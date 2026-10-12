Logran ejecutar juegos de Windows y la plataforma de Xbox en PlayStation 5 con ‘jailbreak’

Dos proyectos independientes hacen posible esta hazaña técnica: uno lleva el catálogo de Xbox Cloud Gaming al hardware de Sony. (Composición Infobae: Europa Press / PlayStation)

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La comunidad de desarrolladores dedicada al ‘jailbreak’ de PlayStation 5 ha logrado ejecutar juegos de Windows y acceder a la plataforma de Xbox directamente en la consola de Sony. Dos proyectos independientes hacen posible esta hazaña técnica: uno lleva el catálogo de Xbox Cloud Gaming al hardware de Sony, mientras que el otro permite correr títulos nativos de PC mediante una capa de compatibilidad.

Ambas herramientas comparten un requisito indispensable: una PS5 con ‘jailbreak’, el proceso que habilita la instalación de aplicaciones no oficiales en la consola.

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Cómo funciona el ‘jailbreak’ de PS5 para correr Xbox y juegos de PC

El punto de partida de todo este desarrollo es el ‘jailbreak’ de PlayStation 5, un proceso que modifica el sistema de la consola para permitir la ejecución de software ajeno al ecosistema oficial de Sony. Sin esta intervención previa, ninguna de las aplicaciones que se describen a continuación podría instalarse ni funcionar.

Xbox Cloud Gaming es un servicio de transmisión de videojuegos en la nube desarrollado por Microsoft que te permite jugar a títulos de Xbox Game Pass. (Foto AP/Jae C. Hong, archivo)

Gracias a esa apertura del sistema, han surgido en paralelo dos iniciativas que amplían de forma notable las posibilidades de la consola. Por un lado, un cliente que conecta con el servicio de videojuegos en la nube de Microsoft. Por otro, una herramienta que ejecuta directamente títulos de Windows sobre el procesador de la PS5.

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La coexistencia de ambos proyectos demuestra el nivel de madurez que ha alcanzado la escena de desarrollo no oficial en torno a la consola. Lo que antes se limitaba a ejecutar emuladores o aplicaciones básicas ahora se extiende a servicios de streaming de última generación y a la emulación de entornos completos de PC.

PSBox Cloud Gaming: así se juega a Xbox Game Pass desde PS5

El proyecto más llamativo de los dos es PSBox Cloud Gaming, desarrollado por RafaelNGP. Se trata de un cliente no oficial que da acceso al catálogo de Xbox Cloud Gaming mediante transmisión por internet, con una resolución de 1080p a 60 fotogramas por segundo.

Para mejorar la calidad visual, la aplicación recurre a la GPU de la PS5 y reescala la imagen hasta 4K mediante las tecnologías AMD FSR 1 o Anime4K. Este tipo de escalado permite aprovechar mejor la pantalla sin depender de una señal nativa en esa resolución.

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La PlayStation 5 cuenta con una unidad de estado sólido (SSD) ultrarrápida que ofrece una velocidad de lectura de hasta 5,5 GB/s (sin comprimir). PLAYSTATION

El mando DualSense se reconoce como si fuera un control de Xbox, por lo que conserva todas sus funciones: vibración, respuesta en los gatillos y compatibilidad con hasta cuatro mandos conectados de forma simultánea.

La aplicación también admite iniciar sesión mediante un código generado desde el teléfono móvil, revisar qué juegos del catálogo son compatibles y utilizar Xbox Remote Play para acceder de forma remota a una consola Xbox propia.

Este desarrollo resulta especialmente útil para quienes ya cuentan con una suscripción a Game Pass Ultimate y disponen tanto de una PC como de una PS5, ya que les permite centralizar la experiencia de juego en la sala de estar sin depender de un ordenador o una consola de Microsoft.

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La actualización más reciente, identificada como la versión 0.9.5, se lanzó durante el fin de semana e incorporó chat de voz a través del micrófono integrado del DualSense. Esta función acerca la experiencia a la de una aplicación nativa de la consola.

El mando DualSense se reconoce como si fuera un control de Xbox, por lo que conserva todas sus funciones. Europa Press

Prospero-win: emulación de juegos de PC en el hardware de Sony

El segundo gran desarrollo de esta oleada es prospero-win, creado por mpereiraesaa. Esta herramienta permite ejecutar directamente juegos de PC en la PS5 mediante Wine, la capa de compatibilidad de código abierto que Steam también utiliza para correr títulos de Windows en SteamOS.

El funcionamiento técnico distingue entre arquitecturas: el código de 64 bits se ejecuta de forma nativa sobre el procesador x86-64 de la consola, mientras que los programas de 32 bits emplean un traductor propio desarrollado para el proyecto.

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En el apartado gráfico, la herramienta recurre a DXVK y Vulkan para traducir Direct3D en sus versiones 8, 9, 10 y 11, y utiliza Zink para los juegos que dependen de OpenGL.

Prospero-win incluye soporte para el mando DualSense, así como para teclado y ratón, y cuenta con un lanzador que permite configurar perfiles específicos para cada juego instalado.

El proyecto documenta un listado de juegos que superan los 60 fotogramas por segundo sin complicaciones, entre ellos Half-Life 1.

Rendimiento de Half-Life 2 y GTA IV en PS5 con ‘jailbreak’

Los resultados que ha publicado el propio proyecto ofrecen una idea clara del rendimiento alcanzado. Half-Life 2 corre a 60 fotogramas por segundo con los ajustes gráficos configurados en alto, una cifra que iguala el estándar habitual en PC para ese título.

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El caso de GTA IV: The Complete Edition resulta más exigente para el hardware. En recorridos generales por la ciudad, el juego se mantiene entre 54 y 55 fotogramas por segundo a una resolución de 1080p. En calles tranquilas, esa cifra sube hasta cerca de 59 fotogramas por segundo, mientras que en zonas concurridas o durante tiroteos puede descender hasta unos 45 fotogramas por segundo.

Además de estos dos títulos, el proyecto documenta un listado de juegos que superan los 60 fotogramas por segundo sin complicaciones, entre ellos Half-Life 1, Counter-Strike 1.6, OpenArena y Warcraft III.

Todas estas pruebas se realizaron sobre una PS5 con firmware en su versión 12.02, lo que sugiere que una PS5 Pro, con mayor potencia de procesamiento, podría ofrecer resultados todavía superiores.

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