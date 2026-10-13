EA Sports FC 27 incorpora gratis al AFC Richmond femenino de Ted Lasso en su nueva actualización

El equipo femenino de Ted Lasso llega a EA Sports FC 27 y estará en Carrera, Partido rápido y Ultimate Team - crédito @EASPORTSFC/X

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EA Sports FC 27 incorpora gratis al AFC Richmond femenino de Ted Lasso, una ampliación que suma a las Lady Greyhounds a los clubes disponibles en el videojuego y extiende la colaboración con la serie de Apple TV. La actualización permite utilizar al equipo en Patada Inicial, además de añadir contenidos para Ultimate Team y el Modo Carrera.

Ted Lasso vuelve a EA Sports FC

La incorporación del plantel femenino abre una nueva opción para quienes siguen la serie y busca trasladar su universo a más modos de juego dentro de EA Sports FC 27.

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El AFC Richmond ya había formado parte de la franquicia en FIFA 23. En aquella ocasión, los jugadores podían seleccionar al equipo masculino en Patada Inicial y disputar encuentros con figuras de la serie como Ted Lasso y Dani Rojas.

Ted Lasso llega al banquillo femenino de EA Sports FC 27 - (EA Sports FC 27)

La actualización de FC 27 amplía esa propuesta con las Lady Greyhounds, el equipo femenino vinculado al club ficticio. De esta forma, los usuarios podrán escoger una plantilla inspirada en los personajes femeninos de la producción de Apple TV dentro de la lista de clubes para partidos rápidos.

La inclusión refuerza el vínculo entre el videojuego y la serie, que convirtió al AFC Richmond en una referencia reconocible para seguidores del fútbol y de la ficción televisiva. El club ficticio vuelve a los campos virtuales con opciones para el fútbol masculino y femenino.

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El contenido estará disponible sin costo adicional para los propietarios del juego. La actualización no se limita a un cambio visual ni a la presencia de uniformes y escudos: incorpora variantes jugables vinculadas a distintos modos, con Ted Lasso como una de las piezas centrales.

Ted Lasso podrá dirigir equipos en Ultimate Team

Uno de los contenidos de la actualización es Ted Lasso’s Masterclass, una serie de retos que permite obtener al entrenador como recompensa para Ultimate Team. El personaje podrá incorporarse a la plantilla y aportará química a los futbolistas estadounidenses.

El entrenador ficticio podrá dirigir una plantilla durante una partida nueva, con escenas especiales desde la banda y una experiencia centrada en el fútbol de mujeres - crédito de AppleTV+

La recompensa tendrá disponibilidad limitada, por lo que será necesario completar los objetivos durante el periodo habilitado por el juego. El sistema traslada al modo de cartas uno de los elementos que definieron la identidad de la serie: el papel de Ted como entrenador y gestor de un vestuario.

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La presencia del técnico en Ultimate Team amplía el tipo de colaboración que EA Sports había utilizado en entregas anteriores. En lugar de limitarse a incluir jugadores, indumentarias o elementos decorativos, FC 27 incorpora al personaje dentro de una modalidad competitiva que reúne a gran parte de su comunidad.

El entrenador podrá obtenerse a través de desafíos temporales, una fórmula que añade un motivo para volver al modo y completar objetivos relacionados con la colaboración.

El Modo Carrera tendrá animaciones especiales

El regreso de Ted Lasso también alcanza al Modo Carrera. Los usuarios podrán elegirlo como entrenador al iniciar una nueva partida, dentro de la opción de entrenadores reales y en el apartado de equipos femeninos.

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El AFC Richmond femenino entra en Ultimate Team y Modo Carrera - crédito @EASPORTSFC/X

Esta elección activa animaciones específicas durante los partidos. Las retransmisiones virtuales mostrarán reacciones del personaje desde la banda, con planos de cámara que buscan reproducir su papel en la serie.

La decisión de ubicarlo entre los equipos femeninos conecta de forma directa con la llegada de las Lady Greyhounds. El contenido plantea una trayectoria desde el banquillo que permite gestionar al club ficticio en una competición y construir una temporada propia dentro del videojuego.

Una colaboración que vuelve después de FIFA 23

La relación entre Ted Lasso y los videojuegos de fútbol comenzó con FIFA 23, cuando el AFC Richmond entró como equipo seleccionable en Patada Inicial. Aquella aparición llevó a la franquicia a personajes que ya formaban parte de la cultura popular, pero con un alcance limitado en comparación con la nueva actualización.

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La serie se estrenó en 2020, durante el periodo de confinamientos por la pandemia, y construyó su popularidad a partir de una historia centrada en un entrenador estadounidense que llega al fútbol inglés. Su relato abordó la empatía, la salud mental, los vínculos personales y la evolución de un grupo deportivo.

El programa también presentó un modelo de liderazgo alejado de la figura del técnico autoritario. Ted Lasso se caracteriza por la escucha, el optimismo y la atención a los conflictos de sus jugadores, elementos que acompañaron el desarrollo de personajes como Rebecca, Roy Kent, Keeley Jones y Dani Rojas.

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Con la llegada de las Lady Greyhounds, los partidos rápidos, Ultimate Team y el Modo Carrera, EA Sports FC 27 amplía una colaboración que ahora ofrece más formas de llevar al AFC Richmond al terreno de juego.