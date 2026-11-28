El adolescente cubano Heriberto Rumayor murió por un disparo en la frente en una unidad militar de Sancti Spíritus./ (Periódico Cubano)

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El adolescente cubano Heriberto Rumayor murió el jueves 26 de noviembre mientras cumplía el Servicio Militar Obligatorio en una unidad de El Cacahual, en Sancti Spíritus, según denuncias de familiares, allegados y activistas citados por el Periódico Cubano. El joven presentaba una herida de bala en la frente, aunque hasta el momento no existe una versión oficial sobre las circunstancias del hecho.

Rumayor vivía en el barrio Tirso Marín y llevaba cinco meses incorporado al servicio. De acuerdo con la información publicada por el medio, debía finalizar su instrucción militar en agosto de 2027.

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La noticia trascendió a través de publicaciones del activista Alfredo González y de la plataforma independiente Nio Reportando un Crimen. Los testimonios fueron recogidos por ADN Cuba y difundidos por familiares en redes sociales.

Luis Manuel Rumayor Quesada, primo del fallecido, afirmó que los militares limitaron el acceso de la familia al cuerpo. Según relató, las autoridades solo permitieron la entrada de la madre, una hermana y una tía del adolescente.

“Los oficiales no permitieron que lo viéramos”, escribió el familiar, quien cuestionó la falta de información sobre lo ocurrido. “Nunca vamos a saber la realidad del muerto; no habla y el tiro fue en la frente y no pasa nada, hay que aguantar callado”, añadió en una publicación citada por el Periódico Cubano.

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Los militares restringieron el acceso de la familia y autorizaron la entrada de solo tres parientes del joven. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los testimonios reunidos por González, otros reclutas encontraron a Rumayor herido cuando fueron a relevarlo en su puesto de guardia. La información disponible no determina el origen del disparo ni precisa si hubo testigos directos del hecho.

Las circunstancias de la muerte permanecen sin esclarecer. Tampoco se conocieron, hasta ahora, comunicados públicos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) ni de otra institución estatal cubana que aporten detalles sobre una investigación o sobre la condición en que se encontraba el joven antes de morir.

El caso ocurrió 11 días después de la muerte de Emmanuel Bell González, un joven de 18 años que recibió un disparo mientras realizaba el servicio militar en una instalación de Villa Clara. El Periódico Cubano informó sobre ese fallecimiento, que volvió a poner el foco sobre las condiciones de seguridad de los reclutas.

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En octubre, el mismo medio documentó la muerte de Raudel Alejandro Guerra Hernández, de 19 años, tras un accidente eléctrico durante el Servicio Militar Obligatorio en Matanzas.

El registro independiente elevaría a 96 las muertes desde 2017

Con la muerte de Heriberto Rumayor, el registro independiente de elTOQUE sobre fallecimientos y desapariciones vinculados al servicio militar en Cuba subiría a 96 casos desde 2017, según consignó el Periódico Cubano.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias no emitieron comunicados oficiales sobre las circunstancias del fallecimiento del recluta. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El 19 de noviembre, el medio independiente había actualizado a 95 el número de casos incluidos en su investigación. El recuento reúne accidentes, homicidios, suicidios, desapariciones y denuncias por presunta negligencia médica relacionadas con jóvenes bajo custodia militar.

De acuerdo con las cifras difundidas, entre 2022 y el 27 de noviembre de 2026 se documentaron 80 casos. El desglose indica 19 muertes o desapariciones en 2022, 17 en 2023, 12 en 2024, 23 en 2025 y nueve en lo que va de 2026, incluido el caso de Rumayor.

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Los datos no corresponden a estadísticas oficiales y pueden modificarse a medida que surjan nuevas denuncias o se conozcan más elementos sobre cada expediente. Las autoridades cubanas no publican un registro equivalente que permita establecer la dimensión total de las muertes de jóvenes reclutados.

Familiares y activistas reclaman mayor transparencia sobre los hechos ocurridos en unidades militares, así como garantías de protección para los adolescentes y jóvenes que cumplen un servicio de carácter obligatorio.