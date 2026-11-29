La nueva ruta de Copa Airlines hacia la isla de Margarita cuenta con tres frecuencias semanales, los martes, jueves y domingos. Cortesía

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Con tres vuelos semanales, Copa Airlinessu nueva ruta directa hacia Porlamar, en la isla de Margarita, Venezuela, ampliando las opciones de conectividad desde Panamá hacia uno de los principales destinos turísticos del Caribe venezolano.

La aerolínea panameña operará los martes, jueves y domingos, con salidas desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen a las 9:50 de la mañana y llegada a territorio venezolano a la 1:36 de la tarde, en horario local.

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Los vuelos de regreso partirán a las 2:46 de la tarde desde el Aeropuerto Internacional Santiago Mariño, con llegada a Panamá a las 4:30 de la tarde, facilitando las conexiones hacia otros destinos de América y el Caribe.

Ubicada en el estado Nueva Esparta, Margarita es conocida como la Perla del Caribe y cuenta con atractivos como las playas El Agua, Parguito y El Yaque, esta última reconocida por sus condiciones para la práctica de deportes acuáticos.

La oferta turística incluye el castillo de San Carlos de Borromeo, la basílica de Nuestra Señora del Valle y excursiones hacia las islas de Coche y Cubagua, donde se conservan vestigios de Nueva Cádiz, uno de los primeros asentamientos españoles de Sudamérica.

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Conocida como la Perla del Caribe, la isla de Margarita es uno de los principales destinos turísticos de Venezuela. Cortesía

Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines, destacó la importancia del mercado venezolano para la compañía y expresó su confianza en que la conectividad aérea contribuya a impulsar la recuperación turística y el desarrollo económico de Margarita.

La apertura de la ruta estuvo acompañada por el anuncio de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien ordenó el 27 de noviembre eliminar el requisito de visa para los ciudadanos panameños, con el propósito de incentivar la actividad turística.

La exigencia migratoria estaba vigente desde octubre de 2017, cuando el gobierno del entonces presidente Nicolás Maduro adoptó una medida de reciprocidad, después de que Panamá estableciera el visado obligatorio para los ciudadanos venezolanos.

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Con la incorporación de Porlamar, Copa Airlines alcanza 47 frecuencias semanales hacia Venezuela, distribuidas entre seis destinos, fortaleciendo su presencia en ese mercado después de las interrupciones ocasionadas por los terremotos del 24 de junio.

Actualmente, la compañía ofrece 14 vuelos semanales hacia Caracas, igual cantidad hacia Valencia, siete a Maracaibo, cinco a Barcelona, cuatro a Barquisimeto y tres hacia la isla de Margarita.

Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines, destacó el potencial turístico y económico de la isla de Margarita. REUTERS/Enea Lebrun

Antes de los movimientos sísmicos, Copa operaba tres vuelos diarios hacia Caracas, pero los daños registrados en la terminal aérea de Maiquetía obligaron a suspender temporalmente las operaciones, que fueron retomadas el 1 de septiembre de 2026.

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Dos semanas después se restableció la segunda frecuencia diaria, aunque la aerolínea todavía mantiene siete vuelos semanales menos hacia Caracas respecto a la programación que tenía antes de la emergencia provocada por los terremotos.

La expansión de Copa hacia destinos turísticos también registra resultados en México, donde la conexión directa entre Panamá y Los Cabos, inaugurada el 4 de diciembre de 2025, ha movilizado más de 14.000 pasajeros y registra una ocupación del 83%.

Según el Observatorio Turístico de Los Cabos, entre enero y septiembre de 2026, los pasajeros que iniciaron su viaje en Panamá aumentaron de 61 a más de 2.900, un crecimiento superior al 4.600%, convirtiéndose en el mercado emisor de mayor expansión porcentual.

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A estos viajeros se sumaron otros 11.730 pasajeros que utilizaron Tocumen como punto de conexión, siendo Colombia el principal mercado de procedencia entre quienes llegaron a Los Cabos a través del centro de operaciones panameño.

El Arco de Cabo San Lucas es uno de los principales símbolos turísticos de Los Cabos, en el estado mexicano de Baja California Sur. Cortesía

Durante el primer semestre de 2026, el destino mexicano registró un incremento del 66,3% en el tráfico de pasajeros sudamericanos y del 82,3% entre los procedentes de Centroamérica, coincidiendo con la ampliación de la conectividad regional.

Ubicado en el estado mexicano de Baja California Sur, Los Cabos combina paisajes desérticos y montañosos con las aguas del océano Pacífico y el mar de Cortés, donde se encuentra el emblemático Arco de Cabo San Lucas.

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El destino comprende las ciudades de Cabo San Lucas y San José del Cabo, con una oferta turística que incluye complejos hoteleros de lujo, campos de golf, pesca deportiva, avistamiento de ballenas y experiencias gastronómicas vinculadas con las comunidades locales.

Rodrigo Esponda, director del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, destacó que la conexión con Panamá ha permitido ampliar la presencia del destino en los mercados latinoamericanos y favorecer el intercambio turístico y económico entre los países de la región.