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Apple anuncia nuevos productos este 13 de octubre: horario y filtraciones sobre la pantalla con IA

La compañía difundirá este martes sus novedades mediante videos y comunicados, con una posible pantalla inteligente, altavoces renovados y un equipo multimedia con funciones de inteligencia artificial

Apple anuncia un nuevo evento tras lanzar el iPhone 18 Pro y Pro Max.
La firma estadounidense prevé presentar tres dispositivos para ampliar las opciones de domótica, reproducción audiovisual y control por voz dentro de su ecosistema - (Apple)
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Apple anuncia nuevos productos este 13 de octubre, con una jornada centrada en el hogar conectado, la inteligencia artificial y una posible pantalla inteligente de la compañía. Los anuncios comenzarían a difundirse desde primera hora en Estados Unidos mediante videos, comunicados y demostraciones para la prensa, sin una keynote tradicional abierta al público.

La novedad cobra relevancia porque las filtraciones anticipan el ingreso de Apple en una categoría que hasta ahora no formaba parte de su catálogo: una pantalla para gestionar dispositivos domésticos y contenido multimedia. Junto a ese equipo, la empresa prepararía una actualización del HomePod mini y una nueva versión del Apple TV 4K.

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La compañía no tendría previsto realizar un Apple Event multitudinario. En su lugar, organizaría encuentros privados denominados “Experiencias” en Nueva York y Londres, destinados a medios especializados, además de publicar materiales en vídeo y notas de prensa.

Apple anuncia productos para el hogar: estos son los horarios y dispositivos previstos - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Apple anuncia productos para el hogar: estos son los horarios y dispositivos previstos - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Este formato permitiría presentar los dispositivos sin un evento retransmitido en directo. La estrategia dividiría los lanzamientos de octubre en dos bloques: el primero se concentraría en productos para el hogar y el entretenimiento, mientras que el segundo incluiría ordenadores Mac y una nueva tableta.

Cuáles son los horarios para los anuncios de Apple

Los anuncios de esta primera jornada comenzarían a las siguientes horas:

  • 6:00 en California, Estados Unidos
  • 7:00 en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua
  • 8:00 en Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
  • 9:00 en Nueva York, Bolivia, Cuba, República Dominicana y Venezuela
  • 10:00 en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 14:00 en las Islas Canarias
  • 15:00 en España peninsular, Baleares, Ceuta y Melilla

La pantalla inteligente sería el principal lanzamiento

El producto que concentraría mayor atención sería una pantalla inteligente que, de forma provisional, ha sido identificada como HomePad. El supuesto dispositivo integraría un panel de unas seis pulgadas y abriría una nueva categoría dentro del ecosistema de Apple.

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Su diseño tomaría referencias del iMac G4, el ordenador con pantalla sostenida sobre una base semiesférica. En este caso, el objetivo sería reunir herramientas para la gestión del hogar conectado, con acceso a luces, cámaras, cerraduras y otros accesorios compatibles.

La pantalla también serviría para reproducir contenidos audiovisuales y consultar información rápida desde un punto central de la vivienda. La posible incorporación de funciones de IA situaría al equipo como una extensión de Siri y de los servicios domésticos de la marca.

Una pantalla inteligente y nuevos equipos marcarían el anuncio de Apple - (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo)
Una pantalla inteligente y nuevos equipos marcarían el anuncio de Apple - (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo)

Apple ya cuenta con los altavoces HomePod y con Apple TV, pero no dispone de una pantalla propia para centralizar la domótica. El lanzamiento ampliaría las alternativas de la empresa dentro de un mercado donde los asistentes de voz, las automatizaciones y los controles visuales adquieren mayor presencia.

El HomePod mini mantendría su aspecto exterior

La segunda novedad sería el HomePod mini 2, una renovación del altavoz compacto que conservaría el diseño actual. El cambio se concentraría en el interior, con un procesador actualizado que permitiría compatibilidad con las nuevas funciones de Siri basadas en inteligencia artificial.

Las filtraciones apuntan a cinco colores: negro, blanco, verde, rosa y azul. La continuidad estética mantendría la identidad del modelo, mientras que el nuevo chip buscaría reforzar su desempeño como centro de control por voz para accesorios domésticos.

La actualización priorizaría el procesador y las funciones inteligentes, frente a una transformación del formato físico. Ese enfoque respondería a la intención de Apple de integrar capacidades de IA en dispositivos que ya forman parte de su ecosistema.

Apple anuncia productos para el hogar: estos son los horarios y dispositivos previstos - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Apple anuncia productos para el hogar: estos son los horarios y dispositivos previstos - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Apple TV 4K incorporaría el chip A19 Pro

El tercer producto esperado sería una nueva generación de Apple TV 4K. El dispositivo incorporaría el procesador A19 Pro, el mismo componente previsto para los iPhone 17 Pro, según la información filtrada.

Ese chip habilitaría la compatibilidad con Apple Intelligence y ofrecería más capacidad para tareas vinculadas al contenido multimedia. El equipo también sumaría el módem N1, un componente propio con Wi-Fi 7 y Bluetooth 6.0.

La actualización contemplaría nuevos códecs de audio y vídeo. Estas mejoras reforzarían el papel de Apple TV como reproductor de contenido y como parte del sistema doméstico conectado de la compañía.

Cuándo se anunciarán la nueva Mac y iPad mini

La segunda ronda de anuncios tendría lugar en la semana del 26 de octubre. Apple prepararía un iMac con chip M6, un MacBook Pro de 14 pulgadas con ese mismo procesador, nuevos MacBook Pro con pantallas OLED táctiles y un iPad mini 8.

El nuevo iPad mini tendría una pantalla OLED de 8,3 pulgadas, marcos más reducidos y chip A20 Pro. De confirmarse estas filtraciones, Apple cerraría octubre con siete dispositivos nuevos repartidos entre el hogar conectado, el entretenimiento, los ordenadores y las tabletas.

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