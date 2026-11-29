La lampalagua, también llamada boa de las vizcacheras, es una especie catalogada como "rara" y en situación de peligro

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Una lampalagua de 2,20 metros de longitud fue hallada sobre una ciclovía en la localidad de San Francisco del Chañar, en el norte de la provincia de Córdoba, durante un operativo de rescate realizado el pasado sábado por la tarde. El reptil, una boa constrictora, fue encontrado sobre calle Belgrano, en el ingreso mismo al pueblo, según informó la Policía.

El avistamiento desató la intervención inmediata del personal de la Subdirección General de Bomberos, que desplegó las maniobras necesarias para retirar al animal del lugar sin ocasionarle daños. Los efectivos aplicaron técnicas de captura específicas hasta lograr asegurar al ejemplar. Tras el procedimiento, la lampalagua quedó a resguardo para su posterior liberación en su hábitat natural.

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San Francisco del Chañar se ubica en el norte cordobés, zona que históricamente forma parte del área de distribución de esta especie. No es casual que allí haya aparecido. Según estudios científicos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la lampalagua es una especie netamente chaqueña que se distribuye en el norte de la provincia, con presencia confirmada en el Chaco oriental, occidental, serrano y el noroeste del espinal. Las primeras citas puntuales de su distribución en la provincia registraron ejemplares adultos y crías en 7 departamentos y un total de 24 localidades.

El ejemplar rescatado medía 2,20 metros, una longitud esperable para la especie: en el noroeste cordobés, los machos registrados no superan los 2,35 metros de longitud total y los 6,1 kilogramos de peso, mientras que las hembras pueden alcanzar los 2,90 metros y los 13,9 kilogramos, de acuerdo con relevamientos realizados entre 1994 y la fecha de publicación de esas investigaciones.

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Qué es una lampalagua

La especie tiene presencia confirmada en 7 departamentos y 24 localidades del norte cordobés, una zona netamente chaqueña que integra su área de distribución histórica

La lampalagua —también conocida como ampalagua o boa de las vizcacheras— lleva el nombre científico Boa constrictor occidentalis y pertenece a la familia Boidae. Se trata de un ofidio de gran tamaño y cuerpo pesado, cuya coloración le brinda mimetismo con el ambiente. Presenta variación individual notable: sus fondos pueden ser grisáceos oscuros, castaño claros o amarronados. Los ejemplares juveniles son grises con matices rosados, y los adultos pueden superar los 4 metros de longitud.

No es ponzoñosa, mata a sus presas por constricción y es vivípara. Posee características anatómicas primitivas, entre ellas miembros posteriores vestigiales que se manifiestan externamente como un espolón a cada lado de la cloaca. Su dieta se basa principalmente en la vizcacha (Lagostomus maximus), aunque también incluye otros roedores, liebres, zorrinos y quirquinchos. Encuentra refugio en huecos naturales y, sobre todo, en las cuevas construidas por estos roedores, lo que explica su nombre popular.

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La especie está catalogada como “rara” y en situación de “peligro” en la provincia de Córdoba y en el orden nacional. A nivel internacional, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) la incluyó en su Apéndice I, lo que prohíbe totalmente su comercio en todas sus formas. En el plano local, la protege el Decreto Ley 4056/58, que prohíbe expresamente su caza. Entre los factores que presionaron históricamente sobre sus poblaciones figuran la destrucción del hábitat por desmonte, la expansión agropecuaria, la caza por demanda de cueros y las matanzas por temor o para proteger aves de corral.