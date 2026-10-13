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Cómo convertir un viejo control de TV en un mando para la computadora

El proyecto requiere apenas tres elementos. El primero es el propio control remoto, que puede ser de cualquier marca o dispositivo, siempre que su emisor infrarrojo funcione con normalidad

control remoto - TV - PC - tecnología - 12 de octubre
Las computadoras, a diferencia de los televisores, no incorporan sensores IR integrados. (Gemini)
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Un viejo control remoto de televisor, DVD o decodificador no tiene por qué terminar en un cajón. Con un adaptador USB económico y unos minutos de configuración, ese mando puede transformarse en un control funcional para manejar la computadora, sin necesidad de soldadura ni conocimientos de electrónica. La clave está en un accesorio que las PC no traen de fábrica: un receptor de infrarrojos.

Las computadoras, a diferencia de los televisores, no incorporan sensores IR integrados. Por eso, cualquier intento de usar un control remoto directamente sobre una laptop o un equipo de escritorio no tendrá ningún efecto hasta que se sume el hardware adecuado. Ese es el punto de partida de todo el proceso.

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Qué hardware se necesita para reconvertir un control remoto en mando de PC

El proyecto requiere apenas tres elementos. El primero es el propio control remoto en desuso, que puede ser de cualquier marca o dispositivo, siempre que sus botones y su emisor infrarrojo funcionen con normalidad.

control remoto - TV - PC - tecnología - 12 de octubre
El primer paso práctico consiste en conectar el receptor USB a un puerto libre de la computadora. (Gemini)

El segundo elemento es un receptor de infrarrojos USB, pieza central de todo el sistema. Entre las opciones disponibles, el Flirc USB figura como alternativa por su compatibilidad amplia, aunque también existen receptores genéricos compatibles con Windows, macOS y Linux.

El tercer componente es, naturalmente, la computadora donde se instalará el adaptador, sin importar el sistema operativo que utilice.

Cómo configurar el receptor IR y vincularlo al sistema operativo

El primer paso práctico consiste en conectar el receptor USB a un puerto libre de la computadora. El sistema debe reconocerlo de inmediato, sin solicitar controladores adicionales ni arrojar errores; en Windows, esto se confirma con el sonido habitual que indica la conexión de un nuevo dispositivo.

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Una vez detectado el hardware, corresponde instalar el software de mapeo correspondiente. Si se trata de un Flirc, la aplicación oficial es el Flirc GUI, descargable desde el sitio del fabricante. Para receptores genéricos, alternativas como AutoHotkey en Windows o LIRC en Linux cumplen una función equivalente.

Una mujer con anteojos sostiene un control remoto y mira un televisor que transmite a bomberos frente a un edificio incendiado.
Una mujer observa desde su sala la cobertura televisiva de un incendio y la respuesta de los bomberos en el lugar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al abrir el programa, la pantalla principal debe mostrar que el receptor está conectado correctamente, generalmente con un mensaje de confirmación tipo “Connected”. Esa verificación es la señal de que el sistema está listo para avanzar a la etapa de personalización.

Cómo asignar las teclas del control remoto a funciones de la PC

Con el software instalado, el siguiente paso es elegir el perfil de uso. La mayoría de los usuarios opta por el modo Media Player, pensado para controlar volumen y reproducción, o por el modo Keyboard, que permite asignar teclas individuales según necesidades específicas.

Elegido el perfil, comienza el proceso de mapeo propiamente dicho. Se selecciona en pantalla una función deseada, como Play/Pausa o Subir Volumen, y luego se apunta el control remoto viejo hacia el receptor USB mientras se presiona el botón físico que se quiere vincular a esa acción.

El software reconoce la señal infrarroja única emitida por esa tecla y la asocia a la función elegida. Este procedimiento se repite con cada botón que se desee habilitar, desde flechas de navegación hasta Enter, barra espaciadora o mute. Cada asignación exitosa se confirma con un mensaje en pantalla que indica que la tecla quedó registrada correctamente.

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(Gemini)

Cómo comprobar que el mando funciona en reproductores y presentaciones

Finalizada la configuración, resta comprobar el funcionamiento real del dispositivo. Para eso conviene abrir una aplicación que use las teclas programadas, como un reproductor de video, una plataforma de streaming o una presentación de diapositivas.

Al presionar los botones del control remoto, la computadora debe responder de inmediato, como si se hubiera accionado una tecla física del teclado. Ese comportamiento confirma que el proceso de conversión se completó sin inconvenientes.

Qué alternativa existe para quienes prefieren armar su propio receptor IR

Quienes buscan una solución programable y están dispuestos a trabajar con placas electrónicas pueden prescindir del adaptador comercial. Una placa Arduino Pro Micro o una Raspberry Pi Pico, combinada con un sensor receptor IR económico como el TSOP4838, permite construir un sistema propio.

Mediante algunas líneas de código escritas en Arduino IDE y la librería IRremote, la placa puede leer los códigos hexadecimales emitidos por el control remoto y traducirlos en comandos HID de teclado, enviados directamente a la computadora a través del puerto USB.

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