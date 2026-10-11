Google abre a todo el público su detector SynthID para identificar contenido hecho con IA

Google abre SynthID Detector a todo el público - (Google)

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Google abrió al público global SynthID Detector, una herramienta que permite comprobar si una imagen, un video o un archivo de audio contiene marcas de agua asociadas con inteligencia artificial. La función estará disponible en inglés y busca aportar contexto sobre materiales que circulan en internet y que pueden parecer creados por personas, aunque procedan de sistemas automatizados de generación de contenido digital.

La apertura importa porque las herramientas de IA mejoran y se vuelven más accesibles. En consecuencia, fotografías, grabaciones y videos pueden difundirse sin información suficiente sobre su origen. El detector pretende ayudar a los usuarios a tomar decisiones informadas sobre aquello que ven, comparten o consideran fiable, sin sustituir la revisión del contexto, la fuente ni el criterio necesario para interpretar cada archivo.

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SynthID identifica marcas invisibles en imágenes, videos y audios

SynthID incorpora señales invisibles en imágenes, videos y audios

Google presentó SynthID en 2023, cuando comenzó a incorporar marcas de agua imperceptibles en contenido multimedia generado por inteligencia artificial. Esas señales digitales permanecen integradas en imágenes, videos y audios sin modificar de forma visible su aspecto o reproducción. El sistema permite asociar un archivo con datos sobre su procedencia técnica y ofrece una vía para identificar materiales creados por modelos compatibles posteriormente.

Desde su lanzamiento, la empresa afirma haber marcado más de 180 mil millones de imágenes y videos. También indicó que la tecnología alcanzó 240.000 años de contenido de audio. Las cifras reflejan la escala de las herramientas generativas vinculadas a Google, así como la intención de introducir un mecanismo técnico que acompañe a los archivos desde el momento de su creación y distribución.

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La herramienta deja de estar limitada a periodistas y verificadores

Hasta ahora, Google había ofrecido una versión preliminar de SynthID Detector a profesionales de medios de comunicación. Periodistas y equipos de verificación podían usar la herramienta para revisar materiales generados mediante IA antes de publicarlos o analizarlos. La ampliación del acceso elimina esa restricción y permite que cualquier persona intente comprobar la procedencia técnica de un archivo desde la plataforma disponible a nivel global.

La herramienta de Google deja de estar reservada a verificadores (Google)

El funcionamiento del detector depende de que el archivo conserve una marca de agua compatible con SynthID. Si la encuentra, la herramienta puede indicar que el contenido fue generado por inteligencia artificial de Google o de una empresa asociada. Si no aparece una señal, el resultado no demuestra que el material haya sido creado por una persona ni que sea auténtico o fiable.

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OpenAI, NVIDIA, Kakao y Apple ampliarán el alcance

Google señaló que el servicio podrá reconocer archivos producidos por sus sistemas y por socios como OpenAI, NVIDIA y Kakao. Apple se incorporará próximamente a esa lista, según la compañía. La participación de distintas empresas puede ampliar el alcance de las marcas de agua, porque la utilidad de un detector aumenta cuando más herramientas adoptan señales compatibles en sus procesos de creación digital.

La herramienta se suma a otras funciones de verificación incorporadas por Google en la Búsqueda, la aplicación Gemini y Chrome. La empresa aseguró que esos sistemas gestionan regularmente más de un millón de solicitudes diarias. El dato muestra que existe una demanda creciente de información sobre el origen de los contenidos que aparecen en búsquedas, navegadores, conversaciones con asistentes y otros espacios digitales.

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Google amplía la detección de contenido generado con IA

La expansión de SynthID Detector responde a un problema que afecta a usuarios, medios y plataformas: la dificultad para distinguir entre contenido generado por IA y materiales creados sin ella. Una imagen marcada puede aportar un dato útil, pero no resuelve por sí sola si la escena representa un hecho real ni si se comparte con información completa. La interpretación seguirá requiriendo comprobaciones.

Google presenta el lanzamiento como parte de un trabajo orientado a ofrecer más contexto sobre lo que circula en internet. La disponibilidad global en inglés abre el servicio a un público más amplio, aunque la herramienta mantendrá límites ligados a las marcas de agua que pueda detectar. Su uso permitirá revisar imágenes, videos y audios, mientras evaluar fuentes y contexto seguirá siendo necesario.

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