Charly García, debut de La Máquina de Hacer Pájaros Rock and Roll

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A cinco décadas de su publicación original, el primer álbum de La Máquina de Hacer Pájaros será reeditado en vinilo dorado con una nueva portada de Crist, el dibujante cuya obra inspiró el nombre del grupo que Charly García formó después de la disolución de Sui Generis.

El lanzamiento recuperará el disco homónimo que apareció en noviembre de 1976 y que marcó el inicio de una etapa distinta en la carrera del músico argentino. La edición incorporará una funda exterior con una historieta nueva, realizada por Crist junto con su hija, Verónica Reinoso.

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El proyecto llega 50 años después de un álbum que reunió a García con Carlos Cutaia en teclados, Óscar Moro en batería, José Luis Fernández en bajo y Gustavo Bazterrica en guitarra. La formación duró poco tiempo, pero dejó dos discos de estudio y una influencia persistente dentro del rock argentino.

El pasado 23 de octubre, Charly celebró sus 75 años (Agustín Dusserre)

La historieta de Crist ocupaba la tapa y la contratapa de la edición original. Ahora, los personajes de aquella tira volverán a aparecer en una situación situada medio siglo después, con diálogos nuevos creados para esta reedición.

La elección del dibujante tiene un vínculo directo con el origen de La Máquina de Hacer Pájaros. García tomó el nombre de una tira de Crist titulada “García y La Máquina de Hacer Pájaros”. En esa obra, el protagonista definía a la banda como “un pájaro progresivo”, una expresión que dialogaba con el rumbo musical que el artista buscaba en aquel momento.

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La tapa del disco no estaba a la vista ya que venía con una sobrecubierta con una historieta del humorista gráfico Crist

El vinilo dorado será el formato elegido para esta publicación aniversario. La reedición pone el foco en el arte gráfico de un álbum que se editó durante la última dictadura cívico-militar y que presentó un cambio considerable respecto del repertorio que García había desarrollado con Sui Generis.

Charly García buscó una banda para llevar sus nuevas canciones al escenario

Tras el final de Sui Generis, García se concentró durante varios meses en componer sin responder a una formación estable ni a un estilo determinado. El resultado fue un material más cercano al rock progresivo, el jazz rock y las estructuras complejas que circulaban en la escena internacional.

Su encuentro con Fito Páez en su reciente cumpleaños (Agustín Dusserre)

“La Máquina surgió por una especie de necesidad mía de querer tener un grupo para tocar en vivo porque tenía un montón de canciones compuestas”, explicó Charly García en una entrevista con la revista Pelo en 1977. El músico sostuvo entonces que la disponibilidad de intérpretes profesionales era limitada y que debía formar una banda o trabajar con personas de su entorno.

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En otra definición de aquellos años, García explicó que el objetivo era lograr arreglos que conservaran en directo el sonido registrado en el estudio. “La primera propuesta de La Máquina fue de hacer una música arreglada y que sonara igual en los discos que en vivo”, señaló.

La banda se nutrió de referencias como Genesis, Yes, Camel, Pink Floyd, Focus y Steely Dan. García llegó a describir el proyecto como “el Yes del subdesarrollo”, una fórmula que condensaba la aspiración técnica del grupo y las condiciones locales en las que desarrollaba su trabajo.

Tapa del disco "Películas" (1977), el segundo y último grabado por Charly y La Máquina...

El disco reunió canciones que quedaron incorporadas al repertorio del rock argentino

El álbum incluyó “Bubulina”, “Cómo mata el viento norte”, “Rock”, “Por probar el vino y el agua salada” y “Boletos, pases y abonos”, entre otras composiciones. “Cómo mata el viento norte” y “Bubulina” permanecen entre las piezas más reconocidas de aquella primera etapa de la banda.

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García describió el disco como un trabajo sin una identidad estilística única. “El primer long play nuestro es indefinido estilísticamente”, afirmó. Según su explicación, había pasado entre seis y siete meses escribiendo luego de dejar Sui Generis, sin las limitaciones que imponía una formación previa.

La grabación contó con un margen de trabajo poco habitual para la época. La compañía discográfica le otorgó a García entre 250 y 300 horas de estudio en ION, de acuerdo con información difundida por Sony. En las voces participaron también Nito Mestre, María Rosa Yorio, Héctor Dengis y Ana Quatraro.

Una anécdota recopilada por el sello indica que, cuando García convocó a Moro a fines de 1975 o comienzos de 1976, le hizo escuchar el álbum Head Hunters de Herbie Hancock. En particular, habría usado “Chameleon” como referencia para el sonido que buscaba para el nuevo grupo.

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La Máquina realizó 48 shows antes de editar su álbum debut

Antes de que el disco saliera a la venta, la banda consolidó su funcionamiento en una serie de conciertos en La Bola Loca, un pequeño teatro céntrico ubicado sobre un bowling. Entre mayo y julio de 1976 ofreció 48 presentaciones, con funciones de jueves a domingo y dos shows los viernes y sábados, según el comunicado de Sony citado por el medio.

Luego de la publicación del álbum, el grupo realizó actuaciones en Córdoba y Rosario, además de una presentación oficial en el Teatro Astral, donde ofreció cinco fechas. En 1977 grabó su segundo y último disco, Películas, considerado una de las obras centrales dentro de la discografía de García.

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La actividad de la formación también incluyó conciertos en Punta del Este y Montevideo. El periodista y escritor Roque Di Pietro, autor de Esta noche toca Charly, recordó que una de las actuaciones más relevantes fue la del Luna Park, donde adelantaron temas de Películas cuando el grupo estaba cerca de separarse.

Di Pietro señaló además una ausencia en el archivo audiovisual de la época: “Lo curioso es que tenemos una película de Sui Generis, pero no tenemos nada visual de esta banda”. La reedición del primer disco, con el regreso de Crist a la portada, recuperará así una parte gráfica de una formación que dejó dos álbumes entre 1976 y 1977.

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