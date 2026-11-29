El vehículo embistió al pequeño sin detener su marcha, ya que el conductor no habría notado el golpe

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Un niño de 2 años murió este domingo tras ser atropellado por una camioneta en la ciudad de Rodeo del Medio, en Mendoza, cuando el fletero de 64 años contratado por su familia se retiraba de la vivienda tras descargar un envío.

El conductor, identificado como R. S., aparentemente no percibió el impacto y se retiró del lugar, pero fue localizado minutos después en una feria comercial de la zona. La Policía lo aprehendió y lo trasladó a una sede judicial, mientras que el vehículo quedó secuestrado para realizar peritajes mecánicos y accidentológicos, informó el Diario Los Andes.

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El episodio fue comunicado al 911 cerca de las 11.19 de este domingo, por lo que el Centro Estratégico de Operaciones envió efectivos policiales y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado al barrio Chacras de Necochea.

La maniobra al salir de la vivienda

El hombre conducía un viejo Jeep IKA color amarillo y acababa de completar el flete hasta la casa de la familia. La reconstrucción policial indica que, al finalizar la descarga y disponerse a partir, no habría advertido que el niño se encontraba detrás del rodado.

El vehículo embistió al pequeño sin detener su marcha, ya que el conductor no habría notado el golpe. Las causas de la maniobra continúan bajo investigación, de acuerdo con el Ministerio de Seguridad.

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El niño fue trasladado de urgencia al Hospital Diego Paroissien, de la ciudad de Meipú, pero el médico de guardia solo pudo constatar su fallecimiento al examinarlo. La muerte fue consecuencia de las graves lesiones sufridas en el atropello.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Maipú.

Un adolescente murió tras ser atropellado en la Ruta 151 de Río Negro

El adolescente murió atropellado en la Ruta Nacional 151, en Río Negro (Google Maps)

En otro hecho registrado en la madrugada de este domingo, un adolescente de 15 años murió atropellado en la Ruta Nacional 151, a la altura del kilómetro 14, en Cinco Saltos, Río Negro. Personal del Cuerpo de Seguridad Vial acudió tras una llamada al 911 y encontró el cuerpo del joven sobre la calzada, sin signos vitales, cerca de las 4.40.

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Dos automovilistas, que circulaban desde Cinco Saltos hacia Contralmirante Cordero, declararon haber sentido un impacto cuando transitaban por ese tramo. Los controles de alcoholemia realizados a ambos conductores dieron resultado negativo.

A pocos metros del lugar, los efectivos encontraron a otro adolescente, de 14 años, inconsciente sobre la sub banquina. Fue trasladado al hospital local y recibió el alta horas más tarde, sin lesiones físicas certificadas. La Fiscalía abrió una investigación por homicidio culposo, notificó a los conductores y ordenó peritar los dos vehículos involucrados.