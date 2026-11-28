Eddy Ordóñez, ministro de Desarrollo Económico, reconoció que Honduras enfrenta una marcada desventaja comercial frente a China por la diferencia entre exportaciones e importaciones. (Foto: Cortesía)

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Honduras enfrenta una marcada desventaja comercial frente a China, país al que exportó apenas USD 52,9 millones en 2025, mientras que sus importaciones superaron los USD 3.186 millones, una diferencia que preocupa al Gobierno y a los comerciantes nacionales por las condiciones de competencia en el mercado local.

El ministro de Desarrollo Económico, Eddy Ordóñez, reconoció la desigualdad en el intercambio comercial y defendió la implementación de controles de calidad para los productos extranjeros, especialmente aquellos que ingresan al país desde el mercado asiático.

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«Comercialmente hablando, nosotros estamos en una gran desventaja con ellos (China)», declaró el funcionario a la agencia EFE al referirse a los resultados de la relación económica bilateral, establecida el 26 de marzo de 2023, después de que Honduras rompiera sus vínculos diplomáticos con Taiwán.

Honduras exportó USD 52,9 millones a China durante 2025, mientras que las importaciones procedentes del país asiático alcanzaron USD 3.186 millones, según cifras del Banco Central. (Foto: Cortesía)

Las cifras del Banco Central de Honduras (BCH) correspondientes a 2025 muestran la dimensión de esa brecha: mientras las exportaciones hondureñas hacia China alcanzaron USD 52,9 millones, las compras de productos provenientes de ese país sumaron USD 3.186 millones.

Esto significa que Honduras importó aproximadamente 60 veces más de lo que exportó al mercado chino, una diferencia que evidencia el desequilibrio de la relación comercial y los desafíos que enfrenta la producción nacional para competir con las mercancías asiáticas.

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Ordóñez también cuestionó la disposición de algunas empresas chinas para invertir en Honduras y generar oportunidades de empleo, en lugar de limitar su participación comercial a la exportación de productos.

Como ejemplo, relató que durante conversaciones con importadores de cemento propuso establecer una planta en territorio hondureño para producir o procesar ese material, pero la iniciativa no tuvo aceptación por parte de los empresarios.

Ordóñez cuestionó que algunas empresas chinas prefieran exportar sus productos a Honduras en lugar de establecer inversiones y plantas de producción en el territorio nacional. (Foto: Cortesía)

«Ellos no quieren invertir fuera de China. Ellos solo quieren exportar», afirmó el ministro, quien consideró que Honduras necesita atraer capital extranjero que contribuya al desarrollo industrial y fortalezca la economía nacional.

El funcionario aclaró que cualquier decisión sobre la continuidad o modificación de las relaciones diplomáticas y comerciales con China corresponde al presidente Nasry ‘Tito’ Asfura. Entretanto, señaló que su institución debe procurar condiciones equilibradas para los sectores productivos hondureños.

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El ministro también reconoció que los comerciantes hondureños enfrentan dificultades para competir con los establecimientos que comercializan mercancías importadas desde China, debido a las diferencias de precios y a las condiciones bajo las cuales operan los negocios.

Explicó que los empresarios nacionales deben cumplir obligaciones tributarias, laborales y requisitos relacionados con la calidad de sus productos, mientras que algunas mercancías importadas ingresarían al mercado sin suficientes controles sobre sus condiciones de fabricación.

Los comerciantes hondureños aseguran que enfrentan dificultades para competir con las mercancías importadas desde China, debido a sus precios más bajos y variedad de productos. (Foto: Cortesía)

«Contra eso no se puede competir», expresó Ordóñez al defender la necesidad de establecer 28 reglamentos técnicos que actualmente prepara la Secretaría de Desarrollo Económico.

Las regulaciones abarcarán diferentes sectores, entre ellos alimentos, productos agrícolas, materiales de construcción y cosméticos.

El objetivo es que las mercancías importadas cuenten con certificaciones de las instituciones competentes y cumplan estándares que garanticen la seguridad de los consumidores.

El funcionario sostuvo que estos controles no buscan impedir las importaciones, sino establecer condiciones que permitan una competencia más equilibrada entre los productos nacionales y extranjeros.

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Las declaraciones del ministro se producen después de que comerciantes hondureños realizaran una protesta frente a Casa Presidencial, en Tegucigalpa, el pasado miércoles, para exigir medidas de regulación sobre los establecimientos de origen chino.

Empresarios hondureños protestaron frente a Casa Presidencial en Tegucigalpa para exigir mayor regulación de los establecimientos comerciales de origen chino. (Foto: Cortesía)

Los manifestantes solicitaron la creación de un registro oficial que permita conocer cuántos negocios de este tipo funcionan en Honduras y pidieron mayor supervisión sobre sus operaciones comerciales.

Los empresarios expresaron preocupación por la expansión de estos establecimientos, que ofrecen una amplia variedad de mercancías a precios inferiores a los de muchos comercios tradicionales.

A su juicio, esta situación representa una amenaza para los pequeños y medianos negocios hondureños, que deben cubrir costos tributarios, laborales y operativos que se reflejan en los precios finales de sus productos.

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La discusión sobre la relación comercial con China adquiere relevancia en medio de las demandas del sector empresarial para que el Gobierno establezca reglas de competencia y fortalezca la producción nacional.

Mientras los comerciantes esperan respuestas a sus solicitudes, la Secretaría de Desarrollo Económico trabaja en las nuevas regulaciones que podrían modificar los requisitos para la comercialización de productos importados en Honduras.