Las gafas Ray-Ban Meta afrontan un debate judicial sobre privacidad (Meta)

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Dos procedimientos judiciales en Países Bajos pusieron bajo revisión las gafas inteligentes Ray-Ban Meta por sus funciones de grabación, el tratamiento de datos y la claridad de sus avisos luminosos. Las organizaciones demandantes solicitaron desde cambios en la configuración hasta restricciones a las ventas, aunque tras la audiencia no se dictó una orden para suspender su comercialización.

El debate importa porque estos dispositivos incorporan cámaras, micrófonos e inteligencia artificial en unas monturas similares a gafas convencionales. Para los grupos que llevaron el caso a los tribunales, el indicador que alerta sobre una grabación no basta para que las personas cercanas sepan que están siendo filmadas o registradas.

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Meta defiende el indicador luminoso de sus dispositivos portátiles - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Dos demandas fueron vistas el mismo día en Ámsterdam

Los procedimientos se escucharon el 26 de noviembre de 2026 en Ámsterdam. Uno fue presentado de forma conjunta por Stichting Offlimits y Stichting Firewall. El otro corresponde a Vereniging de Consumentenbond, una organización de consumidores.

Aunque la vista se celebró de forma conjunta, los casos se mantienen separados. El registro judicial neerlandés los incluye como procedimientos distintos, ambos con fecha del 23 de octubre de 2026. Cada demanda conserva sus propias peticiones y plantea medidas diferentes contra Meta.

Stichting Offlimits y Stichting Firewall pidieron limitar las ventas de las gafas en Países Bajos, cambiar las funciones de grabación de los equipos ya vendidos y restringir determinados usos de datos. También solicitaron límites para las transferencias de información fuera del Espacio Económico Europeo y para el uso de grabaciones de residentes neerlandeses en el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial.

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Las organizaciones solicitaron una multa coercitiva de 100.000 euros por cada día de incumplimiento. El escrito incluyó una excepción de accesibilidad para personas con discapacidad visual que tengan recomendación médica, siempre que las gafas no puedan grabar de forma autónoma.

Tras la audiencia neerlandesa, los productos continúan disponibles mientras se estudian peticiones relacionadas con reembolsos, retirada comercial, configuraciones predeterminadas y límites al tratamiento de datos - EFE/Sarah Yáñez-Richards

La organización de consumidores pidió cambios en los avisos

Vereniging de Consumentenbond planteó medidas más centradas en los ajustes del producto y en las señales que acompañan las grabaciones. Entre sus solicitudes figura eliminar determinados datos en un plazo de 24 horas, modificar las configuraciones predeterminadas e incorporar una alerta sonora cuando se active la cámara.

También pidió que el entrenamiento de inteligencia artificial permanezca desactivado de forma predeterminada, salvo que el usuario habilite expresamente esa opción. La demanda cuestiona el tratamiento de información que considera innecesario y plantea que los consumidores deben tener un control más claro sobre los datos capturados.

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Como medidas subsidiarias, la organización solicitó detener las ventas, retirar las gafas del mercado, permitir devoluciones y reembolsar a los compradores. Según la información conocida tras la audiencia, pidió una multa coercitiva de 250.000 euros diarios, con un límite de 100 millones de euros.

Estas cantidades no son sanciones impuestas por el tribunal. Se trata de solicitudes formuladas por las organizaciones demandantes para presionar el cumplimiento de las medidas si llegaran a ser aceptadas.

Msostiene que la luz impide registrar escenas cuando queda cubierta y afirma que el producto fue diseñado para llamadas, música, fotografías y asistencia digital sin filmaciones ocultas - REUTERS/Yves Herman

Meta defendió el indicador luminoso de sus gafas

Meta sostuvo que las gafas no fueron creadas ni comercializadas para grabar en secreto. La empresa señaló que sus usos previstos incluyen hacer fotografías con las manos libres, realizar llamadas, escuchar música y consultar al asistente de inteligencia artificial.

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La compañía también afirmó que el dispositivo incorpora mecanismos para impedir la grabación si se cubre el indicador luminoso. Para Meta, no debería responder por todos los usos indebidos que una persona pueda realizar de forma deliberada con las gafas.

Los demandantes cuestionan precisamente la eficacia de esa señal. Consideran que la luz puede resultar poco visible en espacios concurridos o bajo una iluminación intensa. También sostienen que una persona grabada sin saberlo difícilmente puede presentar una denuncia o informar sobre el uso indebido del dispositivo.

Meta afirmó que Offlimits recibió pocos avisos sobre usos inapropiados en Países Bajos. La organización respondió que la ausencia de denuncias no demuestra que el problema no exista, porque las personas afectadas podrían desconocer que fueron registradas.

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La discusión incluye datos, IA y reconocimiento facial

Las críticas hacia estas gafas no se limitan al aviso de grabación. Organizaciones y consumidores han planteado dudas sobre el almacenamiento de imágenes y audios, el posible uso de esas grabaciones para entrenar modelos de inteligencia artificial y la revisión humana de contenido por parte de contratistas.

También surgieron preocupaciones por demostraciones que vinculan dispositivos con cámara a sistemas externos de búsqueda facial. Esas pruebas mostraron que una grabación podría combinarse con herramientas de identificación para obtener datos de desconocidos.

El caso neerlandés refleja una discusión más amplia: cómo informar de forma clara a quienes están cerca de una cámara integrada en un objeto de uso cotidiano. La decisión judicial determinará si Meta debe modificar sus avisos, sus configuraciones y el tratamiento de datos de las gafas comercializadas en Países Bajos.

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