El británico sufrió daños en su monoplaza que lo privaron de pelear por la victoria en Qatar

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“Uno más para añadir a la lista”, fue la definición de George Russell ante un nuevo contratiempo en su temporada 2026 de Fórmula 1. El británico sufrió un daño considerable en su Mercedes en la segunda vuelta del Gran Premio de Qatar, algo que lo privó de pelear por la victoria, que quedó en manos de su compañero Andrea Kimi Antonelli.

El corredor de 28 años fue la referencia de todo el fin de semana en Medio Oriente y largó en la pole position: logró defenderla con una sólida largada y mantuvo al italiano detrás. Sin embargo, en el segundo giro, pasó por arriba de piezas sueltas en el trazado —lugar en el que se tocaron los Racing Bulls— y una de estas quedó trabada en un elemento del piso. Más allá de que pudo continuar, el rendimiento de su Mercedes decayó de forma considerable: terminó a más de 30 segundos de Antonelli.

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Tras la carrera, Mercedes confirmó que los escombros que quedaron en la pista se incrustaron en una placa de freno. “El impacto fue bastante fuerte y supe que algo no estaba bien. Ahora solo veo el suelo”, lamentó Russell, quien consideró “inaceptable” encontrar restos dispersos al doblar una curva y la ausencia de un Virtual Safety Car para retirarlos. Mercedes intentó reparar el problema durante su prolongada segunda detención en boxes, pero no pudo eliminarlo por completo.

La pieza suelta que se incrustó en el monoplaza de Russell y le hizo perder rendimiento en Qatar (@MercedesAMGF1)

El británico definió el episodio como “uno más para añadir a la lista” de una temporada difícil. “En cierto modo, resume este año”, añadió antes de elogiar a Antonelli por su rendimiento y al equipo por el comportamiento del coche. “Me alegro de haber subido al podio, pero no debería haber sido así”, afirmó en la entrevista con la F1 en el podio.

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“Kimi hizo un trabajo increíble. El equipo hizo un trabajo fantástico con el coche este fin de semana; fue espectacular. ¡Tengo muchas ganas de que llegue la Nochevieja, si llegamos hasta allí, para dejar atrás este año!”, agregó Russell. Antes de subirse al podio, el corredor se tiró al suelo para ver los daños de su monoplaza con sus propios ojos.

Toto Wolff, líder de Mercedes, reflejó los daños que sufrió el auto del británico. “George sufrió daños tremendos por los escombros. Quería decir, parecía que podía perder casi un segundo por vuelta. Parecía que algo había explotado debajo del piso, así que en ese sentido no tenía herramientas para defenderse”, argumentó, según reprodujo el medio especializado Motorsport.

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El británico se tiró al piso para revisar el daño que lo privó de pelear por la victoria

Antonelli consiguió su décima victoria de la temporada y Mercedes firmó un 1-2 que no lograba hace varias carreras. Hacia el final de la carrera, el italiano consultó por radio si debía dejar pasar a Russell, aunque Mercedes descartó esa alternativa. El piloto británico aseguró que no habría aceptado el cambio de posiciones, al valorar el doble podio de la escudería: “No. Como dije, en este punto de la temporada, conseguir un 1-2… hace tiempo que no subimos juntos al podio, así que eso es todo lo que puedo decir”.

Oscar Piastri completó el podio, mientras que Max Verstappen finalizó cuarto y aseguró el subcampeonato del Campeonato de Pilotos. Russell ascendió al tercer puesto del campeonato con 282 puntos, aunque la disputa por esa posición continúa abierta: Lewis Hamilton suma 275, Lando Norris tiene 274 y Charles Leclerc acumula 256. Para reflejar la diferencia interna en Mercedes, Antonelli acumula un total de 427 puntos.

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Ferrari aseguró el subcampeonato de constructores gracias al sexto puesto de Hamilton y al séptimo de Leclerc. Red Bull y McLaren quedaron igualados con 456 puntos en la lucha por la tercera posición, mientras Haas, con 31 unidades, aventaja a Audi, con 29, en la disputa por el séptimo puesto.

La temporada concluirá entre el 4 y el 6 de diciembre con el Gran Premio de Abu Dabi, en el circuito de Yas Marina. La carrera tendrá 58 vueltas y comenzará a las 10:00 del domingo, hora argentina.