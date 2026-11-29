Tras marcar el único tanto ante Aucas desde el banco de suplentes, el atacante criticó la falta de competencia interna y señaló presiones ajenas al cuerpo técnico, algo que Trobbiani calificó de desacertado

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Darío Benedetto apuntó directamente contra Pablo Trobbiani, entrenador interino de Barcelona SC, después de la derrota por 3-1 ante Aucas que dejó al club de Guayaquil sin Copa Libertadores 2027. El delantero argentino, que ingresó desde el banco y marcó el único gol del equipo de penal, denunció injerencias externas en la conformación del plantel y cuestionó la falta de competencia interna en el vestuario.

“Creo que está a toda la vista. La realidad es que pasan cosas, dejamos que se meta gente de afuera en el armado del equipo. La verdad es que estoy grande para seguir bancándome esas cosas”, disparó el Pipa en la zona mixta del estadio Monumental, visiblemente molesto por haber sido suplente por tercera vez consecutiva.

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El delantero, con ocho años de historia en el club, reconoció que existe unidad en el plantel, pero marcó una diferencia entre el discurso y los hechos. “Hay un equipo unido, que sigue poniendo la cara. La verdad es que somos los mismos que siempre ponemos la cara, yo lo haré”, señaló.

A continuación, condicionó su propio compromiso futuro con la institución: “Siempre lo dije: yo voy a poner la cara siempre y cuando haya una competencia sana dentro del equipo y hoy no la hay. Y alguien lo tiene que decir. Así que eso es todo lo que voy a decir”.

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Consultado en conferencia de prensa sobre los dichos de su delantero, Pablo Trobbiani evitó una respuesta directa al asegurar que todavía no había escuchado las declaraciones. “Pipa es un profesional y se lo estima mucho en el equipo, pero no estoy al tanto de lo que dijo. Debo escucharlo, pero ya les digo que si fue así me parece muy desacertado y que el equipo lo armo yo”, respondió el entrenador.

Darío Benedetto denunció que al entrenador del Barcenlona SC le arman el equipo y su DT le respondió

Horas más tarde, el DT amplió su descargo y fue más contundente respecto a quién toma las decisiones futbolísticas. “Los hombres de fútbol tienen códigos y hay que estar en sintonía. El único que dirige el equipo soy yo y puse todos los jugadores con los que creía podíamos ganar este partido”, sostuvo. Y remató: “El único que hace el equipo soy yo”.

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La derrota ante Aucas selló la salida de Barcelona SC de la próxima edición de la Libertadores, con lo cual se cortó una racha de ocho participaciones consecutivas en el torneo continental. El club acumuló apenas nueve puntos de 24 posibles en las últimas ocho fechas del hexagonal final y quedó último de esa instancia, con 53 unidades totales.

Como local, el equipo tampoco logró sostener el rendimiento: en los últimos cuatro partidos disputados en Guayaquil sumó tres empates y una derrota. La única chance que le queda al club para 2027 es disputar el repechaje de la Copa Sudamericana.

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La eliminación también golpea a la ciudad en términos generales: será la primera vez desde 2009 que Guayaquil no cuenta con representantes en la Copa Libertadores, dado que Emelec, el otro club grande de la ciudad, tampoco clasificó y quedó sin torneos internacionales para el año próximo.

El conflicto entre Benedetto y Trobbiani se da en paralelo a un proceso eleccionario clave para el club. Los socios de Barcelona SC definirán a su nuevo presidente en una Asamblea prevista para el sábado 26 de diciembre, que requiere de un quorum mínimo de la mitad más uno de los socios empadronados para instalarse.

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Si esa convocatoria no reúne el número necesario de asistentes, deberá celebrarse una segunda asamblea entre fines de enero y comienzos de febrero, lo cual recortaría el margen de acción de la nueva dirigencia para armar el plantel antes del inicio del campeonato nacional, pautado para el fin de semana del 29 de enero.