recompensa y genera gratificación inmediata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo impactan los videos cortos de TikTok e Instagram en los adolescentes

Los videos breves combinan novedad, estímulos atractivos y facilidad de consumo, características que activan el circuito cerebral de recompensa y ofrecen gratificación inmediata de manera constante.

Varias investigaciones anteriores ya habían asociado esta interacción con la activación de centros vinculados con la adicción y con dificultades para dejar de mirar el contenido.

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El problema no se limita a la distracción o a la disminución de la concentración. La exposición frecuente parece afectar la capacidad de planificar el futuro e incluso de preocuparse por él, un efecto que puede ser más marcado durante la adolescencia.

Joven con sudadera oscura mira un teléfono móvil iluminado en sus manos; un cerebro transparente sobre su cabeza irradia luz, en habitación oscura con ventana.
La corteza prefrontal alcanza su maduración plena alrededor de los 25 años y regula la capacidad de evaluar las consecuencias a largo plazo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué dice el sector salud sobre las consecuencias de las redes sociales

La doctora Vera Feuer, directora clínica del Child Mind Institute, una organización dedicada al tratamiento de salud mental, explicó a The Wall Street Journal que los adolescentes enfrentan mayores dificultades que los adultos para controlar sus impulsos y pensar a largo plazo porque su corteza prefrontal todavía no completó su desarrollo.

El consenso científico ubica la maduración plena de esa región cerebral alrededor de los 25 años. La corteza prefrontal interviene en funciones como la planificación, la regulación de la conducta y la capacidad de evaluar consecuencias.

“Sabemos que a los jóvenes les cuesta tener paciencia, tolerar la frustración y posponer la gratificación. Les resulta más difícil afrontar y superar los problemas”, afirmó Feuer, quien no participó en la investigación desarrollada en China.

Meta pactó un límite de uso diario de dos horas para menores en sus aplicaciones tras un acuerdo de 18 mil millones de dólares en Estados Unidos. (Foto: REUTERS/Francis Mascarenhas)
Meta pactó un límite de uso diario de dos horas para menores en sus aplicaciones tras un acuerdo de 18 mil millones de dólares en Estados Unidos. (Foto: REUTERS/Francis Mascarenhas)

Asimismo, los autores de la investigación sostuvieron: “fomentar en los adolescentes una perspectiva orientada al futuro es fundamental para combatir los efectos nocivos de la adicción a los videos cortos y fortalecer su resiliencia académica”.

Cómo las empresas detrás de redes sociales aplican medidas para los adolescentes

Las empresas de redes sociales comenzaron a introducir medidas para reducir la dependencia de los usuarios jóvenes, en un contexto de presión regulatoria y demandas judiciales.

Entre los cambios figuran los recordatorios para hacer pausas, la desactivación de notificaciones nocturnas y la eliminación de la reproducción automática de videos en cuentas adolescentes.

Meta acordó establecer un límite diario de dos horas para adolescentes en Instagram y Facebook como parte de un acuerdo por 18 mil millones de dólares con 48 estados de Estados Unidos orientado a mejorar la seguridad en línea de los niños.

Un joven dentro de una burbuja con iconos de candado, reloj y luna, rodeado por los logotipos de Instagram y Facebook.
Las plataformas de redes sociales implementaron la desactivación de notificaciones nocturnas y de la reproducción automática para usuarios jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La compañía aceptó bloquear las publicaciones principales de las aplicaciones entre la medianoche y las 6:00 a.m. La empresa busca que otras marcas adopten restricciones diarias equivalentes y límites nocturnos en sus propias apps.

Cuáles límites deben poner los padres

Los padres pueden establecer restricciones de uso directamente en los dispositivos, una alternativa a los controles parentales que puede ser más sencilla de aplicar.

En los dispositivos de Apple, esa función está disponible mediante En Familia; en Android, a través de Google Family Link; y los teléfonos permiten fijar límites desde la configuración de Tiempo de Pantalla.

Las cuentas supervisadas incluyen un límite específico para YouTube Shorts o la desactivación total de los videos cortos. Es posible acordar horarios o momentos de la semana en los que los adolescentes puedan mirar este tipo de contenido y explicar las razones de esas restricciones.

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