Sacar dinero de terminales bancarias sigue siendo una práctica habitual en la mayoría de países. (Foto: Europa Press)

Guardar

Retirar dinero en efectivo de un cajero automático sigue siendo una operación habitual para millones de clientes bancarios, así que para evitar fraudes en la cuenta bancaria se debe pulsar la tecla ‘cancelar’ antes de alejarse del terminal.

El gesto lleva unos segundos y se suma a otras pautas de prevención sugeridas por el Banco de España: proteger el número de identificación personal (PIN), revisar el estado del cajero, guardar el dinero antes de salir y desconfiar de ofrecimientos de ayuda de desconocidos.

PUBLICIDAD

Por qué pulsar ‘cancelar’ en el cajero evita fraudes

Cada consulta de saldo, retirada de efectivo o gestión con tarjeta abre un proceso en el cajero. Una vez que entrega el dinero o devuelve la tarjeta, el cajero debería finalizar la operación, aunque conviene comprobar que la pantalla ha regresado al menú de inicio antes de marcharse.

La tecla 'cancelar' ofrece una protección adicional al terminar la transacción. (Foto: Europa Press)

Pulsar ‘cancelar’ funciona como una medida adicional para cerrar la interacción. Si la pantalla todavía muestra datos de la cuenta, opciones operativas o el resumen de la transacción, ese botón permite interrumpir el proceso y evita que otra persona vea información que no le corresponde.

Un cajero que no ha vuelto a su pantalla principal puede mostrar el saldo disponible, los últimos movimientos o información parcial vinculada a la tarjeta. Aunque estos datos por sí solos son suficientes para operar en la cuenta, pueden servir a delincuentes que buscan reunir información sobre una posible víctima.

PUBLICIDAD

Por esa razón, la pauta es simple: no abandonar el cajero hasta confirmar que la sesión ha concluido. Conviene retirar el recibo, si se solicitó, y destruirlo cuando deje de ser útil. El recibo puede incluir parte de la numeración de la tarjeta, el importe retirado o el saldo de la cuenta.

Se debe cubrir el teclado al registrar la clave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo cuidar el PIN durante una transacción

El PIN es uno de los principales objetivos de los fraudes en cajeros. Al introducirlo, se debe cubrir el teclado con la mano libre, la cartera o algún objeto que impida la visión desde los laterales o desde atrás. Esa precaución limita el riesgo de que alguien memorice la clave.

PUBLICIDAD

El Banco de España alerta sobre la posibilidad de cámaras ocultas instaladas para capturar el código. La protección del teclado debe mantenerse incluso si no hay nadie cerca, porque algunos dispositivos pueden pasar inadvertidos. Nunca se debe comunicar la clave a extraños ni anotarla junto a la tarjeta.

Cuáles indicios señalan que un cajero fue manipulado

Antes de insertar la tarjeta o acercarla al lector sin contacto, es clave revisar el aspecto general del cajero. Un lector con piezas superpuestas, un teclado flojo, ranuras irregulares o elementos adheridos cerca del dispensador de efectivo pueden ser señales de manipulación.

Se debe revisar el estado del cajero antes de insertar la tarjeta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los métodos conocidos figura la clonación de tarjetas, llamada skimming. Los delincuentes instalan mecanismos para copiar datos de la tarjeta y, a la vez, intentan obtener el PIN. Otra modalidad consiste en poner trampas en la salida de billetes para retener el efectivo, de modo que la persona crea que el cajero falló y abandone el lugar.

PUBLICIDAD

Qué hacer ante un mensaje extraño o un problema técnico en el cajero

Si el cajero solicita información inusual, como el número completo de cuenta, un teléfono o datos que no forman parte de la operación, se debe cancelar la transacción. Ante cualquier duda, es preferible utilizar otro aparato y contactar con la entidad bancaria por un canal oficial.

Tampoco es aconsejable aceptar ayuda de desconocidos si la tarjeta queda retenida, el dinero no sale o aparece una alerta técnica. La persona debe permanecer junto al cajero, bloquear la tarjeta si corresponde y comunicarse con el banco.

Activar la notificaciones en las apps bancarias permite vigilar accesos extraños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si detecta un cargo no reconocido o sospecha de fraude, debe informar a la entidad cuanto antes y presentar una denuncia antes las autoridades competentes.

PUBLICIDAD

Cómo proteger la cuenta bancaria desde el celular

Las medidas de seguridad no terminan al salir del cajero. Las entidades suelen ofrecer alertas por SMS, correo o aplicación para avisar de cada transacción. Activarlas permite detectar con rapidez retiradas de efectivo u otros movimientos que el titular no reconoce.

Asimismo, es útil establecer límites diarios para la extracción de efectivo y revisar periódicamente los movimientos de la cuenta. Si se necesita una suma elevada, una transferencia puede evitar el traslado de grandes cantidades de dinero.