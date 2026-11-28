Una persona mayor observa el exterior desde una mecedora en el corredor de una vivienda rural centroamericana junto a dos asientos vacíos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La población de El Salvador equivale en la actualidad a dos tercios de la que tendría si no hubiese sufrido una salida continua de sus habitantes durante los últimos 35 años.

El más reciente estudio del Observatorio Demográfico, publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), reveló que el país centroamericano registra el impacto poblacional más profundo de toda la región a causa de la salida constante de personas hacia el exterior desde 1990.

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Para dimensionar el efecto real de la movilidad humana, la entidad técnica de las Naciones Unidas realizó una comparación directa entre los habitantes reales de cada nación y una simulación en la que nadie hubiese emigrado ni inmigrado a partir de 1990.

En ese ejercicio, El Salvador presentó la brecha más amplia de América Latina: su población real estimada para 2025 representa apenas el 66% de la que existiría en un escenario con saldo migratorio en cero.

El reporte aclara que, a diferencia de crisis migratorias más recientes y explosivas en la zona sur del continente, el caso salvadoreño responde a un fenómeno de larga data que comenzó a intensificarse durante la década de 1980 y que mantuvo una sangría ininterrumpida a lo largo de las décadas posteriores.

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De igual manera, el conteo histórico del organismo regional confirma que el volumen de ciudadanos que nacieron en territorio salvadoreño pero residen en otros países aumentó sin pausa en el transcurso del presente siglo.

Una cocinera prepara tortillas de maíz sobre una plancha caliente junto a recipientes con ingredientes en un restaurante tradicional de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el año 2000, los registros contabilizaban a 906,731 salvadoreños asentados fuera del país, un número que creció a 1,359,464 personas en 2010 y que trepó a 1,679.667 en 2020.

Para 2024, la cifra total de emigrantes salvadoreños en el mundo ascendió a 1,834.670 personas. Este colectivo representa el 4.2% de todos los migrantes de América Latina, una proporción relevante frente al tamaño territorial y demográfico del país.

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Estados Unidos acoge a la inmensa mayoría de los migrantes salvadoreños

La gran meta del desplazamiento de los salvadoreños tiene un rumbo definido. Estados Unidos alberga a la abrumadora mayoría de quienes abandonaron el país. De acuerdo con las cifras de la Oficina del Censo estadounidense citadas en el documento, 1,474.092 personas nacidas en territorio salvadoreño habitaban en suelo estadounidense en 2024.

Con esa magnitud, los salvadoreños constituyen el 6.1% de todos los residentes latinoamericanos y caribeños en EEUU, situándose como la segunda colectividad más numerosa de toda la región, únicamente por detrás de México

Estados Unidos concentra 1.474.092 salvadoreños según datos de la CEPAL, frente a 49.445 residentes en Canadá y una proporción menor al 1% registrada en España. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe de la CEPAL advierte que la pérdida de habitantes no solo achica el padrón general, sino que transforma la estructura básica de la sociedad. Al concentrarse la partida de viajeros en los grupos de entre 15 y 69 años, el país perdió de forma gradual a una parte sustancial de su población en edad de trabajar y de formar familias.

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Como resultado directo de esa ausencia, el país experimentó:

Baja pronunciada en la cantidad de alumbramientos

La reducción de madres y padres en edad reproductiva provocó que la pirámide poblacional salvadoreña muestre un estrechamiento notorio en su base infantil y juvenil, lo que acelera el envejecimiento de la sociedad

La contracción del volumen total de habitantes trajo consigo, al mismo tiempo, un número menor de defunciones anuales en comparación con las que habrían ocurrido de haberse conservado la población original.

Finalmente, el informe detalla que mientras casi dos millones de salvadoreños viven en el exterior, la llegada de personas de otros países es casi inexistente: representan menos del 1% de la población total. Este grupo reducido de foráneos trabaja a la par de los habitantes locales. El censo realizado en 2024 reúne la información más reciente para entender este mapa de población dentro del país.