El repaso que sigue ordena los hechos según su relevancia. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic/Denis Balibouse/Rockstar)

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El año 2026 dejó una lista de avances que combinaron inteligencia artificial, exploración espacial y entretenimiento masivo. OpenAI presentó un modelo que su propia compañía describió como un paso hacia la superinteligencia, la NASA llevó astronautas a las inmediaciones de la Luna después de cinco décadas y el videojuego Grand Theft Auto VI rompió marcas de ventas tras 13 años de espera.

A esto se sumaron el regreso de Jensen Huang a la conducción de Nvidia, el primer iPhone plegable de Apple, los robots humanoides en tareas domésticas y los primeros ensayos de vehículos voladores por parte de Tesla y BETA Technologies.

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Cada uno de estos episodios tuvo impacto en mercados bursátiles, en la vida cotidiana o en la forma en que se entiende el límite entre la ciencia ficción y la tecnología disponible. El repaso que sigue ordena los hechos según su relevancia y detalla cifras, declaraciones y fechas que marcaron el año.

OpenAI lanza GPT-6.2 Astra y Sol: mayor rendimiento utilizando menos 'tokens' para garantizar un menor coste. Europa Press

Inteligencia artificial: OpenAI y el salto hacia la superinteligencia

El 3 de septiembre, OpenAI lanzó ChatGPT-6 Astra, un modelo que su presidente, Greg Brockman, calificó como una de las primeras etapas hacia la inteligencia artificial general, es decir, un sistema capaz de superar a los humanos en una gama amplia de tareas.

El modelo mostró una capacidad del 98% para resolver problemas matemáticos complejos y demostró destreza para crear sitios web completos sin intervención humana constante. También evidenció mayor autonomía en situaciones donde las instrucciones de los usuarios resultaban ambiguas, lo que redujo la cantidad de interacciones necesarias para producir contenido de calidad.

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La pregunta sobre qué significa que un modelo de IA avance hacia la superinteligencia tiene una respuesta concreta en este caso: según OpenAI, se trata de un sistema con capacidad para resolver tareas complejas con mínima supervisión humana y con un desempeño que iguala o supera el de expertos humanos en campos específicos, como ocurrió con ChatGPT-6 Astra en matemáticas y programación web.

A Jensen Huang se le vinculó sentimentalmente —estando casado con Lori Huang— con tres mujeres en el escándalo de noviembre de 2026. Europa Press

El regreso de Jensen Huang a Nvidia sacudió los mercados

Uno de los episodios más resonantes del año giró en torno al CEO de Nvidia, Jensen Huang, quien volvió a su cargo el 24 de noviembre, apenas 11 días después de haber renunciado en medio de un escándalo vinculado a relaciones extramatrimoniales con una presunta espía china y con la vicepresidenta de Salud de la compañía.

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El día del anuncio del retorno, las acciones de la mayor productora mundial de chips para inteligencia artificial avanzaron hasta 35%, la mayor subida intradía registrada desde el año 2000. Ese salto bursátil representó un incremento de más de USD 1 millón en la capitalización de mercado de la empresa.

El caso combinó elementos poco habituales en el mundo corporativo tecnológico: un presunto episodio de espionaje, un escándalo personal y una recuperación financiera inmediata tras la vuelta del ejecutivo a la conducción de la compañía.

El mapa de GTA 6 está ambientado en el estado ficticio de Leonida (inspirado en Florida) e incluye a Vice City. Europa Press

GTA VI y el récord histórico de PlayStation

Rockstar Games, filial de Take-Two Interactive Software, lanzó Grand Theft Auto VI el 19 de noviembre, después de 13 años de espera desde la entrega anterior de la franquicia. El estreno se convirtió en el más grande de la historia de PlayStation, con más de 39 millones de jugadores hasta el 22 de noviembre, según informó Sony.

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El impacto del lanzamiento también se reflejó en el hardware: la demanda del videojuego impulsó las ventas de la consola PS5 y generó el mayor número de consolas conectadas por primera vez en un solo día desde el lanzamiento de la máquina en 2020.

La misión Artemis II marcó el regreso a la órbita lunar

El 1 de abril, la misión Artemis II de la NASA despegó desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, con destino a la órbita lunar. Se trató del primer viaje tripulado alrededor de la Luna en 50 años.

Los astronautas estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el canadiense Jeremy Hansen, completaron un recorrido de 10 días que les permitió observar el satélite natural desde una perspectiva inédita para una tripulación en medio siglo.

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El 1 de abril, la misión Artemis II de la NASA despegó desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, con destino a la órbita lunar. NASA/Handout via REUTERS

Apple presentó su primer iPhone plegable

Bajo la conducción de John Ternus como CEO de la compañía, Apple presentó el 9 de septiembre su primer teléfono inteligente plegable, el iPhone Duo. El dispositivo, del que se hablaba desde 2026, combina una pantalla interior de gran tamaño con una pantalla externa más pequeña y adopta, plegado, un formato similar al de un pasaporte.

El precio inicial en Estados Unidos es de USD 1.999 para la versión de 256 GB. Entre sus características figuran un chip A20 Pro, un módem C2 propio, opciones de color oscuro y claro, y cámaras estándar y ultra gran angular, sin teleobjetivo.

Robots humanoides y vehículos voladores: la movilidad y el hogar del futuro

Tau Robotics, compañía dedicada al desarrollo de inteligencia artificial para robots, lanzó el 13 de agosto un servicio de limpieza doméstica y de oficinas ejecutado por humanoides, capaces de aspirar y sacar la basura. El servicio se contrata por USD 30 la hora en San Francisco, California, a través del sitio web de la empresa, mediante un sistema de invitación y lista de espera con código de acceso.

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En el terreno de la movilidad, Tesla presentó el 16 de octubre su modelo deportivo Roadster, al que Elon Musk equiparó con un auto volador. En la presentación, el prototipo subió por una rampa y realizó un giro controlado antes de descender, mediante lo que Musk denominó un “sistema de 10 tanques de aire a ultra alta presión”, utilizado para saltar y dar vueltas sobre otros vehículos de la marca.

El nuevo director ejecutivo de Apple, John Ternus, sostiene el nuevo iPhone Duo plegable durante el evento de Apple en el Teatro Steve Jobs en Cupertino, California. REUTERS/Carlos Barria

Cabe señalar que la producción del Roadster comenzará en 2028, año en que recién saldría al mercado, y el vehículo no está homologado para circular en vías públicas.

En paralelo, la empresa estadounidense BETA Technologies avanzó en la regulación de los taxis eléctricos voladores, luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) autorizara a su aeronave ALIA A250 a realizar vuelos de demostración con operadores y potenciales clientes.

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La FAA señaló en un comunicado: “Esto representa la iniciativa más reciente del gobierno de Trump para impulsar la innovación estadounidense en el espacio aéreo y abrir las puertas al futuro de la aviación en Estados Unidos”.