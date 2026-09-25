Meta tiene nueva línea de gafas inteligentes: cuánto cuestan y qué novedades tienen las Ray-Ban y Oakley

Meta amplió su catálogo de gafas inteligentes durante Meta Connect 2026, celebrado en Menlo Park, con nuevos modelos desarrollados junto a Ray-Ban y Oakley. La compañía busca superar los 100 estilos disponibles durante este año y apuesta por incorporar inteligencia artificial a dispositivos que pueden utilizarse sin sacar el celular del bolsillo.
La nueva familia incluye las Ray-Ban Meta Audio, que prescinden de la cámara y tienen un precio de US$349 (unos €307); una tercera generación de Ray-Ban Meta con grabación de video en 3K por US$449 (unos €395); y los Meta Ray-Ban Display, que incorporan una pantalla frontal y comienzan su expansión hacia nuevos países.
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Meta también anunció una función de asistencia auditiva aprobada por la FDA. En este caso, no se trata de un nuevo modelo de gafas, sino de una actualización de software para dispositivos compatibles, con un pago único de US$149,99 (unos €132).
Ray-Ban Meta Audio: gafas inteligentes sin cámara
El modelo más económico de la nueva línea son las Ray-Ban Meta Audio, diseñadas para quienes buscan utilizar las funciones de inteligencia artificial, escuchar música y atender llamadas sin llevar una cámara incorporada.
Las gafas estarán disponibles desde el 13 de octubre de 2026 en los diseños Clubmaster y Burbank. Su precio será de US$349, equivalente a unos €307 al tipo de cambio de referencia actual.
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Al eliminar el sensor fotográfico, Meta pudo reducir el peso del dispositivo hasta los 43 gramos y destinar el espacio a otros componentes. Las gafas incorporan parlantes abiertos para reproducir audio y realizar llamadas, además de micrófonos con cancelación de ruido.
La autonomía también es uno de los puntos destacados. Meta asegura que pueden alcanzar hasta 12 horas de uso continuo, mientras que el estuche de carga agrega otras 48 horas de autonomía y utiliza un puerto USB-C.
Ray-Ban Meta de tercera generación
La tercera generación de Ray-Ban Meta incorpora una cámara de 12 megapíxeles capaz de grabar video en resolución 3K. El sistema también cuenta con seis micrófonos para capturar audio espacial.
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El precio será de US$449, unos €395. Este modelo mantiene el concepto de las gafas inteligentes de generaciones anteriores, pero suma mejoras para capturar fotografías y videos desde la perspectiva del usuario.
La propuesta busca que tareas como registrar un momento, escuchar música, realizar llamadas o interactuar con un asistente de inteligencia artificial puedan hacerse directamente desde las gafas.
Meta Ray-Ban Display llegan a nuevos países
Otro de los anuncios importantes fue la expansión internacional de los Meta Ray-Ban Display, las gafas inteligentes que incorporan una pantalla frontal capaz de mostrar información directamente delante de los ojos.
La pantalla puede utilizarse para recibir indicaciones de navegación paso a paso, consultar notificaciones y participar en videollamadas mediante avatares fotorrealistas.
Meta confirmó su llegada a Canadá, Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, acompañada de una actualización de firmware que amplía sus funciones.
La compañía no detalló en la información presentada un precio internacional único para esta versión, por lo que no corresponde convertirla a euros como si se tratara de una tarifa oficial para esos mercados.
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Una actualización convierte las gafas en asistencia auditiva
Meta también anunció una función de asistencia auditiva aprobada por la FDA para personas con pérdida auditiva leve a moderada.
El punto importante es que no se trata de unas nuevas gafas que se venden por separado. Es una actualización de software regulada que puede activarse en modelos compatibles mediante un pago único de US$149,99, unos €132 al cambio de referencia.
Con esta estrategia, Meta amplía el uso de sus gafas inteligentes más allá del entretenimiento y las funciones de inteligencia artificial. La compañía busca convertir estos dispositivos en herramientas de uso cotidiano capaces de responder a distintas necesidades.
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Durante la presentación, Mark Zuckerberg señaló que el objetivo de Meta es “llevar la inteligencia artificial a una nueva generación de dispositivos personales”, una estrategia que coloca a las gafas como uno de los principales formatos de la compañía para interactuar con sus servicios de IA.
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