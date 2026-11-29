La canciller de Honduras, Mireya Agüero, sostuvo una reunión con la embajadora australiana para el Desarrollo y la No Proliferación Nuclear, Rachel Moseley, para abordar temas de cooperación bilateral. (Foto: Cancilleria Honduras)

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Honduras y Australia acordaron fortalecer sus mecanismos de cooperación y coordinación política en organismos internacionales, durante un encuentro entre la canciller hondureña, Mireya Agüero, y la embajadora australiana para el Desarrollo y la No Proliferación Nuclear, Rachel Moseley.

La reunión permitió abordar los intereses compartidos por ambas naciones en espacios multilaterales, así como el respaldo de Australia a programas de desarrollo en Honduras y la importancia de mantener una relación diplomática basada en el diálogo y la colaboración.

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De acuerdo con la información divulgada por las autoridades, uno de los principales puntos de conversación fue la posibilidad de ampliar la coordinación entre ambos gobiernos en organismos internacionales donde se discuten asuntos económicos, comerciales, políticos y de desarrollo.

Entre los espacios mencionados figuran la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), instituciones en las que Honduras y Australia participan y mantienen intereses relacionados con la agenda internacional.

Las representantes también abordaron el papel del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), organismo regional en el que Australia participa como país observador, una condición que permite mantener vínculos con los países centroamericanos y acompañar iniciativas de integración.

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La cooperación abordada por las representantes incluye espacios como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio. (Foto: Cancilleria Honduras)

La coordinación en estos espacios busca facilitar el intercambio de posiciones y fortalecer la participación de Honduras en discusiones internacionales, particularmente en temas relacionados con el desarrollo económico, la cooperación y los desafíos que enfrentan los países en el escenario global.

Sin embargo, aunque el encuentro permitió identificar áreas de interés común, las autoridades no anunciaron nuevos acuerdos comerciales, compromisos de financiamiento ni proyectos específicos que se ejecutarán como resultado de esta reunión.

La relación diplomática también contempla el respaldo australiano a programas de desarrollo en Honduras, un aspecto que fue abordado durante la conversación entre Agüero y Moseley. No obstante, no se detallaron montos de inversión, sectores beneficiados ni iniciativas adicionales que puedan desarrollarse en el corto plazo.

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Uno de los asuntos destacados durante el acercamiento fue la coincidencia entre ambos países en materia de control de armas y no proliferación nuclear, una agenda que forma parte de las prioridades diplomáticas de Australia.

La embajadora Rachel Moseley se refirió a los puntos de encuentro entre las dos naciones y destacó que, pese a la distancia geográfica, existen valores e intereses que permiten fortalecer sus relaciones.

“Pese a la distancia entre nuestros dos países, Honduras y Australia comparten muchos valores e intereses. El compromiso con el control de armas y la no proliferación es uno de ellos”, expresó la diplomática en un mensaje publicado después de la reunión.

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La embajadora australiana Rachel Moseley destacó que Honduras y Australia comparten valores e intereses, especialmente en materia de control de armas y no proliferación nuclear. (Foto: Cancilleria Honduras)

La declaración pone de relieve la importancia que Australia concede a la cooperación internacional en materia de seguridad y a los mecanismos multilaterales destinados a prevenir la expansión de armas nucleares.

La no proliferación nuclear constituye uno de los temas centrales de la política exterior australiana, que mantiene su participación en iniciativas internacionales orientadas al control de armamentos, el desarme y la prevención de riesgos asociados a este tipo de tecnología.

Moseley también agradeció a la canciller Mireya Agüero y a la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras por el recibimiento durante su visita al país.

El reconocimiento fue acompañado por un mensaje sobre la importancia de continuar estrechando los vínculos diplomáticos y mantener abiertos los canales de comunicación entre ambos gobiernos.

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El encuentro con la representante australiana se enmarca en los esfuerzos diplomáticos de Honduras por fortalecer sus relaciones con otros países y ampliar su participación en espacios de cooperación internacional.