La Policía Nacional Civil capturó a Luis 'N', alias 'Toño', tras su arribo en un vuelo de deportados desde Estados Unidos. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

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Un vuelo con guatemaltecos deportados desde Estados Unidos aterrizó el sábado 28 de noviembre, entre los retornados, se encontraba un hombre prófugo de la justicia. El sujeto fue identificado como Luis “N”, alias “Toño”, era buscado por su presunta participación en el asesinato de al menos ocho personas, cuyos restos fueron hallados dentro de bolsas plásticas en Palencia en 2025.

El detenido, de 26 años, fue identificado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) cuando llegó al país en un vuelo procedente de Estados Unidos. La captura se concretó debido a una orden de aprehensión emitida el 8 de septiembre de 2026.

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“Toño” había sido detenido previamente por autoridades migratorias estadounidenses por permanecer de forma irregular en Harlingen, una ciudad ubicada al sur de Texas. Tras su deportación, fue puesto a disposición de las autoridades guatemaltecas.

La PNC informó que el señalado sería integrante de la mara Salvatrucha y que la principal línea de investigación relaciona el caso con un conflicto entre pandillas. El expediente continúa bajo investigación para determinar la participación de cada una de las personas implicadas.

Ocho bolsas con restos humanos fueron abandonadas bajo un puente

Los agentes capturaron en el aeropuerto a Sharon 'N', hermana del acusado, bajo cargos de asociación ilícita. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

El hecho por el que “Toño” era buscado se remonta al 24 de octubre de 2025. Ese día, los Bomberos Voluntarios recibieron una alerta sobre varios bultos sospechosos bajo el puente San Juan, en el kilómetro 21 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de Palencia.

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Al revisar el lugar, los socorristas localizaron ocho bolsas plásticas que contenían restos humanos. Las víctimas estaban en avanzado estado de descomposición, según la información conocida del caso.

La orden de captura contra Luis “N” incluye los delitos de asociación ilícita, terrorismo, plagio o secuestro y asesinato. Los cargos responden a las pesquisas realizadas por las autoridades a partir del hallazgo en la ruta al Atlántico.

El señalado también es investigado por un ataque armado ocurrido el 21 de agosto de 2026 en la colonia Amparo 1, zona 7 de la Ciudad de Guatemala. En ese hecho murió una persona de 22 años y otra resultó herida.

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La PNC no ha informado cuál habría sido la función específica de “Toño” durante ese ataque ni si existen otras órdenes de captura vinculadas con el caso.

¡Urgente! Localizan ocho bolsas plásticas con restos humanos en el kilómetro 21 de la ruta al Atlántico. Video: Bomberos Voluntarios https://t.co/OTIPWz9XoK — Geber Osorio (@OsorioGeber) October 25, 2025

La hermana del detenido también fue capturada en el aeropuerto

La llegada del vuelo permitió la detención de una segunda persona. Sharon “N”, de 29 años y hermana del capturado, se presentó en el área de recepción para esperarlo tras su retorno desde Estados Unidos.

Los agentes verificaron que la mujer tenía una orden de captura vigente por asociación ilícita. La PNC la detuvo en el lugar y señaló que es investigada por su presunta participación en el abandono de las víctimas encontradas en Palencia.

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La masacre de Huité mantiene abierta una investigación por la actuación de un comando

Casi un año después del caso de Palencia, los hechos violentos no han dado tregua, recientemente se dio a conocer una masacre el 27 de septiembre de 2026 en Huité, Zacapa, donde una incursión armada dejó ocho personas fallecidas.

La investigación intenta determinar quiénes integraban el comando que llegó al municipio y qué ocurrió durante la jornada. Autoridades del Ministerio Público (MP) han mantenido bajo reserva parte de las diligencias y no han divulgado posibles responsabilidades penales.

El Gobierno decretó un estado de sitio en Zacapa e Izabal el 14 de noviembre, después de una serie de ataques armados en el oriente del país. La medida incluyó operativos y despliegues de fuerzas de seguridad en zonas donde las autoridades investigan la presencia de estructuras criminales.

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Luis “N” y Sharon “N” deberán enfrentar el proceso judicial correspondiente por los delitos que les atribuye la Fiscalía. Mientras tanto, las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer la muerte de las ocho personas halladas en Palencia.