Un estudio publicado en Nature Communications reveló que los videojuegos de estrategia y diversas disciplinas artísticas dejan patrones de actividad cerebral similares a los de personas más jóvenes. (REUTERS/Noel Celis)

Guardar

Un estudio publicado en Nature Communications encontró que jugar videojuegos puede dejar una marca medible en el cerebro: patrones de actividad eléctrica parecidos a los de personas más jóvenes.

El hallazgo no se limita a los videojuegos. La misma firma cerebral aparece en quienes bailan tango, tocan un instrumento o practican artes visuales. La investigación reunió registros cerebrales de más de 1.400 personas de 13 países, incluido Chile, y aplicó un modelo de inteligencia artificial entrenado con electroencefalogramas para estimar la llamada “edad cerebral” de cada participante.

PUBLICIDAD

Qué efecto positivo tiene jugar videojuegos en el cerebro

Jugar videojuegos de estrategia se asocia con una edad cerebral estimada 4,1 años menor, en promedio, respecto de quienes no tienen esa práctica. El dato surge de comparar a expertos y no expertos usando electroencefalogramas procesados con inteligencia artificial.

El ejemplo más concreto llegó desde Polonia. Un grupo de 24 adultos con poca experiencia en videojuegos recibió 30 horas de entrenamiento en StarCraft II, un juego de estrategia en tiempo real que exige planificación y reacciones rápidas. Tras un mes, la edad cerebral estimada de estos participantes bajó 3,06 años.

La práctica de videojuegos de estrategia se asocia con una edad cerebral estimada 4,1 años menor frente a quienes no juegan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo de control que jugó Hearthstone, un juego basado en turnos con menos exigencia estratégica, no mostró ningún cambio equivalente. Esto indica que el efecto no viene de cualquier pantalla, sino del tipo de demanda cognitiva que impone el juego.

PUBLICIDAD

El estudio también midió el desempeño dentro del juego a través de las acciones por minuto, un indicador que refleja velocidad de decisión y coordinación motora. A mayor mejora en ese desempeño tras el entrenamiento, mayor fue la reducción de la edad cerebral estimada.

Patricio Orio, investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso y participante del análisis de datos, explicó que los electrodos registran la actividad eléctrica del cerebro e identifican qué regiones trabajan de forma sincronizada. La inteligencia artificial aprende qué patrones son habituales a distintas edades y, con eso, estima la edad cerebral de cada persona.

PUBLICIDAD

“Los videojuegos tienen ese potencial de ejercitar nuestro cerebro en muchas habilidades”, señaló el especialista a Las Últimas Noticias, aunque aclaró que no todos los juegos generan el mismo estímulo: un juego simple de combinar piezas no exige lo mismo que uno de estrategia con planificación a largo plazo e inteligencia espacial.

Los participantes asignados al juego por turnos Hearthstone no mostraron variaciones en su edad cerebral estimada durante el experimento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué relación tiene el tango con el cerebro

El tango fue la disciplina con mayor diferencia de edad cerebral de todo el estudio: 7,1 años menos, en promedio, entre bailarines expertos y quienes no practican esta danza.

El análisis identificó mayor conectividad en regiones cerebrales vinculadas al movimiento, el ritmo, la coordinación y la capacidad de imaginar secuencias de acción, justo las zonas que suelen ser más vulnerables al paso de los años.

PUBLICIDAD

Orio explicó que esas áreas, relacionadas con el control motor y la coordinación, están presentes tanto en el baile como en los videojuegos, aunque con distinta intensidad según la disciplina. Los artistas visuales mostraron una diferencia de 6,2 años y los músicos, de 5,4 años.

El investigador fue cuidadoso al interpretar estos números. “No sé si podemos realmente hablar de que el cerebro está más joven”, dijo. Según explicó, lo que ocurre es que el funcionamiento cerebral de estas personas se parece, estadísticamente, al que suele observarse en individuos de menor edad, sin que eso implique necesariamente una ventaja en otros aspectos de la salud.

PUBLICIDAD

Los artistas visuales y los músicos registraron diferencias de 6,2 y 5,4 años menos de edad cerebral estimada respectivamente.

Los jugadores analizados tenían alrededor de 24 años, tanto expertos como no expertos, lo que permitió comparar resultados sin que la edad influyera. Los expertos jugaban estrategia en tiempo real al menos seis horas semanales, con más del 60 % del tiempo en StarCraft II y ranking competitivo.

El grupo de entrenamiento breve rondaba los 25 años. Orio destacó que el cerebro cambia incluso con estímulos cortos: “Nada está escrito en piedra”, afirmó, y señaló que estos cambios pueden mantenerse o revertirse según la constancia en la práctica.