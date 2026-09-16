Para qué sirve el comando secreto de mantener oprimido el botón 0 del control remoto del televisor

Mantener presionado el botón 0 del control remoto durante tres segundos activa el Acceso Rápido en ciertos televisores inteligentes.(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Mantener presionado el botón 0 del control remoto durante tres segundos activa una función oculta en ciertos televisores inteligentes que muy pocos usuarios conocen. La herramienta permite personalizar accesos directos a aplicaciones, canales y dispositivos conectados sin pasar por el menú principal.

La opción, llamada Quick Access o Acceso Rápido, no aparece detallada en los manuales de usuario convencionales. Se trata de un atajo pensado para agilizar la navegación diaria en pantallas donde las cargas suelen ser lentas.

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Qué hace el Acceso Rápido al mantener presionado el botón 0 en el TV

Al pulsar el número cero durante unos tres segundos con un control remoto compatible, la pantalla despliega de forma automática un panel centralizado. Ese menú funciona como administrador de accesos directos vinculados al teclado numérico del mando.

El Acceso Rápido es una función de los televisores LG con sistema webOS que, al mantener presionado el botón 0 durante tres segundos, abre un panel para asignar aplicaciones, canales o entradas HDMI a las teclas numéricas del 1 al 8, evitando así recorrer el menú principal cada vez que se enciende el equipo.

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El Acceso Rápido de los televisores LG con webOS abre un panel para asignar apps, canales o entradas HDMI a las teclas del 1 al 8. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde ese panel es posible vincular las teclas numéricas convencionales con contenidos específicos. De esta manera, el usuario salta directamente a sus plataformas favoritas sin necesidad de ingresar al menú principal de la televisión.

Cómo configurar los accesos directos del 1 al 8

Una vez abierto el panel, los botones del 1 al 8 quedan disponibles para asociarse a diferentes aplicaciones, canales o entradas HDMI. Por ejemplo, se puede asignar el número 1 a Netflix, el 2 a YouTube y así sucesivamente con las apps de mayor uso.

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También existe la posibilidad de vincular una entrada HDMI física a una tecla numérica. Esto resulta útil para quienes conectan una consola de videojuegos, un decodificador u otro dispositivo externo, ya que al presionar el botón asignado el televisor entra de inmediato en esa fuente.

La configuración no es definitiva. El mismo procedimiento (mantener presionado el botón 0) permite reingresar al panel en cualquier momento para reemplazar, editar o eliminar los accesos ya establecidos.

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El panel también permite vincular una entrada HDMI a una tecla para acceder de inmediato a una consola, un decodificador u otro dispositivo externo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta flexibilidad es práctica cuando cambian las suscripciones de streaming o se incorporan nuevos equipos de audio. El panel ofrece una lista gráfica que permite sustituir o eliminar funciones antiguas en los ocho botones al mismo tiempo, sin necesidad de reconfigurar el televisor de a uno.

Qué televisores son compatibles con esta función

La función de Acceso Rápido no es universal ni está disponible en todos los mandos a distancia. Según la documentación técnica oficial de LG, esta característica es exclusiva de los televisores con sistema operativo webOS que utilizan el Magic Remote con teclado numérico.

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Otros fabricantes populares no ofrecen la misma opción de fábrica. Samsung utiliza controles minimalistas como el One Remote o el SolarCell Remote, que carecen por completo de teclado numérico físico, por lo que esta opción no existe de forma nativa en esos mandos.

Los televisores con Android TV, Google TV o Hisense con sistema VIDAA tampoco incorporan esta asignación programada de fábrica en el botón 0. En estos casos, para emular atajos similares es necesario recurrir a aplicaciones externas de terceros.

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La función es exclusiva de televisores LG con sistema webOS y Magic Remote con teclado numérico, según la documentación técnica oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Restricciones y detalles técnicos a considerar

El sistema impone algunos límites sobre cómo puede usarse el Acceso Rápido. Las teclas del 1 al 8 son totalmente personalizables con aplicaciones, canales o puertos HDMI, según las preferencias de cada usuario.

La tecla 9, en cambio, queda reservada exclusivamente de fábrica. Ese botón está destinado a abrir la herramienta de asistencia técnica conocida como Quick Help y no admite ningún tipo de modificación por parte del usuario.

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Existe además un mecanismo automático de limpieza dentro del sistema. Si se desinstala una aplicación que estaba vinculada a un número, el acceso directo correspondiente se borra de forma automática para prevenir errores de navegación.

Esta particularidad implica que, tras eliminar una app, el usuario deberá reingresar al panel de Acceso Rápido si desea asignar una nueva función a esa tecla. De lo contrario, el botón quedará sin uso hasta que se configure de nuevo.

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