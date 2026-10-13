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Getty Images deja de cotizar en la Bolsa de Nueva York: una pérdida de USD 206,1 millones en 2025

La compañía dedicada a distribuir fotografías, videos e ilustraciones continuará atendiendo a sus usuarios mientras negocia nuevas condiciones financieras bajo supervisión judicial en Estados Unidos

Getty Images acuerda una inyección de 533 millones de dólares para salvar su deuda y garantizar sus operaciones gratis - crédito Getty Images
Getty Images acuerda una inyección de 533 millones de dólares para salvar su deuda y garantizar sus operaciones gratis - crédito Getty Images
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Getty Images se declaró en quiebra en Estados Unidos y dejará de cotizar en la Bolsa de Nueva York como parte de un acuerdo para reorganizar su deuda con los principales acreedores. La empresa anunció un plan preacordado que incluye una inversión de hasta USD 533 millones por parte de integrantes de la familia Getty y filiales de Koch Equity Development.

La decisión afecta a una de las compañías más conocidas del mercado global de fotografía, video y contenidos visuales. Getty Images asegura que mantendrá su actividad durante el proceso y que no prevé consecuencias para proveedores, clientes, socios comerciales ni empleados. La reorganización llega después de una pérdida de USD 206,1 millones en 2025 y una caída del 68% de sus acciones tras el anuncio.

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Los inversores comprometieron hasta 533 millones de dólares para aliviar las obligaciones pendientes, además de facilitar otros 143 millones destinados a sostener las operaciones durante el procedimiento - REUTERS/Staff
Los inversores comprometieron hasta 533 millones de dólares para aliviar las obligaciones pendientes, además de facilitar otros 143 millones destinados a sostener las operaciones durante el procedimiento - REUTERS/Staff

Getty Images buscará reorganizar su deuda bajo el Capítulo 11

La compañía planea acogerse al Capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos, un mecanismo que permite a las empresas reorganizar sus obligaciones financieras bajo supervisión judicial. Este procedimiento no implica necesariamente el cierre de la compañía, sino que ofrece un marco legal para renegociar compromisos, reducir deuda y asegurar recursos para continuar operando.

Getty Images informó que la reestructuración ya cuenta con el respaldo de la mayoría necesaria de sus acreedores. El objetivo es presentar ante el tribunal un acuerdo previamente negociado, lo que evita iniciar el proceso sin una propuesta financiera definida.

La empresa espera completar la reorganización antes de que termine el año. Durante ese periodo, continuará ofreciendo licencias de fotografías, videos, ilustraciones y otros contenidos para medios de comunicación, empresas, instituciones y usuarios de todo el mundo.

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“No prevemos consecuencias para los proveedores de contenido, socios comerciales, clientes o empleados en todo el mundo”, señaló Getty Images al informar sobre el acuerdo.

La plataforma visual busca reducir su deuda con una inversión millonaria - REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo
La plataforma visual busca reducir su deuda con una inversión millonaria - REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

La familia Getty y Koch aportarán hasta USD 533 millones

La operación contempla una inversión de hasta USD 533 millones para reducir el endeudamiento de la empresa. Los fondos procederán de miembros de la familia Getty y de filiales de Koch Equity Development, la división de inversiones del conglomerado estadounidense Koch.

Además de esa inyección de capital, Getty Images tendrá acceso a hasta USD 143 millones en financiación aportada por Koch. Estos recursos, junto a los ingresos procedentes de la actividad habitual de la empresa, servirán para sostener las operaciones durante el proceso judicial.

La compañía no detalló el reparto exacto de la inversión ni las condiciones finales de la nueva estructura accionarial. Sin embargo, la entrada de recursos forma parte de un plan para aliviar la presión financiera y mantener la continuidad del negocio mientras avanza la negociación con acreedores.

La salida de la Bolsa de Nueva York marca el cambio

La reestructuración también implica que Getty Images dejará de cotizar en la Bolsa de Nueva York. La empresa ya había advertido que podía perder su presencia en el mercado bursátil después de que el valor de sus acciones descendiera por debajo de un dólar.

El operador de contenidos para medios, marcas y organizaciones pretende completar su reestructuración antes de finalizar 2026, sin interrumpir las licencias ni la relación con sus creadores - REUTERS/Brendan McDermid
El operador de contenidos para medios, marcas y organizaciones pretende completar su reestructuración antes de finalizar 2026, sin interrumpir las licencias ni la relación con sus creadores - REUTERS/Brendan McDermid

Tras conocerse el acuerdo con los acreedores, los títulos registraron una caída del 68%. El descenso reflejó la reacción del mercado ante el anuncio de la quiebra preacordada y la futura salida de bolsa.

Dejar de cotizar permite a la empresa avanzar con la reorganización fuera de la presión diaria de los mercados financieros. A cambio, los accionistas actuales afrontan un escenario de incertidumbre sobre el valor de sus participaciones y sobre la estructura que tendrá la empresa una vez concluya el proceso.

Una empresa clave en el mercado de contenidos visuales

Getty Images opera en un sector que reúne fotografía editorial, material de archivo, imágenes comerciales, video e ilustraciones. Su catálogo abastece a medios de comunicación, agencias de publicidad, compañías tecnológicas, marcas y organizaciones de diferentes países.

La continuidad de su actividad resulta relevante para fotógrafos, agencias y creadores que distribuyen su trabajo a través de la plataforma. También lo es para empresas y redacciones que utilizan su material mediante licencias para publicaciones, campañas y producciones audiovisuales.

El anuncio sitúa a Getty Images ante una etapa de reorganización financiera. La compañía confía en reducir su deuda, mantener sus operaciones y cerrar el proceso antes de finalizar el año, mientras deja atrás su cotización pública en Nueva York.

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