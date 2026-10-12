Epic Games Store permite descargar gratis un aclamado juego de terror con un 90% de valoraciones positivas

Cómo obtener los juegos gratis en Epic Games Store y guardarlos en tu biblioteca permanente

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Epic Games Store permite descargar gratis Out of Sight, un juego de terror con cerca de un 90% de reseñas positivas en Steam, hasta el jueves 15 de octubre. La promoción permite incorporar el título de forma permanente a la biblioteca digital, sin necesidad de pagar su precio habitual de USD 6.

Cuál es el nuevo juego de terror gratuito en Epic Games

La oferta pone el foco en una producción de terror basada en la exploración, el sigilo y los acertijos. Out of Sight propone una experiencia centrada en Sophie, una niña ciega que intenta escapar de una mansión donde permanece cautiva. La historia utiliza un osito de peluche como recurso para observar el entorno y orientarse entre los peligros de la propiedad.

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Out of Sight llega sin costo a la tienda de Epic Games - REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

El videojuego fue desarrollado por The Gang Studio y sigue el recorrido de Sophie dentro de una casa llena de secretos. La protagonista debe encontrar una salida antes de que sus captores la alcancen, mientras descubre qué ocurre en las distintas habitaciones y pasillos de la mansión.

El elemento central de la jugabilidad es la relación entre Sophie y su osito de peluche. La niña puede percibir lo que ocurre a través de los ojos del muñeco, una mecánica que modifica la manera de recorrer los escenarios. Esa perspectiva ayuda a identificar rutas, localizar obstáculos y anticipar amenazas.

La propuesta no se apoya en enfrentamientos directos. El avance depende de la observación, el cuidado al desplazarse y la resolución de situaciones que bloquean el camino. La tensión surge de los peligros presentes en cada espacio y de la necesidad de evitar a quienes persiguen a la protagonista.

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Los jugadores alternan entre formas de mirar el entorno para entender dónde está Sophie y qué opciones tiene para continuar. El diseño busca que la vulnerabilidad de la protagonista forme parte de la experiencia, al limitar su visión directa y trasladar parte de la exploración al osito.

La producción de The Gang Studio puede reclamarse durante un período limitado y conservarse en la cuenta para instalarla más adelante, aunque ya no permanezca visible entre las ofertas destacadas

La promoción estará disponible hasta el 15 de octubre

La tienda digital de Epic Games Store mantiene la oferta por tiempo limitado. Para obtener el juego no basta con descargarlo: es necesario reclamarlo desde la página de la tienda antes de que finalice el período promocional.

Una vez que el título queda asociado con la cuenta, se conserva en la biblioteca. Esto significa que podrá instalarse más adelante, incluso si se elimina del computador para liberar espacio.

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El procedimiento para reclamar Out of Sight es el siguiente:

Ingresar a store.epicgames.com .

Crear una cuenta o iniciar sesión.

Abrir la pestaña “ Tienda ”.

Localizar los juegos gratuitos destacados.

Seleccionar Out of Sight .

Confirmar que el precio mostrado sea “ 0 ”.

Pulsar “ Obtener ” y completar el proceso.

Revisar que el juego aparezca en la biblioteca.

La operación no requiere introducir datos de pago si el precio aparece en cero. Después de reclamarlo, será necesario descargar el cliente de Epic Games Store, instalar el videojuego y ejecutarlo desde la biblioteca personal.

Un videojuego de terror permite explorar una mansión con ayuda de un osito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las reseñas favorables impulsan el interés por el juego

Out of Sight cuenta con una respuesta positiva entre los usuarios de Steam. Alrededor del 90% de las valoraciones publicadas son favorables, un dato que coloca al juego entre las alternativas que pueden llamar la atención de quienes buscan títulos de terror de menor escala.

La recepción se relaciona con su estructura narrativa y con una mecánica que cambia la forma habitual de recorrer una aventura en primera persona. La perspectiva del osito no solo cumple una función visual: también marca el ritmo de los acertijos y la exploración.

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La promoción ofrece una oportunidad para quienes no conocían el juego o no habían decidido adquirirlo. Al tratarse de una producción de terror centrada en la historia, sus mecánicas permiten avanzar sin depender del combate, con un enfoque en el descubrimiento de los espacios y la evasión de amenazas.