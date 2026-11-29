Los cubanos residentes en Miami incrementan el envío de alimentos, artículos de aseo y dinero a sus familiares en la isla. (AP Foto/Ramón Espinosa)

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Cubanos residentes en Miami dijeron que mantienen o incrementan el envío de alimentos, artículos de higiene y dinero a familiares en Cuba, ante las dificultades económicas que, según relataron, enfrentan sus parientes en la isla. Los testimonios fueron recogidos por Telemundo 51 Miami.

Café, leche, pañales, detergente, jabón, alimentos enlatados y aceite son algunos de los productos que los entrevistados mencionaron como parte de sus envíos. “Todo, todo es necesario en Cuba”, expresó una residente.

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Otra mujer detalló los artículos que preparaba para un familiar: “Pampers para mi mamá, detergente, jabones, cosas enlatadas, aceite”.

Las bodegas y la asistencia para personas vulnerables

El informe señaló que el sistema de abastecimiento subsidiado, asociado a las bodegas y la libreta de racionamiento, atraviesa cambios. Algunos residentes consultados consideraron que esa situación podría llevarlos a enviar más ayuda desde Estados Unidos.

“Me imagino que me tocará mandar más cosas para allá”, afirmó una de las entrevistadas.

Pañales, leche, café, aceite y alimentos enlatados integran los paquetes de ayuda que salen hacia Cuba desde Estados Unidos. (Foto AP/Ramón Espinosa)

Según Telemundo 51, de unas 12 mil bodegas existentes en Cuba, las autoridades seleccionaron 1,913 para distribuir asistencia alimentaria a 883 mil personas clasificadas por el Estado como vulnerables.

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Esa cifra representa el 9% de la población, de acuerdo con los datos citados en el reportaje. Para el resto de los ciudadanos, el informe indicó que la alternativa anunciada son los llamados mercados de barrio, donde se venderían alimentos a precios más bajos.

Una residente cuestionó el funcionamiento histórico de la libreta de racionamiento. “La libreta nunca resolvió nada. Todo eso fue una mentira, un montaje”, sostuvo.

La entrevistada también criticó la dependencia de los ciudadanos respecto de las instituciones estatales. “El comunismo es depender del gobierno, y eso es lo que han hecho ellos siempre: que el pueblo dependa de ellos, más nada”, expresó.

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Las familias de Miami y el envío de ayuda a Cuba

El apoyo económico a los parientes en la isla forma parte de los gastos habituales de los emigrados en el sur de Florida.

Para varios de los residentes consultados, ayudar a sus familiares en Cuba forma parte de sus gastos habituales. Algunos describieron esa responsabilidad como una situación difícil, debido a que deben combinar sus obligaciones en Estados Unidos con las necesidades de sus parientes en la isla.

“Es muy duro porque uno aquí trabaja mucho, pero tenemos de todo. Y allá...”, comentó una mujer entrevistada en Miami.

Otra residente habló sobre las limitaciones que enfrentan quienes envían apoyo económico o paquetes desde Estados Unidos. “Es el [pitido] tener que depender de los que estamos aquí, que no podemos resolverle ninguna situación grande a nuestra familia”, dijo.

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La mujer añadió que esa realidad genera malestar entre quienes viven fuera de Cuba. “Te sientes muy mal”, afirmó.

Otra entrevistada consideró que tener familiares en el exterior puede aliviar parte de las carencias. “Las personas que por lo menos tienen familiares aquí se salvan por eso, pero las que no”, señaló.

El costo de los productos básicos reduce el poder adquisitivo en los hogares cubanos y consume los recursos en pocos días. (AP Foto/Ramón Espinosa)

El precio de los alimentos y la cotización del dólar

Uno de los testimonios se refirió al costo de los productos básicos y a la rapidez con la que se agotan los recursos disponibles en los hogares. “No se puede ni comer, prácticamente”, dijo una residente.

La entrevistada añadió que el dinero alcanza para pocos días: “Ya lo que estamos es comiéndonos el dinero, como decimos, en dos o tres días”.

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El reportaje de Telemundo 51 indicó que, en medio de esa situación, las autoridades cubanas mantienen la convocatoria a la inversión extranjera, incluida la de emigrados cubanos.

Una de las residentes manifestó dudas sobre los resultados de esas medidas. “Eso creíamos los cubanos, que estaba funcionando algo. Ya no”, afirmó.

La cotización del dólar roza los 1,000 pesos cubanos e impacta en las familias que dependen de un salario en moneda nacional. (AP Foto/Ramón Espinosa)

“Ya nos dimos cuenta, nos quitaron el paño de los ojos y nos dimos cuenta que nada funciona”, agregó.

Actualmente el precio del dólar roza los 1,000 pesos cubanos, una cotización que, según el reporte, afecta a quienes dependen de un salario en moneda nacional para cubrir la alimentación de sus familias.

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