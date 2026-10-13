Epic Games apostaría por crear videojuegos con IA: un shooter de Disney sería su primer gran proyecto

Epic Games prepara videojuegos desarrollados con inteligencia artificial - REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

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Epic Games apostaría por crear videojuegos con inteligencia artificial, con un shooter de Disney como posible primer proyecto de gran escala bajo este modelo. La compañía, conocida por Fortnite, Unreal Engine y su tienda digital, buscaría situar la IA generativa en el centro de su proceso de desarrollo, aunque conservaría la supervisión de equipos humanos.

La información cobra relevancia porque plantea un cambio en la producción de juegos comerciales de alto presupuesto. Epic ya ha incorporado herramientas de inteligencia artificial en Unreal Engine y en personajes de Fortnite, pero el supuesto título de Disney llevaría esa estrategia a un producto basado en franquicias como Marvel y Star Wars.

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La empresa de Fortnite y Unreal Engine utilizaría sistemas generativos para acelerar la programación, el diseño artístico y la creación de recursos, con especialistas encargados de revisar cada resultado antes de su incorporación definitiva

Epic Games prepararía un cambio en la producción de videojuegos

Según la información atribuida a fuentes internas, Epic Games avanzaría hacia un flujo de trabajo centrado en inteligencia artificial. El objetivo sería utilizar sistemas generativos para acelerar tareas de programación, creación artística y diseño de recursos dentro de los videojuegos.

El cambio no significaría que los desarrolladores desaparezcan del proceso. Los equipos humanos mantendrían la responsabilidad de revisar el contenido generado, corregir errores y decidir qué elementos cumplen con los estándares técnicos y creativos necesarios para llegar a una versión final.

La compañía ya había mostrado interés por estas herramientas. Unreal Engine, su motor gráfico, incorpora cada vez más funciones relacionadas con IA generativa, mientras que Fortnite ha experimentado con personajes capaces de responder a los jugadores mediante sistemas de inteligencia artificial.

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La nueva estrategia buscaría reducir el código escrito manualmente y aumentar el uso de recursos generados con IA, una transformación que puede afectar a la organización tradicional de los equipos de desarrollo.

Un shooter de Disney reuniría a Marvel y Star Wars - REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Un shooter de Disney reuniría personajes de Marvel y Star Wars

El primer gran proyecto bajo esta fórmula sería un videojuego de disparos de Disney que todavía no cuenta con anuncio oficial. El título combinaría personajes de Marvel y Star Wars, dos de las propiedades más conocidas del grupo de entretenimiento.

La información disponible señala que la herramienta Claude participaría en la generación de personajes y otros componentes del juego. No hay detalles confirmados sobre su argumento, sus plataformas, sus modos de juego o el sistema de progresión que tendría.

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El lanzamiento parecía previsto inicialmente para marzo del próximo año, aunque el proyecto habría sufrido un retraso. La ausencia de una presentación pública impide conocer si Epic mantendrá ese calendario o si modificará por completo sus planes antes de revelar el videojuego.

La participación de franquicias de Disney elevaría el alcance del proyecto, ya que Marvel y Star Wars cuentan con comunidades globales y una larga presencia en videojuegos, películas, series y productos de consumo.

Epic Games utilizará la IA para acelerar la creación de un videojuego con personajes de Star Wars y Marvel. (Epic Games)

La transición genera dudas entre los desarrolladores

La apuesta por la IA no tendría consenso completo dentro de Epic Games. Algunos desarrolladores habrían cuestionado el cambio frente al modelo tradicional, donde artistas, programadores, guionistas y diseñadores elaboran cada elemento de manera directa.

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El debate se repite en buena parte de la industria. Las herramientas generativas pueden agilizar prototipos, automatizar tareas repetitivas y facilitar pruebas técnicas. Sin embargo, también abren interrogantes sobre la calidad de los resultados, los derechos de autor, la originalidad y el impacto en puestos de trabajo especializados.

Epic Games Store regala Out of Sight hasta el 15 de octubre

Mientras prepara este posible salto hacia la IA, Epic Games Store permite descargar gratis Out of Sight, un juego de terror desarrollado por The Gang Studio. La promoción estará activa hasta el jueves 15 de octubre y permite conservar el título de forma permanente en la biblioteca digital.

El juego suele costar USD 6 y cuenta con cerca de un 90% de valoraciones favorables en Steam. La historia sigue a Sophie, una niña ciega cautiva en una mansión, que debe escapar de sus perseguidores con ayuda de un osito de peluche.

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La mecánica permite observar el entorno a través de los ojos del muñeco. Esa perspectiva ayuda a localizar rutas, detectar obstáculos y resolver acertijos, mientras la protagonista intenta avanzar sin enfrentamientos directos.

Cómo reclamar Out of Sight en Epic Games Store

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Una vez reclamado, Out of Sight quedará asociado a la cuenta y podrá instalarse más adelante, incluso después de que termine la promoción.