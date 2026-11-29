Flavio Briatore quedó disconforme con el rendimiento del equipo Alpine en Qatar

Guardar

Luego del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, el asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, analizó la labor de la escudería francesa en la penúltima fecha disputada en el Circuito Internacional de Lusail. El argentino Franco Colapinto y su compañero, el francés Pierre Gasly, no pudieron sumar puntos en un fin de semana complicado para los de Enstone.

“Ha sido un fin de semana decepcionante para nosotros, especialmente tras el gran momento vivido en Las Vegas, donde logramos sumar puntos con ambos coches. Lo ocurrido este fin de semana en Qatar ha sido justo lo contrario. Nuestro rendimiento aquí ha sido especialmente flojo; el trazado del circuito ha dejado en evidencia las debilidades de nuestro conjunto. Tenemos mucho que analizar y comprender”, afirmó el italiano, de 76 años, en el comunicado de prensa difundido por Alpine.

PUBLICIDAD

“La próxima semana se disputa la última carrera de la temporada en Abu Dhabi. Viajamos allí con el objetivo de cerrar el año de la mejor manera posible, buscando que ambos pilotos vuelvan a terminar en la zona de puntos”, concluyó el hombre fuerte del team galo.

Alpine se ubica sexto en el Campeonato Mundial de Constructores y no pudo reducir su diferencia con Racing Bulls, que marcha quinto en la tabla de escuderías en la presente temporada.

En cuanto a Colapinto, largó en el 14º puesto, tuvo otra buena largada y un gran ritmo con los neumáticos duros. Se perfiló para intentar pelear por meterse en la zona de puntos, pero una mala gestión de Alpine en su primera detención lo perjudicó ya que demoraron 8,5 segundos al tener problemas para colocar el neumático delantero izquierdo. El promedio para el cambio de gomas es de 1,5 a 2,5 segundos. Cuando ingresó en los boxes era noveno y cayó a la 14ª colocación.

PUBLICIDAD

Luego de la carrera, Franco indicó en diálogo con ESPN que “el primer stint (tramo de carrera) fue muy bueno. Después nos equivocamos con el balance del auto para el segundo y tercer stint, pero en general tenía un buen ritmo para esta carrera. No estábamos mal”.

Luego, el corredor bonaerense de 23 años enfatizó: “Perdí muchas posiciones y tiempo en pista con la parada, seis o siete segundos más lenta. Perdí mucho tiempo ahí. Intentaremos mejorar eso para la próxima. Es muy difícil ganar tanto tiempo en pista y después lo perdés en boxes. Una lástima, pero veremos de terminar mejor en Abu Dhabi. Un finde difícil para nosotros así que no nos cayó bien la pista”.

PUBLICIDAD

No obstante, se fue conforme con su labor: “Más que nada, estoy contento con mi performance en un circuito que siempre me costó bastante, con curvas largas que siempre me complicó por mi estilo de manejo. Este fin de semana fui muy bien en qualy, bien en carrera, tuve muy buen ritmo y maximicé mucho todo. Fui muy consistente en carrera. Después fue un circuito que nos cayó mal como equipo e intentaremos estar mejor para el año que viene”.

Gasly, por su parte, partió 12º y terminó 14º con problemas de adherencia en pista. Fue un fin de semana complicado para el competidor de 30 años con un despiste el viernes y otro este domingo. “El coche ha sido muy difícil de manejar: me faltaba agarre, el coche se me iba de lado en muchas curvas y hemos terminado muy lejos de los puntos, lo cual nunca es una sensación agradable”, contó Gasly. “Nuestro rendimiento general durante todo el fin de semana ha sido flojo”, subrayó en consonancia con lo planteado por Briatore.

PUBLICIDAD

La temporada de Fórmula 1 terminará el próximo fin de semana con el Gran Premio de Abu Dhabi. En el circuito de Yas Marina, Franco Colapinto buscará volver a la zona de puntos y terminar de la mejor forma su primera temporada en la F1.