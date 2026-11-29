Los anuncios patrocinados pueden ocultar tiendas falsas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los anuncios pagados en Google o Bing pueden dirigir a tiendas falsas que buscan captar datos personales, bancarios o de acceso a cuentas. Durante la temporada de fiestas, cuando aumentan las búsquedas de productos, descuentos y comercios nuevos, los estafadores aprovechan la urgencia para aparecer junto a vendedores legítimos en los primeros resultados.

Comprar por internet puede resultar práctico, especialmente cuando se busca un artículo difícil de encontrar. Sin embargo, el primer enlace que aparece en un buscador no siempre pertenece a la compañía real. Los delincuentes pagan anuncios para colocar páginas fraudulentas en lugares visibles y lograr que las personas entreguen su dinero o información sin comprobar a quién están comprando.

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Los anuncios pueden aparecer junto a tiendas legítimas

Los resultados patrocinados tienen una posición destacada dentro de los buscadores. En ocasiones, se muestran antes de los resultados orgánicos y pueden tener un diseño similar al de los enlaces de empresas conocidas.

Las estafas digitales aprovechan la urgencia de las fiestas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa ubicación puede generar una falsa sensación de confianza. Una persona que busca una marca, un producto popular o una oferta concreta puede hacer clic en el primer anuncio sin revisar la dirección del sitio web. El problema aparece cuando la página imita el nombre, los colores o la apariencia de una tienda real.

Los estafadores esperan que el usuario actúe con rapidez. La temporada de fiestas favorece ese comportamiento porque hay más compras, más promociones y menor margen para comparar alternativas. El anuncio puede parecer una oportunidad, pero el destino final puede ser una página creada para engañar.

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Al entrar en un sitio fraudulento, la víctima puede pagar por un producto que nunca recibirá. También puede entregar datos sensibles, como el número de una cuenta bancaria, información de tarjetas o credenciales de acceso. Esa información puede utilizarse para cometer otros fraudes o para intentar robar la identidad de la persona afectada.

El primer resultado no siempre es el más seguro

Los anuncios pagados aparecen en función de la inversión realizada para promocionarlos. Los resultados que figuran debajo de esos anuncios, conocidos como resultados orgánicos, se ordenan por relevancia y no por quién pagó más.

Los delincuentes utilizan descuentos poco habituales, productos difíciles de encontrar y mensajes de disponibilidad limitada para acelerar decisiones y evitar que los compradores revisen quién administra cada plataforma (Reuters)

Por eso, una de las primeras medidas de seguridad consiste en desplazarse más allá de los enlaces patrocinados. Revisar los resultados orgánicos permite comparar opciones y encontrar con mayor facilidad el sitio oficial de la empresa buscada.

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No se trata de asumir que todos los anuncios son fraudulentos. Muchas compañías legítimas usan publicidad en buscadores. El riesgo surge cuando un usuario confía en un enlace solo porque está ubicado en la parte superior de la página.

La posición de un resultado no confirma que una tienda sea legítima. Antes de ingresar datos personales o realizar un pago, conviene verificar el nombre de la empresa, la dirección web y la información disponible sobre el vendedor.

Buscar quejas ayuda a identificar vendedores desconocidos

Cuando una tienda no es conocida, una búsqueda adicional puede evitar problemas. Una opción consiste en escribir el nombre de la compañía junto con palabras como “queja” o “estafa”. Este paso permite encontrar experiencias de otros usuarios antes de entregar dinero o datos.

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Revisar los resultados orgánicos mejora la seguridad al comprar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las opiniones y comentarios no sustituyen la revisión de la página, pero ayudan a detectar señales de alerta. Si varias personas describen problemas con pagos, entregas, devoluciones o atención al cliente, corresponde detener la compra y buscar otra alternativa.

También es recomendable revisar si el sitio ofrece datos claros sobre la empresa. La falta de referencias, la ausencia de información identificable o las promesas de descuentos fuera de lo habitual pueden justificar una comprobación más cuidadosa.

El objetivo no es desconfiar de todos los comercios nuevos. Se trata de dedicar unos minutos a verificar quién está detrás de la página. Una compra segura requiere comprobar al vendedor antes de completar el pedido, especialmente si el artículo es difícil de encontrar o aparece con una oferta que parece demasiado conveniente.

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Escribir la dirección evita enlaces fraudulentos

La forma más segura de llegar a una tienda conocida es escribir directamente su dirección web en el navegador. Este método reduce el riesgo de hacer clic en anuncios falsos, enlaces compartidos o páginas que imitan a una marca.

Si se conoce el sitio oficial de la compañía, no es necesario recurrir a una búsqueda. Introducir la dirección completa permite llegar al portal correcto y revisar desde allí los productos, precios y condiciones de compra.

En el caso de comercios nuevos, los resultados orgánicos y la búsqueda de experiencias de otros clientes pueden servir como referencia. La combinación de estas medidas ayuda a reducir el riesgo de llegar a un portal creado para captar información.

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La temporada de fiestas suele impulsar decisiones rápidas. Los estafadores aprovechan esa presión para colocar anuncios en lugares visibles y atraer a personas que buscan ofertas o productos agotados.

Detenerse antes de hacer clic, bajar hasta los resultados orgánicos, investigar al vendedor y escribir directamente la dirección de una empresa conocida son medidas sencillas. La compra más segura empieza antes de pagar: al comprobar que el sitio al que se llegó pertenece realmente a quien dice ser.