Pierre Gasly se mostró preocupado por el rendimiento de Alpine en Qatar (REUTERS/Mohammed Salem)

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Pierre Gasly tuvo una deslucida participación en el Gran Premio de Qatar al finalizar 14°. El francés expresó su malestar por el rendimiento de Alpine en una carrera en la que quedó por detrás de Franco Colapinto, quien terminó 13° luego de perder tiempo en una parada en boxes.

El experimentado corredor del equipo con sede en Enstone detalló una significativa falta de agarre que lo dejó sin ritmo para competir con sus rivales habituales de mitad de grilla de la Fórmula 1. “No voy a mentir, creo que fue terrible. Esperaba bastante más de lo que mostramos y, por mi parte, sinceramente estaba un poco desconcertado con el equilibrio del auto”, declaró al medio especializado Motorsport.

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Gasly describió un monoplaza inestable durante toda la competencia: “Estuve toda la carrera completamente de costado por todas partes. Absolutamente nada de agarre. Simplemente estoy contento de haber conseguido mantenerme en pista. Por el momento, no tengo absolutamente ninguna respuesta. Viendo dónde estamos, creo que terminamos a un minuto de Hadjar y a 30 segundos del décimo puesto. Hoy fue muy duro”.

Tal fue el desconcierto del corredor francés que dejó entrever un posible problema en el monoplaza luego de todas las dificultades que atravesó en Qatar. “Espero que encontremos algunas cosas que no funcionaron del todo bien, porque desde el volante simplemente no se sentía como un auto de carreras, así que no estoy muy seguro de por qué”, sostuvo Gasly.

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“En cuanto al equilibrio, creo que encontré una especie de punto intermedio satisfactorio en la clasificación. Pensé que me iba a ayudar en la carrera y fue terrible. Intenté hacer algunas cosas. Creo que, con los neumáticos duros, la primera parte del stint fue realmente mala y luego, una vez que el neumático estaba completamente destrozado, de repente gané cinco décimas de ritmo. Sinceramente, esta carrera no tiene ningún sentido por el momento, así que tengo que analizarla con los muchachos”, analizó.

En el comunicado de prensa oficial de Alpine, Gasly profundizó sobre los interrogantes que dejó la actuación del equipo en Qatar. “La verdad es que no estoy muy seguro de qué pasó hoy; tenemos mucho trabajo por delante y muchos datos que analizar como equipo. El auto era muy difícil de manejar; me faltaba agarre, sentía que se deslizaba lateralmente al salir de muchas curvas, y terminamos muy lejos de los puntos, lo cual nunca es una sensación agradable. Quizás, desde el punto de vista de la configuración, no lo hicimos bien, pero el auto, especialmente hoy en la carrera, fue muy difícil de manejar”, explicó.

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A esto, sumó: “Nuestro desempeño en general durante todo el fin de semana aquí ha sido deficiente y necesitamos encontrar respuestas sobre por qué fue así, así como formas de mejorar el paquete general en el futuro. Nos recuperaremos y esperamos ser mucho más competitivos y volver a sumar puntos el próximo fin de semana en la última carrera de la temporada en Abu Dabi”.

En la jornada del viernes, Pierre Gasly sufrió un despiste en la FP2. Pese a su leve recuperación, cerró el fin de semana con un 14° lugar (REUTERS/Rula Rouhana)

“Un fin de semana decepcionante para nosotros, especialmente después del gran momento que vivimos en Las Vegas con los puntos dobles. Este fin de semana en Catar fue todo lo contrario. Nuestro desempeño ha sido particularmente malo aquí, ya que el trazado de la pista realmente ha puesto de manifiesto las debilidades de nuestro paquete general. Tenemos mucho que analizar y comprender. La próxima semana se celebra la última carrera de la temporada en Abu Dabi”, resumió Flavio Briatore, líder del equipo.

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Pierre Gasly comenzó la carrera en la 12° posición, pero perdió un lugar en la largada. Inmediatamente, cometió un error al pasarse de largo en la recta principal, algo que permitió a Colapinto quedar adelante. Desde entonces, el francés intentó remontar sin éxito en la carrera. El argentino, por su parte, se destacó con un notable ritmo en el primer stint. Sin embargo, una mala detención y la falta de una interrupción lo privaron de acercarse a los puntos, y se limitó a terminar arriba de su compañero.

“El primer stint fue muy bueno. Después, nos equivocamos con el balance del auto para el segundo y el tercero. Pero, en general, tenía buen ritmo, no estábamos mal. Perdí muchas posiciones y tiempo en pista durante la parada. Fue seis o siete más lenta de lo que debería haber sido. Perdí mucho tiempo ahí”, argumentó el argentino con ESPN.

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En esta línea, agregó: “Intentaremos mejorar eso para la próxima. Es muy difícil ganar tanto tiempo en pista y después lo perdés muy fácil en boxes. Una lástima. Intentaremos terminar mejor en Abu Dhabi. Es un finde difícil para nosotros, pero no nos cayó bien la pista”.

La temporada terminará entre el 4 y el 6 de diciembre con el Gran Premio de Abu Dhabi, en Yas Marina. La carrera tendrá 58 vueltas y comenzará a las 10:00 del domingo (hora argentina).