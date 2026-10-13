Meta lanza nuevas gafas inteligentes sin cámara desde 349 dólares: permiten usar Meta AI sin acudir al celular

Meta puso a la venta las Ray-Ban Meta Audio, gafas inteligentes sin cámara diseñadas para escuchar contenidos, atender llamadas y utilizar Meta AI mediante comandos de voz. (Meta)

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Ray-Ban Meta Audio son las nuevas gafas inteligentes sin cámara de Meta, enfocadas en la reproducción de música, podcast, llamadas y el uso del asistente de inteligencia artificial Meta AI con manos libres. El precio parte de USD 349 y ya se encuentran disponibles.

Las gafas, desarrolladas junto con EssilorLuxottica, no incorporan cámara y apuntan a concentrar sus funciones en el audio y la interacción por voz. El modelo llega en dos diseños, Clubmaster y Burbank, compatibles con lentes graduados.

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Las gafas Ray-Ban Meta Audio permiten escuchar música y podcast, realizar llamadas y usar el asistente de inteligencia artificial de la compañía sin sacar el teléfono. Meta las presenta como sus primeras gafas centradas exclusivamente en el audio.

La ausencia de cámara responde a los cuestionamientos por privacidad, posibles grabaciones ocultas y uso de datos personales. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

El dispositivo pesa 43 gramos e incluye puntas de varillas ajustables, plaquetas nasales intercambiables y bisagras de sobreextensión. La batería ofrece hasta 12 horas de uso con una sola carga.

El estuche incluido suma hasta 48 horas adicionales de autonomía. Las gafas estarán disponibles en 23 combinaciones de colores y lentes, distribuidas entre los modelos Clubmaster y Burbank.

Por qué Meta quitó las cámaras de sus gafas

La decisión de lanzar un modelo sin cámara se produce en un contexto de preocupación por la privacidad, la grabación clandestina y la protección de datos asociados a las gafas inteligentes con capacidad de registrar imágenes y video.

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El Servicio de Tribunales de Su Majestad prohibió el uso de las Ray-Ban Meta en todos los juzgados y tribunales de Inglaterra y Gales, con la orden de confiscarlas en los accesos.

Meta define este lanzamiento como su primera propuesta de gafas inteligentes dedicada por completo a la experiencia de audio. (Meta)

En Inglaterra, teatros, cines, restaurantes, pubs y bares han impuesto restricciones al ingreso o uso de gafas inteligentes con cámara por el riesgo de que los clientes sean grabados sin su consentimiento.

La Asociación de Cines del Reino Unido advirtió que varios operadores evalúan limitar o prohibir estos dispositivos por cuestiones de privacidad y piratería audiovisual.

Asimismo, existen restricciones similares en tribunales de Nueva York. Por su parte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos prohibió a sus empleados utilizar estos dispositivos en espacios de trabajo federales, al considerarlos cámaras corporales no autorizadas.

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El estuche de carga puede añadir hasta 48 horas adicionales de uso. (Meta)

Meta lanzó Muse Wonder, una nueva familia de IA

Meta lanzó Muse Wonder, una nueva familia de modelos de inteligencia artificial orientada a asistentes capaces de resolver tareas personales y profesionales con mayor autonomía.

La nueva línea estará disponible para desarrolladores mediante Meta Model API y Muse Code. Muse Wonder Full, la versión de mayor capacidad, podrá utilizarse inicialmente a través de las suscripciones de Muse Code.

Meta busca que estos modelos puedan asistir a los usuarios en procesos que requieren varios pasos, como interpretar un contrato de alquiler, gestionar un reclamo ante una aseguradora, ordenar información financiera o crear una aplicación.

FILE PHOTO: Illustration shows Meta Muse logo, keyboard and robotics hand in this illustration taken September 23, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La empresa aseguró que Muse Wonder también llegará a su asistente Muse, primero para los suscriptores.

Muse Wonder incorpora dos funciones que Meta denomina Active Memory y Active Focus. La primera permite que el sistema conserve información de conversaciones anteriores y recupere detalles relevantes para cumplir una nueva solicitud.

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La segunda busca que el modelo mantenga la atención sobre el objetivo, pruebe distintas alternativas y ajuste su plan cuando encuentra obstáculos.

Según Meta, los modelos fueron entrenados para operar en un navegador y entre distintas aplicaciones. De ese modo, pueden construir un plan de acción a partir de las preferencias y circunstancias del usuario, en lugar de limitarse a responder preguntas aisladas.

FILE PHOTO: A 3D-printed Meta logo and word "AI" are seen in this illustration created on July 20, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La compañía afirmó que Muse Wonder fue diseñado para tareas complejas en ámbitos como derecho, finanzas, salud y programación. También señaló que el modelo puede utilizarse para desarrollar desde videojuegos hasta herramientas para pequeños negocios.

El lanzamiento es parte de la estrategia de Meta para competir con los modelos de frontera de OpenAI y Anthropic. La empresa presentó a Muse Wonder como un paso hacia su objetivo de desarrollar una “superinteligencia personal”, capaz de comprender metas y preferencias de cada usuario.

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