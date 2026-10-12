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GTA VI vs. Zelda Ocarina of Time: exproductor de Fortnite afirma que solo Nintendo puede desafiar a Rockstar

La diferencia de 15 días entre ambos estrenos le otorga a Nintendo una ventana propia antes de que Rockstar concentre la atención de toda la industria

Nintendo incorporó en Zelda: Ocarina of Time una función para tocar melodías con el micrófono de Nintendo Switch 2, además del sistema tradicional de botones.
Nintendo incorporó en Zelda: Ocarina of Time una función para tocar melodías con el micrófono de Nintendo Switch 2, además del sistema tradicional de botones.
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GTA VI se acerca como uno de los lanzamientos más esperados en la historia de los videojuegos, y su sola presencia en el calendario ha bastado para que buena parte de la industria reacomode sus propios estrenos. Sin embargo, Nintendo rompió con esa tendencia: mantuvo la fecha de The Legend of Zelda: Ocarina of Time a solo dos semanas del debut de Rockstar.

Para Aakash Gupta, especialista en estrategia de producto y crecimiento que trabajó en Epic Games, esa decisión confirma que Nintendo es la única compañía capaz de sostener su terreno frente al fenómeno que representa GTA VI.

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Por qué Nintendo no movió el lanzamiento de Zelda

Gupta comparó el panorama de estrenos con un “juego de gallina”: cuando un proyecto de la magnitud de GTA VI toma una fecha, el resto de las compañías deben elegir entre sostenerse o apartarse para no quedar eclipsadas.

El anuncio del remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time forma parte de la celebración por los 40 años de la saga de Nintendo.
El anuncio del remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time forma parte de la celebración por los 40 años de la saga de Nintendo.

Según su lectura, casi toda la industria optó por correrse del camino de Rockstar para evitar competir por la atención del público. Nintendo fue la excepción y decidió avanzar con el lanzamiento de su remake sin modificar el calendario original.

“Son la única compañía en la industria con una base de fans lo suficientemente leal para hacer esa apuesta”, afirmó Gupta.

El experto explica que la jugada tiene fundamento porque GTA VI no llegará a las consolas de Nintendo, lo que reduce la superposición directa entre ambas audiencias. A eso se suma que el público de Zelda y el de GTA no coincide del todo, lo que le da a Nintendo margen para confiar en que los usuarios de Nintendo Switch 2 responderán sin necesidad de competir cara a cara con Rockstar.

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Qué reveló el sketch de Saturday Night Live sobre la rivalidad

La coincidencia de fechas entre ambos títulos llegó incluso a la televisión. Saturday Night Live dedicó un sketch a construir una supuesta rivalidad entre los dos lanzamientos, pero la reacción del público terminó por desviar el guion previsto.

Edición en vinilo líquido y formato físico: Ya se puede reservar el disco oficial de Grand Theft Auto VI - crédito Rockstar Games
Edición en vinilo líquido y formato físico: Ya se puede reservar el disco oficial de Grand Theft Auto VI - crédito Rockstar Games

De acuerdo con el análisis de Gupta, el entusiasmo que generó Zelda entre los espectadores superó lo que el propio programa parecía anticipar. Ese momento funcionó como una muestra anticipada de cómo podría comportarse el público una vez que ambos juegos estén disponibles.

Para el especialista, la respuesta del público confirma que The Legend of Zelda: Ocarina of Time no necesita enfrentarse directamente a GTA VI para despertar un interés masivo entre los jugadores.

El margen de dos semanas antes de que GTA VI domine la conversación

La diferencia de 15 días entre ambos estrenos le otorga a Nintendo una ventana propia antes de que Rockstar concentre la atención de toda la industria. Gupta considera que ese espacio, aunque breve, puede resultar determinante para el desempeño inicial del remake.

27/05/2026 Grand Theft Auto VI POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ROCKSTAR GAMES
27/05/2026 Grand Theft Auto VI POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ROCKSTAR GAMES

La distancia entre ambas fechas, sostiene el especialista, permite que Zelda construya su propio momento de conversación sin verse forzado a compartir protagonismo con el lanzamiento de Rockstar.

Con ambos títulos todavía sin llegar al mercado, el análisis de Gupta plantea una pregunta abierta: si la apuesta de Nintendo por sostener la fecha original terminará confirmando la confianza que la compañía deposita en su comunidad de jugadores.

GTA 6 revela sus primeras seis emisoras de radio confirmadas para el lanzamiento

Grand Theft Auto VI contará con la oferta de emisoras de radio más amplia y variada de la franquicia, abarcando desde rock clásico hasta programas de tertulia.

El precio de GTA 6 será de 79,99 dólares en la edición estándar y de 99,99 dólares en la Ultimate Edition.
El precio de GTA 6 será de 79,99 dólares en la edición estándar y de 99,99 dólares en la Ultimate Edition.

Hasta el momento, Rockstar ha verificado la presencia de seis estaciones para el lanzamiento del juego, previsto para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series, aunque confirmó que se añadirán más opciones posteriormente.

Entre las emisoras confirmadas destaca la icónica Flash FM (pop), que en esta entrega estará conducida por Robyn y Alex, acompañada por Cocoteo FM (música latina como reggaetón y bachata), Back Country Radio (country alternativo con reportes del tiempo) y AfroBank FM (música afro). La lista se completa con The Chamber 106.6 para los amantes del metal y Dirty South Classics, enfocada en el rap y hip-hop regional del estado de Leonida.

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