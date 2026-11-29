En Guatemala, siete de cada diez asentamientos informales carecen de un suministro continuo de agua potable, una precariedad que golpea las condiciones de vida de miles de familias urbanas.
Los datos surgen del levantamiento nacional del Registro de Asentamientos Informales (RAI), herramienta técnica ejecutada por la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular (Udevipo) y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) para diagnosticar el estado del hábitat precario en las principales urbes del país centroamericano.
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El informe territorial expone que el déficit hídrico forma parte de un cuadro severo de desatención de servicios esenciales. Nueve de cada diez asentamientos registran carencias vinculadas con el acceso al agua y las redes de drenaje sanitario y pluvial.
Este problema alcanza su nivel más crítico en la Ciudad Turística de Flores, donde el 94% de las comunidades sufre estas fallas. Asimismo, cuatro de cada diez comunidades acumulan deficiencias de manera simultánea en tres o cuatro servicios básicos indispensables.
La falta de agua corriente todos los días obliga a los residentes a recurrir a camiones cisterna privados o a fuentes comunitarias no reguladas, lo que encarece los presupuestos del hogar y eleva la exposición a problemas gastrointestinales.
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El levantamiento de Udevipo recopiló datos en diez nodos urbanos estratégicos, entre ellos Las Verapaces, Puerto Barrios, Escuintla, Huehuetenango, Los Altos, así como las regiones de Oriente, Sur Oriente y Sur Occidente. Donde se contabilizaron 983 asentamientos humanos.
El área metropolitana concentra la mayor cantidad de asentamientos del país
La distribución geográfica de los datos del sistema estatal confirma que la capital y sus municipios aledaños constituyen el epicentro de la precariedad urbana.
El Área Metropolitana de Guatemala concentra la gran mayoría de estas comunidades, al agrupar más de 500 de los más de 900 asentamientos identificados durante las fases del censo nacional.
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Este crecimiento desordenado sobre laderas y barrancos profundiza la vulnerabilidad socioeconómica de sus habitantes.
A la escasez de servicios se suma la fragilidad física del entorno habitacional. De acuerdo con el diagnóstico oficial del RAI, el 79% de los asentamientos está expuesto a por lo menos un riesgo ambiental, como deslizamientos de tierra o inundaciones recurrentes durante el invierno.
En contraste con esa exposición a desastres, únicamente el 10% dispone de un plan comunitario de gestión de riesgos, lo que deja a miles de hogares desprotegidos ante eventos naturales.
Miles de familias habitan sin títulos de propiedad de sus viviendas
La incertidumbre jurídica sobre la tenencia de la tierra representa otra de las dificultades estructurales identificadas en los centros urbanos guatemaltecos.
El censo contabilizó 127 asentamientos con 53.612 viviendas que no disponen de título de propiedad, una condición que impide a los núcleos familiares tramitar créditos para remodelación, levantar obras definitivas o exigir formalmente contratos regulares de agua potable ante las empresas y municipalidades correspondientes.
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El relevamiento servirá de base técnica para ejecutar la Política de Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB), norma aprobada mediante el Acuerdo Ministerial 560-2024.
Las autoridades proyectan que esta radiografía cartográfica y estadística permita canalizar obras de infraestructura, muros de contención, introducción de tuberías y programas de regularización dominial junto con los gobiernos locales y los comités vecinales de cada territorio.
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